Музеят за съвременно изкуство възражда спомена за култовата галерия „Арт 36“

Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство, филиал на Националната галерия, представя изложбата „Галерия „Арт 36“ и ехото на спомена“. Откриването е на 4 март, сряда, от 18.00 часа на адреса на САМСИ – бул. „Черни връх“ 2, където кадрите на фотографа Ани Петрова могат да бъдат разгледани до 19 април. Куратор на експозицията е д-р Надежда Джакова.

Галерия „Арт 36“ е първата частна галерия в София, регистрирана на 12 юли 1990 г. Галеристката Камелия Чекарлиева-Минчева (1936 – 2020), с безценната подкрепа на съпруга си Иларион, я ръководи с огромна обич към изкуството и творците до своята кончина. Създадена във време на бурни политически промени, галерията активно участва в първите прояви на художествения пазар у нас и в изграждането на свободно организирана художествена сцена.

Първоначално галерията се намира на ул. „Раковски“ 159, където е открита с изложба на Кеазим Исинов. Малко по-късно тя се премества в подземно пространство на ул. „Славянска“ 40 и на 26 октомври 1990 г. официално отваря врати с изложба на Димитър Казаков-Нерон.

Въпреки скромните си размери – ограничена изложбена площ и голям двор – салонът оказва силно влияние върху развитието на българското изобразително изкуство в продължение на три десетилетия. Сред първите художници, представени от галерията, са Генко Генков, Иван Кирков, Георги Баев, Георги Божилов-Слона, Светлин Русев, Любен Зидаров, Магда Абазова и Цанко Панов.

Мястото се утвърждава и като притегателна сцена за млади таланти. През 90-те тук правят своите първи изложби в столицата Кольо Карамфилов, Румен Жеков, Красимир Добрев и много други.

От двете страни на входа са изброени най-малко 150 имена на автори, показвали своите творби тук. В един момент Камелия Минчева преустановява отбелязването им, тъй като губи връзка с калиграфката, която ги изписва. По нейните думи броят им е поне с още 50 повече. „Всеки има своя стълба и се движи по нея – нагоре или надолу. Не пресмятам нито броя на експозициите, нито броя на художниците“, споделя Камелия в интервю.

Фотообективът на Ани Петрова – верен приятел на галерията и на художниците, е запечатал част от тези стотици паметни мигове от пъстрия столичен културен живот именно тук – при Камелия, в галерия „Арт 36“. В експозицията са включени и избрани портрети на самата Камелия, създадени от някои от нейните любими художници и приятели: Генко Генков, Станимир Желев, Атанас Атанасов, Гълъб Гълъбов и Донка Павлова, както и спомени на творци, сред които Любен Генов, Иван Милев и Стефан Лютаков.

Историята на първите частни галерии от последното десетилетие на ХХ век остава ненаписана и слабо изследвана. Целта на настоящата експозиция е да насочи вниманието към хората и събитията, участвали в художествените процеси и формирали социалния живот на съвременното изкуство у нас, отбелязват организаторите на изложбата.