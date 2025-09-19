Картините на Николай Караджов търсят изгубената хармония

Ретроспективна изложба за 80-годишнината на художника Николай Караджов – един от най-изявените майстори на портрета и натюрморта в съвременната българска живопис, открива столичната галерия „Българи“ на 24 септември от 18.00 часа. Ученик на проф. Ненко Балкански и русенския майстор на натюрморта Димитър Хинков, Караджов създава изкуство, инспирирано и от старите холандски майстори, от френски и италиански художници и като Вернер ван Делфт, Шарден, Джорджо Моранди и Де Кирико.

Ретроспективата свидетелства, че независимо от това какво рисува през годините, картините на автора са мълчалив протест срещу грозотата и пошлостта в живота. Неговата ренесансова чистота на линията, изчистени интериори и екстериори, изящно преливане на цветовете потапят в забравената атмосфера на тишина и спокойствие, в която неволно си задаваш въпроса къде сме, с кого и накъде сме се запътили, коментира изкуствоведът проф. Аксиния Джурова.

„Познавам средата, в която живее Николай Караджов, следя развитието му през годините и въпреки това всеки път се удивлявам на самовглъбението, с което създава платната си, правени с ръка – платна, изпълнени с бленувана днес тишина, спокойствие и хармония, напомнящи ни, че смисълът на живота е в неговата преходност. И още нещо – напомнят ни, че изкуството, освен страст, е и самота, бягство от живота, но и завръщане в него чрез твоето послание. За Николай то е в призива „След като магията умря, а животът ни е свръхшумен, почти свръхреален, да си възвърнем тишината, от която имаме нужда“. Това негово верую обяснява неслучайно избраното от художника заглавие на изложбата „Носталгия“, изтъква Аксиния Джурова.

Експозицията излъчва не само носталгия по красотата и хармонията, но и удоволствието в самотата да осмислиш живота и мястото си в него. В името на неприкосновеността на интимния свят, на усета, че сме само прашинка пред величието на природата, на любовта към ближния и традицията на предците ни.

Тази изложба е насочена към най-нежните струни на човешката сетивност и ще напомни, че всичко вече някога е било и че въпросите, на които тя търси отговори, са се задавали многократно преди нас...

„Изложбата на Николай Караджов – майсторът на кавалетната класическа живопис у нас, преминаващ по своя път неизкушен от модерните „-изми“ на своето време, би могла да се изтълкува и като дисонанс в условията на настъпващия с голяма скорост изкуствен интелект. Нейното послание е далеч по-дълбоко от дистанцираното съвършенство на живописта му. Точно в този втори пласт на картините му, в тази негова естетика на минимализма, е скрита загадка към зрителите, покана за техен собствен прочит на картините, независимо какъв би бил той“, убедена е кураторът на изложбата проф. Аксиния Джурова.