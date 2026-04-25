Изложба сродява съвременното изкуство с модния дизайн

Изложба 5+5/art+fashion, която изследва взаимодействието между съвременното изкуство и модния дизайн, се открива в Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство (САМСИ) на бул. „Черни връх“ 2 на 30 април, четвъртък, от 18.00 часа, съобщават организаторите от Националната галерия и фондация „Иван Асен 22“.

Могат ли модният дизайн и изобразителното изкуство да съществуват като равностойни практики, без да се подчиняват на йерархия, а чрез взаимно трансформиране да създават нов визуален език? Изложбата предлага отговор не чрез съпоставяне, а чрез съвместно действие – като въвежда пространство на пресичане, в което дисциплинарните граници се размиват и отстъпват място на хибридна територия, посочват домакините на събитието. Те представят съвместни проекти на петима художници и петима модни дизайнери. Двойките са съответно Камен Старчев и Георги Флоров, Надежда Кутева и Диляна Иванова, Миряна Тодорова и Мая Каранешева, Ангелика Радева и Нели Митева, Александра Георгиева (Sashettu) и Александър Гергинов. Куратори са д-р Надежда Джакова и Нели Митева.

В исторически план модата е мислена като преходна, обвързана с настоящето, с тялото и с употребата, подчинена на цикли на обновление и заменяемост. За разлика от нея, изобразителното изкуство утвърждава претенции за автономност и устойчивост отвъд функцията. В контекста на съвременните културни и социални трансформации обаче тези разграничения все по-трудно се поддържат. В днешния културен контекст противопоставянето между „преходната“ мода и „устойчивото“ изкуство става все по-невъзможно, отбелязват организаторите. В този смисъл експозицията разглежда дрехата не като утилитарен обект, а като носител на идеи и посредник между тялото и средата, доближавайки я до формата на художествена инсталация – подвижна, променлива и зависима от присъствието на носещия я субект. Паралелно с това художественият обект се освобождава от своята статичност и се отваря към възможността за употреба, движение и телесност.

Изложбата 5+5/art+fashion се позиционира именно в тази зона на напрежение и възможност. Петимата художници и петимата модни дизайнери влизат в диалог, който изисква изместване от установените им практики и методологии. Колаборациите не следват единен модел, а се развиват като отворени процеси: дизайнерът превежда художествения образ в структура, материя и движение, а художникът мисли формата като носима, като продължение и активиране на тялото в пространството. Резултатът са хибридни произведения, които функционират едновременно като обекти, облекло и пространствени намеси.

Експозицията поставя акцент и върху съвместния творчески процес като алтернатива на индивидуалното авторство. „Във време, белязано от дигитализация и фрагментирано общуване, изложбата предлага модел на работа, основан на споделеност, физическо присъствие и бавен процес. Творческият акт се премества от индивидуалното към релационното – към взаимодействията между автори, материали и контексти“, обясняват от екипа.

5+5/art+fashion не просто съчетава мода и изкуство, а предлага критическа рамка, в която двете полета функционират като взаимно зависими и трансформиращи се практики. В тази среда се формира нов, хибриден визуален език, който не принадлежи изцяло на нито една от дисциплините, а възниква именно в тяхното пресичане.

Експозицията, която ще може да бъде разгледана до 21 юни, се осъществява с финансовата подкрепа на Столичната община по програма „Култура.