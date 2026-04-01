Котки-фотки превземат Дома на хумора и сатирата в Габрово

Жителите и гостите на Габрово празнуват днес Деня на шегата и 54-ия рожден ден на култовия Дом на хумора и сатирата в града. Вратите на музея са отворени безплатно за всички, които искат да се посмеят, да поиграят и да разгледат две първоаприлски изложби. През целия ден посетителите ще могат да участват в различни инициативи, сред които предизвикателството „Верни и неверни факти за котките“, създаване на мемета, рисуване, вдъхновено от творчеството на Борис Димовски, както и да оставят пожелания в паметната книга на дома.

В 16.30 часа в зала 8 ще бъде открита фотоизложбата „Просто котки“ на майстора на обектива Веселин Боришев. Знайно е, че именно котката без опашка е символ на града на шегобийците. Кадрите в „Просто котки“ са част от по-голям проект – „Домашни любимци и други видове“, все още непоказван в изложба. Авторът на „Просто котки“ твърди, че предпочита кучета, но винаги е имал и котки. Независимо дали градски или селски, домашни или бездомни, черни, бели или шарени, млади или стари, мързеливи или гладни, високомерни или нежни, котките не са сами на нито една от снимките в тази изложба. Във всеки портрет осезаемо присъства и наблюдаващото ги от обектива на Веселин Боришев око. Усеща се като обич, казват организаторите на изложбата.

Веселин Боришев е роден през 1967 г. в Благоевград. Завършва Националното училище за изящни изкуства „Илия Петров“ в София, но, изкушен от фотографията, не продължава художественото си образование, а започва да се самообучава в новото поприще. Работи като фотожурналист над 30 години и е носител на наградата за чиста журналистика Web Report в категория „Фоторепортаж“ през 2019 г. Обединявайки снимки от интересния си документален архив с различни свои концепции за прехода, Боришев създава поредица от документални книги с политическа сатира „О, спомняте ли си...“ в колаборация с рисуващи и пишещи личности като Христо Комарницки, Светослав Метанов и Емил Тонев. През всички години, в които е професионално ангажиран в медии, Боришев не спира да създава и художествена фотография – от класическа аналогова до дигитална и експериментална.

Кулминацията на празничната програма в Дома на хумора и сатирата е в 18.00 часа с откриването на изложбата на визуалния артист Филип Бояджиев Pusta Ve4nost, която засяга теми като национализъм, псевдопатриотизъм и съвременни обществени нагласи. Експозицията разглежда механизмите, чрез които съвременните социални образи се превръщат в културни митологии. Проектът продължава линията от серията conTEMPORARY HEROES, в която авторът работи с фигурата на т.нар. „традиционен мъж“ – персонаж, едновременно познат и хиперболизиран, конструиран от различни пластове на постсоциалистическата култура. Тази фигура се появява като своеобразен герой на нашето време – самопровъзгласил се патриот, който изгражда собствена символна вселена от знаци на статус, сила и принадлежност.

Централният елемент в Pusta Ve4nost е пространствена инсталация, изградена от хиляди празни метални кутии, които оформят монументална среда, наподобяваща светилище. Това пространство може да се „прочете“ като храм, изграден от самия герой в опит да остави следа и да осигури собственото си присъствие във вечността. Импулсът на героя за изграждане на светилището е провокиран и от по-широкото му усещане за несигурност в съвременния свят, от страха от смъртта, от нестабилността в глобалната политическа ситуация.

След изключително успешното си представянето в София изложбата се пренася в Габрово – град, който в българския културен контекст е тясно свързан с традицията на хумора, самоиронията и социалната критика. Поставянето на проекта в Музея на хумора и сатирата създава нов прочит на работата: срещата между проекта и специфичната културна среда на Габрово подчертава ролята на хумора като инструмент за критическо мислене – за способността на обществото да разпознава собствените си митологии и да ги поставя под въпрос, отбелязват домакините на Pusta Ve4nost. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

И двете изложби могат да бъдат разгледани до 30 юни.

Домът на хумора и сатирата в Габрово е открит на 1 април 1972 г., като главен изпълнител на идеята и пръв директор на културната институция е Стефан Фъртунов (1926-2010 г.), юрисконсулт по професия и събирач на габровски анекдоти, припомня БТА. Три години продължава реконструкцията на старата кожарска фабрика на братя Калпазанови, преди в нея окончателно да се настани Домът на хумора и сатирата през 1975 г. Институцията се превръща в модерен и уникален по своя характер културен център, изграден под мотото „Светът е оцелял, защото се е смял“. Музеят организира фестивали, срещи по наддумване, издава хумористични сборници, в него функционира и експериментален вариететен театър. На 1 април 1976 г. на Габрово е наречена малка планета с номер 2206 в чест на народния хумор, прославил града по света.