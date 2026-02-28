Медия без
Музеят за съвременно изкуство възражда спомена за култовата галерия „Арт 36“

Първото частно художествено пространство в София, създадено от Камелия Минчева, дава път на повече от 200 творци

Днес, 13:46
Ани Петрова
В продължение на три десетилетия галерията на Камелия Минчева събира арт елита на страната.

Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство, филиал на Националната галерия, представя изложбата „Галерия „Арт 36“ и ехото на спомена“. Откриването е на 4 март, сряда, от 18.00 часа на адреса на САМСИ – бул. „Черни връх“ 2, където кадрите на фотографа Ани Петрова могат да бъдат разгледани до 19 април. Куратор на експозицията е д-р Надежда Джакова.

Галерия „Арт 36“ е първата частна галерия в София, регистрирана на 12 юли 1990 г. Галеристката Камелия Чекарлиева-Минчева (1936 – 2020), с безценната подкрепа на съпруга си Иларион, я ръководи с огромна обич към изкуството и творците до своята кончина. Създадена във време на бурни политически промени, галерията активно участва в първите прояви на художествения пазар у нас и в изграждането на свободно организирана художествена сцена.

Първоначално галерията се намира на ул. „Раковски“ 159, където е открита с изложба на Кеазим Исинов. Малко по-късно тя се премества в подземно пространство на ул. „Славянска“ 40 и на 26 октомври 1990 г. официално отваря врати с изложба на Димитър Казаков-Нерон.

Въпреки скромните си размери – ограничена изложбена площ и голям двор – салонът оказва силно влияние върху развитието на българското изобразително изкуство в продължение на три десетилетия. Сред първите художници, представени от галерията, са Генко Генков, Иван Кирков, Георги Баев, Георги Божилов-Слона, Светлин Русев, Любен Зидаров, Магда Абазова и Цанко Панов.

Мястото се утвърждава и като притегателна сцена за млади таланти. През 90-те тук правят своите първи изложби в столицата Кольо Карамфилов, Румен Жеков, Красимир Добрев и много други.

От двете страни на входа са изброени най-малко 150 имена на автори, показвали своите творби тук. В един момент Камелия Минчева преустановява отбелязването им, тъй като губи връзка с калиграфката, която ги изписва. По нейните думи броят им е поне с още 50 повече. „Всеки има своя стълба и се движи по нея – нагоре или надолу. Не пресмятам нито броя на експозициите, нито броя на художниците“, споделя Камелия в интервю.

Фотообективът на Ани Петрова – верен приятел на галерията и на художниците, е запечатал част от тези стотици паметни мигове от пъстрия столичен културен живот именно тук – при Камелия, в галерия „Арт 36“. В експозицията са включени и избрани портрети на самата Камелия, създадени от някои от нейните любими художници и приятели: Генко Генков, Станимир Желев, Атанас Атанасов, Гълъб Гълъбов и Донка Павлова, както и спомени на творци, сред които Любен Генов, Иван Милев и Стефан Лютаков.

Историята на първите частни галерии от последното десетилетие на ХХ век остава ненаписана и слабо изследвана. Целта на настоящата експозиция е да насочи вниманието към хората и събитията, участвали в художествените процеси и формирали социалния живот на съвременното изкуство у нас, отбелязват организаторите на изложбата.

Генко Генков, "Портрет на Камелия", началото на 80-те.
Ани Петрова Генко Генков, "Портрет на Камелия", началото на 80-те.
Станимир Желев, "Камелия", 2015.
Ани Петрова Станимир Желев, "Камелия", 2015.
Камелия с художника Иван Кирков.
Ани Петрова Камелия с художника Иван Кирков.
Галеристката на фона на котките на известната турска художничка Айнур Пехливанлъ.
Ани Петрова Галеристката на фона на котките на известната турска художничка Айнур Пехливанлъ.
Откриване на изложбата "Дървото", 16 декември 1999.
Ани Петрова Откриване на изложбата "Дървото", 16 декември 1999.
