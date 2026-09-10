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Фотографът Улрих Вюст странства из историята на Източна Германия

Изложба с преобладаващо черно-бели градски кадри на немския майстор на обектива се откри в София

10 Септ. 2026
Един от типичните черно-бели, прецизно структурирани градски пейзажи на автора.
Улрих Вюст
Един от типичните черно-бели, прецизно структурирани градски пейзажи на автора.

Фотоизложба „Странствания из историята“ на известния майстор на обектива Улрих Вюст се откри тази вечер в Софийската градска художествена галерия на ул. „Гурко“ 1, където може да бъде видяна до 22 ноември. С творчеството на Вюст за четвърти път Гьоте-институт България и СГХГ поставят фокус върху съвременната германска фотография след представянето на Сибиле Бергеман (2022), Барбара Клем (2023) и Хелга Парис (2024). Изложбата включва над 120 архивни кадъра – предимно черно-бели пигментни отпечатъци.

Професионалният опит на Вюст като урбанист и фоторедактор формира характерния му фотографски подход – аналитичен, прецизен и строго композиран, като интересът му не е насочен към историческите руини или следите от войната, колкото към абсурдите и противоречията, породени от градоустройственото планиране – разрушаването на съществуваща архитектура, безразборното застрояване и неумелото преобразяване на градската среда. Чрез неутралните си, най-често черно-бели изображения той изгражда своеобразна визуална критика на архитектурата, в която липсва директна идеологическа позиция, обясняват организаторите на изложбата с куратор Матиас Флюге.

Работата на Улрих Вюст започва да привлича вниманието през 80-те години на XX век предимно с многобройните градски пейзажи, заснети в Източна Германия. Тези изображения показват белезите от Втората световна война и неудържимия упадък на историческата архитектурна тъкан. В центъра на фотографските му интереси стоят абсурдите в градската среда, които произлизат както от немарливост и невежество, така и от безпричинно разрушаване и неконтролирано застрояване. С помощта на фотоапарата си Вюст развива собствен визуален подход за критика на архитектурата. И днес погледът му не е изгубил остротата си. Позицията на Вюст по същество не е идеологическа, а по-скоро носи усещане за уловени феномени, които предоставят пространство едновременно за фин хумор и ирония, коментират познавачи.

Широката международна публика открива фотографиите на Улрих Вюст през 2017 г. след участието им в изложбата “Документа 14” в Касел. Творчеството на автора изследва Източна Германия в по-широк план, но не се изчерпва с „потъването“ на ГДР. Определя се като визуална археология на настоящето. Тези фотографии разкриват находки от „разкопките“ и същевременно се превръщат в инструменти за тяхната консервация. Вюст притежава безпогрешен усет за графичните качества на всекидневните ситуации, предмети и материали, но и за по-дълбоките пластове от значения, които се крият зад намерените изображения. Пример за това са фотографски увеличените детайли от източногермански печатни медии, изобличаващи една манипулативна употреба на фотографията.

Кадрите на Улрих Вюст могат да бъдат разглеждани от различни гледни точки. Запечатаните наблюдения почиват върху германското разделение и неговото преодоляване. В същото време винаги се отнасят към всеобщия феномен на социална промяна и неговите материални проявления. На пръв поглед лаконични, тези изключително прецизни в композиционен план образи са плод на продължителни визуални странствания из местата от най-новата германска история.

По време на изложбата ще може да бъде закупен едноименният каталог на издателство Spector Books. В събота, 12 септември, в експозиционното пространство е планиран кураторски тур с Матиас Флюге от 16.00 часа. Турове, водени от изкуствоведа Жени Дечева, ще има в същия час на 3, 31 октомври и 21 ноември.

Улрих Вюст
Улрих Вюст
Улрих Вюст
Улрих Вюст
Улрих Вюст
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Ключови думи:

Улрих Вюст, фотоизложба, СГХГ

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