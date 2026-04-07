Кукерите на Надежда Кутева влизат в галерия „Българи“ от утре

Именитата художничка Надежда Кутева открива утре, 8 април, от 18.00 часа нова изложба в галерия „Българи“ на бул. „Дондуков“ 73 в столицата. Тя е нарекла експозицията си „Етнографски етюди“ и е включила в нея поредица акварели и живописни платна на тема „Кукери“, преминавайки от област в област, като представя най-характерното от маската и костюма за всяка етнографска зона на България.

Надежда Кутева е художник с необикновена дарба. В съвременното българско изкуство нейното творчество се отличава с уникални характеристики. „Определящата сред тях е непресекващата, фанатична привързаност на авторката към фолклора с неговото неизчерпаемо многообразие от ритуали, форми на поведение, символично съдържание и ролеви функции“, коментира кураторът на изложбата Борис Данаилов. По отношение на фолклора авторката има капацитета на задълбочен специалист – тя е дъщеря на изтъкнатия наш композитор и фолклорист Филип Кутев. Тази основна тенденция и стратегия на работа акумулира опит и познание, а те полагат основа, върху която се надгражда една специфична естетическа привлекателност, обяснява изкуствоведът.

Според него трудността да се формулира необикновеното излъчване на творбите на Надежда Кутева произтича от самия характер на третираната материя. Фолклорът предполага обективност на изображението, а оттам – и опасност от приплъзване в прекалена битоописателност. „Скромното название на изложбата „Етнографски етюди“ обаче ни среща с нещо дълбоко и това е изключителната дарба на авторката да синтезира символиката, изграждаща съдържателната страна на фолклора“, категоричен е Борис Данаилов.

Обредите и ритуалите са действия, които излизат извън ежедневната практика на човека – те са средоточие на неговите усилия да докосне тайнственото, да проникне в недостъпното, да се преклони пред необяснимото. Психологически това е възел от емоции, в които има и страх, и пиетет, съпротивителна ярост и примамлива наслада, радост от докосването до нещо, което слива душата на човека с Вселената. Пластичното изграждане на тези състояния се извършва посредством стилизация на човешките изображения, което ритмично изпълват платната на авторката. Подобен начин на работа е своеобразно пластично и живописно вникване отвъд границите на обикновената реалност и внася в творбите на Надежда Кутева светла възвишеност, близка до тази на иконните изображения. Картините на авторката завладяват зрителя с дълбочина, която извира от фолклора и се допълва от измеренията на нейната хармонична извисеност, оформена от таланта на истинския художник, обобщава Данаилов.

Изложбата „Етнографски етюди“ може да бъде видяна в галерия „Българи“ до 24 април. В същото време, Софийската градска художествена галерия представя друга, голяма ретроспективна изложба на родената през 1948 г. Надежда Кутева под наслов „Места и ритуали“. По отношение на нея, както и за цялостното ѝ творчество, изкуствоведите също отбелязват особения ритъм в композициите и пиетета към фолклора. Тази експозиция ще остане в СГХГ до 25 май.