СГХГ търси геометрията в модерния свят

Изложба с обстойното заглавие "Построено на геометричен принцип – визуални изкуства, музика и архитектура. Геометрична форма и фигуративност от втората половина на XX век в България“, представя Софийската градска художествена галерия от 25 март до 7 юни. Официалното откриване е във вторник, 24 март, от 18.00 часа.

Изложбата „Построено на геометричен принцип“ изследва фрагмент от историята на изкуството у нас, разказан под формата на визуално есе. Интерпретацията на духа и общия естетически и културен фон на следвоенния ХХ век у нас е съвместна работа на специалисти от различни професионални области. По думите на Мила Минева в изданието към проекта експозицията е „възможност за утопия и колективен проект във време, което се е отказало от колективни проекти“.

В рамките на изкуствознанието и музейните практики темата стеснява фокуса от понятието „формализъм“ от близкото минало към едно от отклоненията от академичната форма – процесите на геометризация. Изложбата целенасочено показва геометрията заедно с фигуративното, защото в тоталитарно време „геометричната абстракция“, както я разбира светът на изкуството, е по-скоро утопия.

Експозицията предлага широк диапазон от произведения – живопис, графика, текстил, плакат, архитектурни чертежи, звукова интерпретация на темата в музикален микс от DJ N:Mode, учебни задачи по архитектура и дизайн на студенти и ученици. Съпътстващото двуезично издание с текстове и репродукции съдържа разширен разказ на съдържанието и е замислено да послужи като пътеводител за изложбата.

Представените автори (по азбучен ред) са Георги Баев, Никола Даскалов, Петър Дочев, Владимир Иванов, Сашо Каменов, Иван Кирков, Иван Кънчев, Юлий Минчев, Кирил Петров, Марияна Райнова, Сашо Стоицов, Мария Столарова, Николай Стоянов, Станка Цонкова-Уша, Петър Чуховски, Асен Ушев, Георги Янакиев, арх. Стефка Георгиева, арх. Евлоги Цветков, арх. Владимир Роменски, студенти в специалност „Архитектура“, студенти и ученици в специалност „Дизайн“.

По изложбата са работили доц. д-р арх. Анета Василева, д-р Мила Минева, Даниела Радева, Теодор Илиев, проф. д-р Илия Граматиков, Николай Събев (N:Mode). Дизайнът на експозицията е дело на Андреа Попйорданова и Тихомир Стоянов.



