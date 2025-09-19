Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Картините на Николай Караджов търсят изгубената хармония

Ретроспективна изложба на майстора на портрета и натюрморта открива галерия „Българи“

Днес, 13:03
Николай Караджов е един от най-големите майстори на натюрморта и портрета в съвременната българска живопис.
Николай Караджов е един от най-големите майстори на натюрморта и портрета в съвременната българска живопис.

Ретроспективна изложба за 80-годишнината на художника Николай Караджов – един от най-изявените майстори на портрета и натюрморта в съвременната българска живопис, открива столичната галерия „Българи“ на 24 септември от 18.00 часа. Ученик на проф. Ненко Балкански и русенския майстор на натюрморта Димитър Хинков, Караджов създава изкуство, инспирирано и от старите холандски майстори, от френски и италиански художници и като Вернер ван Делфт, Шарден, Джорджо Моранди и Де Кирико.

Ретроспективата свидетелства, че независимо от това какво рисува през годините, картините на автора са мълчалив протест срещу грозотата и пошлостта в живота. Неговата ренесансова чистота на линията, изчистени интериори и екстериори, изящно преливане на цветовете потапят в забравената атмосфера на тишина и спокойствие, в която неволно си задаваш въпроса къде сме, с кого и накъде сме се запътили, коментира изкуствоведът проф. Аксиния Джурова.

„Познавам средата, в която живее Николай Караджов, следя развитието му през годините и въпреки това всеки път се удивлявам на самовглъбението, с което създава платната си, правени с ръка – платна, изпълнени с бленувана днес тишина, спокойствие и хармония, напомнящи ни, че смисълът на живота е в неговата преходност. И още нещо – напомнят ни, че изкуството, освен страст, е и самота, бягство от живота, но и завръщане в него чрез твоето послание. За Николай то е в призива „След като магията умря, а животът ни е свръхшумен, почти свръхреален, да си възвърнем тишината, от която имаме нужда“. Това негово верую обяснява неслучайно избраното от художника заглавие на изложбата „Носталгия“, изтъква Аксиния Джурова.

Експозицията излъчва не само носталгия по красотата и хармонията, но и удоволствието в самотата да осмислиш живота и мястото си в него. В името на неприкосновеността на интимния свят, на усета, че сме само прашинка пред величието на природата, на любовта към ближния и традицията на предците ни.

Тази изложба е насочена към най-нежните струни на човешката сетивност и ще напомни, че всичко вече някога е било и че въпросите, на които тя търси отговори, са се задавали многократно преди нас...

„Изложбата на Николай Караджов – майсторът на кавалетната класическа живопис у нас, преминаващ по своя път неизкушен от модерните „-изми“ на своето време, би могла да се изтълкува и като дисонанс в условията на настъпващия с голяма скорост изкуствен интелект. Нейното послание е далеч по-дълбоко от дистанцираното съвършенство на живописта му. Точно в този втори пласт на картините му, в тази негова естетика на минимализма, е скрита загадка към зрителите, покана за техен собствен прочит на картините, независимо какъв би бил той“, убедена е кураторът на изложбата проф. Аксиния Джурова.

Портретите на художника се отличават с ренесансова чистота на линията.
Портретите на художника се отличават с ренесансова чистота на линията.
Портретите на художника се отличават с ренесансова чистота на линията.
Портретите на художника се отличават с ренесансова чистота на линията.
Експозицията неслучайно носи името "Носталгия"...
Експозицията неслучайно носи името "Носталгия"...
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Николай Караджов, галерия Българи, портрет и натюрморт, Аксиния Джурова

Още новини по темата

Енигмата Иван Вукадинов възкръсва с „Картина извън картината“ в СГХГ
09 Септ. 2025

Десислава Минчева посвети изложба на магията на Индия
05 Юни 2025

Сценографът Виолета Радкова посвещава изповедна изложба на любимия
12 Май 2025

„Зодиакът“ на Димитър Рашков весели богове, нимфи и сатири
06 Февр. 2025

Духът на града е новата магия в живописта на Слав Недев
09 Яну. 2025

Георги Маринов издига „Вавилонска кула“ в галерия „Стубел“
03 Окт. 2024

Аксиния Джурова събира спомени за и на Дечко Узунов
12 Май 2024

Онник Каранфилян играе със свои творби за 60-годишнината си
11 Дек. 2023

Ангелите на Андрей Янев разтварят криле в „Нюанс“
12 Септ. 2023

Надежда Кутева получава наградата за живопис „Захарий Зограф“
04 Окт. 2022

„Пътят” на Светлин Русев се представя в два арт салона
07 Юни 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завесата се спуска над епохата на Доган
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар