Мартиан Табаков спечели наградата БАЗА 2026 за съвременно изкуство

Художникът Мартиан Табаков е носителят на тазгодишната награда БАЗА за съвременно изкуство. Отличието беше обявено снощи в Софийската градска художествена галерия по време на откриването на изложбата на номинираните автори – Табаков, Елена Чергиланова, Мартин Атанасов, Никола Стоянов и София Димова.

Церемонията откри директорът на СГХГ Аделина Филева, като благодари на куратора на тазгодишното издание Мария Василева, на екипа на галерията и на участниците в изложбата. Василева припомни, че наградата БАЗА се връчва за 19-и път и се реализира от Института за съвременно изкуство – София, с подкрепата на фондация „Едмонд Демирджиян“, Софийската градска художествена галерия, фондация „Лъчезар Цоцорков“ и международните партньори Residency Unlimited и Trust for Mutual Understanding. Тя посочи, че тази година е въведена промяна в регламента – избрани са петима художници от общо 38 кандидати, като всеки представя произведение, създадено през последните пет годин, което позволява да се проследят развитието на авторите и посоките в тяхната работа.

Изкуствоведът Мария Василева представи накратко номинираните проекти – от изследвания на паметта, пространството и светлината, през звукови скулптури и архивни проучвания, до инсталации, разглеждащи градската среда, личната памет и процесите на забравяне.

Председателят на журито Бояна Джикова изтъкна, че изложбата се характеризира с искреност и уязвимост, а всички участници са представили убедително своите идеи. Обявявайки победителя, Джикова обясни, че журито е отличило Мартиан Табаков заради последователността на неговата авторска позиция, високото качество на изпълнението и оригиналния му подход към взаимодействието между изкуството и публиката. По думите ѝ неговите произведения напомнят за една „позабравена функция на изкуството – да ни приканва към игра“.

Получавайки наградата, Мартиан Табаков благодари на журито и на своето семейство за подкрепата при създаването на проекта. Братът на Мартиан също е художник – известният театрален сценограф и костюмограф Юлиан Табаков, а техен баща е диригентът Емил Табаков. Лауреатът сподели пред БТА, че още не може да повярва, че ще има възможност да замине на артистична резиденция в Ню Йорк – основната част от отличието БАЗА. Мария Василева му подари актуална карта на нюйоркското метро, която да му послужи по време на престоя му в мегаполиса.

Събитието започна с пърформанс на Мартиан Табаков. Изложбата може да бъде разгледана в СГХГ до 30 август.

Наградата за съвременно изкуство БАЗА е българската част от Международната мрежа за награди за млади художници (YVAA), основана през 1990 г. в Чехия по инициатива на Уенди Люерс – създателката на Фондацията за гражданско общество (САЩ), и с подкрепата на Вацлав Хавел. Днес отличието се присъжда в 12 държави от Централна и Източна Европа. В България наградата е учредена през 2008 г. по инициатива на изкуствоведа Мария Василева и е насочена към художници до 35-годишна възраст, като жури с двегодишен мандат ежегодно номинира от четирима до осем автори, представящи актуални тенденции в съвременното изкуство.

Победителят получава двумесечен творчески престой в Residency Unlimited в Ню Йорк и възможност за самостоятелна изложба в галерията на Института за съвременно изкуство – София. През годините носители на наградата са били някои от най-разпознаваемите имена на съвременната българска художествена сцена, припомнят от СГХГ, където по традиция се организира изложбата на номинираните: Рада Букова (2008), Самуил Стоянов (2009), Антон Терзиев (2010), Викенти Комитски (2011), Леда Екимова (2012), Кирил Кузманов (2013), Зоран Георгиев (2014), Александра Чаушова (2015), Димитър Шопов (2016), Мартина Вачева (2017), Мартин Пенев (2018), Вълко Чобанов (2019), Мария Налбантова (2020), Марта Джурина (2021), Красимира Буцева (2022), Виктор Петров (2023), Цветомира Борисова (2024), Слава Джордж (2025).

Членовете на журито за 2026 г. са Бояна Джикова (куратор и галерист), Клер Гилман (куратор и ръководител на отдел „Модерна и съвременна рисунка“ – библиотека и музей „Морган“, Ню Йорк), Лъчезар Бояджиев (художник), Теодора Коцева (куратор и галерист), Янка Вукмир (историк на изкуството и куратор, Хърватска).