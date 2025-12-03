Медия без
"Букурещка трилогия" показва кадри от драматичната най-нова история на Румъния

Визуалният артист Антон Роланд Лауб открива утре изложба в галерия "Синтезис"

Днес, 15:10
Антон Роланд Лауб
Авторът представя фотографии от три драматични момента в най-новата история на страната си.

Галерия "Синтезис" (бул. "Васил Левски" 55) представя фотоизложбата "Букурещка трилогия" на визуалния артист Антон Роланд Лауб, който е роден в Букурещ, а живее и твори в Берлин. Откриването е утре, 4 декември, от 18.30 часа в присъствието на автора и кураторката Соня Вос, работеща основно в Париж и Берлин.

Изложбата обединява три проекта на международно известния фотограф. "Подвижни църкви" е визуално изследване на един абсурден епизод от близкото минало на Румъния – преместването на седем църкви като част от инициирания от Чаушеску план за "систематизация". "Последната Коледа (на Чаушеску)" задава въпроси за справедливостта и институционалната памет за Румънската революция от 1989-а. Серията "Минериада" разглежда неизказаната травма, свързана със събитията от 1990-а, когато хиляди лоялни на правителството миньори са докарани в Букурещ, за да участват в бруталното потушаване на проевропейски протести.

Повече от десет години Антон Роланд Лауб използва различни фотографски и наративни подходи, за да осмисли най-новата история на Румъния. Роден в Букурещ, където като дете живее в последните години на комунизма, той става свидетел на радикалната трансформация на историческия център на столицата, който е драматично разрушен под ударите на мегаломанските стремежи на Николае Чаушеску. В младежките си години Антон проследява широко отразения в медиите край на режима и падането на диктатора – неговото бягство, фиктивния съдебен процес и екзекуцията му. След като емигрира в Германия през 2000 г., Лауб продължава да наблюдава неспособността на страната си да се изправи пред неразрешените проблеми, свързани с наследството от комунизма и събитията след 1989 г., както и трудния преход към демокрация.
 
"Опирайки се на исторически артефакти – градски карти, инженерни чертежи, архивни снимки и семейни документи, както и на фотографии, направени по време на честите му посещения в Румъния, Лауб се връща назад във времето, за да разгърне три проекта, които съчетават личните спомени със следи от градската среда и критичен поглед. "Подвижни църкви", "Последната Коледа (на Чаушеску)" и "Минериада" оформят трилогия, в която се преплитат сатира, аналитичен подход и меланхолична интроспекция, задвижени едновременно от сарказъм и от надежда за едно помирено общество, което най-после да може да се изправи лице в лице с миналото си. Публикувана в три тома от издателство Kehrer, пълната трилогия на Антон Роланд Лауб ще бъде представена за първи път в изложбен формат на стените на галерия "Синтезис", разказва Соня Вос.

Освен тур с автора и куратора (5 декември, 18.30 ч.) съпътстващата програма на изложбата включва и българската премира на филма The New Year That Never Came ("Новата година, която никога не настъпи") на режисьора Богдан Мурешану, който печели наградата за най-добър филм в секция "Хоризонти" на фестивала във Венеция през 2024 г. (10 февруари, 19.30 ч., кино "Одеон"), лекция на Дани Герка, който ще говори за съвременната румънска фотография и своята работа като артист и куратор (9 декември, 18.30 ч.), както и представяне на селекция от фотокниги на немското издателство Kehrer (27 януари, 17.00-20.00 ч.). В нея са включени и трите книги на Антон Роланд Лауб, които ще могат да бъдат закупени от "ФотоСинтезис" по време на изложбата.

Изложбата "Букурещка трилогия" може да бъде разгледана до 14 февруари 2026 г.

Антон Роланд Лауб е роден през 1974 г. Има магистърска степен от Weissensee Academy of Art, Берлин, а преди това завършва New School for Photography, Берлин, и специалност "Медии и комуникации" в Университета в Букурещ. Сериите от "Букурещка трилогия" са отличавани многократно. "Подвижни църкви" е номинирана за New Discovery Award на фестивала Rencontres d’Arles и е включена в Седмото триенале на фотографията и архитектурата, Брюксел. Едноименната книга е финалист на Luma Dummy Book Award и на Unseen Photography Festival, Амстердам, а по-късно е селектирана и за изложбата „Най-вълнуващите фотокниги от Централна и Източна Европа“ в Robert Capa Contemporary Photography Centre, Будапеща. Книгата "Последната Коледа (на Чаушеску)" е включена в дългия списък на German Photo Book Award. Проектът "Минериада" е реализиран с подкрепата на Visual Arts Research Stipend на Senate Department for Culture and Europe, Берлин, и с Publication Grant на Stiftung Kulturwerk, Бон.
 
Самостоятелни изложби на Лауб са показвани в Bucharest Municipality Museum, катедралата "Сен Жермен де Пре", Париж, Kaunas Photography Gallery, Гьоте институт – Букурещ, и Румънски културен институт, Берлин. Авторът е участвал и в престижни фотографски фестивали като Rencontres d’Arles, Format, Дерби; Европейски месец на фотографията, Берлин; PhotoSaintGermain, Париж; Photo Is:rael, Тел Авив. Фотографии на изтъкнатия визуален артист се съхраняват в десетки публични и частни колекции в Европа.

Из "Букурещка трилогия"
Антон Роланд Лауб Из "Букурещка трилогия"
Из "Букурещка трилогия"
Антон Роланд Лауб Из "Букурещка трилогия"
Из "Букурещка трилогия"
Антон Роланд Лауб Из "Букурещка трилогия"
Из "Букурещка трилогия"
Антон Роланд Лауб Из "Букурещка трилогия"
Из "Букурещка трилогия"
Антон Роланд Лауб Из "Букурещка трилогия"
