Джон Демос потапя в мистиката на "Панигирия" (ГАЛЕРИЯ)

На 31 юли от 19:00 часа, в присъствието на автора, в столичната галерия "Синтезис" ще се открие изложбата Panigiria на един от най-значимите гръцки фотографи – Джон Демос. Реализирана между средата на 70-те и началото на 90-те години, серията е представяна в музеи и на фестивали, като Rencontres d'Arles във Франция и The Photographer's Gallery в Лондон. Сегашната изложба, създадена специално за "Синтезис", включва над 50 фотографии, отпечатани чрез технология за черно-бял печат - пиезография, под контрола на автора.

"От зората на човечеството идентичността на една общност и мястото, на което тя принадлежи, са неразривно свързани с ритуални действия. Гръцката "панигирия" – празненство с пируване и танци в чест на светец – е пряк наследник на тези древни ритуали. Обект на фотографиите на Демос в тази серия е по-специално панигирията в Загори – група малки планински села в Епир, Северозападна Гърция (Папинго, Ано Равения, Врисохори, Героплатанос).

Понякога дългите експонации на Демос превръщат танците в абстрактна мъгла, обединявайки бавно движещата се група в ярък ореол, обгръщащ музикантите под дървото в църковния двор – обстановка, резонираща с онези най-ранни времена преди появата на архитектурата, когато дърветата са маркирали свещеното място за ритуалите на човечеството. Друг път, използвайки кратка експонация, Демос улавя отделни танцьори и музиканти, чиито мигове на празничен възторг превръща в интензивни композиции, които напомнят на маниеристични картини на агония и екстаз", пише Александра Стара в послеслова за предстоящата книга на Джон Демос Panigiria.

Изложбата ще остане в галерия "Синтезис" до 11 октомври, като са предвидени още две съпътстващи събития: на 7 октомври от 17 до 20 ч. Джон Демос ще се завърне в София, за да представи селекция от фотокниги, отпечатани от неговото издателство Apeiron, а на 9 октомври от 18:30 ч. авторът ще бъде на линия за среща разговор с публиката.

Джон Демос е роден в Солун през 1944 г., но израства в САЩ, където родителите му емигрират. Завършва история на изкуството и получава магистърска степен по изящни изкуства от Чикагския университет през 1969 г. След като се завръща в Гърция, преподава фотография в Doxiades Institute и история на изкуството в American Academy в Атина. През 1976 г. публикува първия си фотографски проект със заглавието The Greece That is Passing. Заедно с още четирима колеги основава и ръководи Атинския център за фотография. През 1986 г. със съпругата си Бернардин основава Apeiron Photos, която представлява Magnum и други значими фото агенции в Гърция.

Между 1996 и 1999 г. Джон Демос е назначен от гръцкото Министерството на културата за директор на Photographic Center of Skopelos – докато е на тази позиция той организира изложби и създава Международен фотографски фестивал. Междувременно се отдава на следващия си фотографски проект, посветен на темата за вярата – "Сенките на мълчанието", 2002 г.

През 2000 г. той създава новия Изложбен център Rizarios в Монодендри, Епир. Последният му 20-годишен проект, посветен на дърветата и озаглавен Pnoe Dendron, получава най-високото отличие през 2022 г. от Международния фотофестивал в Пин Яо, Китай. Фотографии на Джон Демос са част от значими колекции, сред които тези на Националната библиотека на Франция, Maison Européenne de la Photographie и центъра "Помпиду" в Париж, Центъра за модерно изкуство "Гюлбенкян" в Португалия, Tokyo Metropolitan Museum of Photography, Art Institute of Chicago и Музея за изящни изкуства в Хюстън.

Това е четвъртата му изложба в галерия "Синтезис". През 2014 г. Джон Демос показа в София "Сенките на мълчанието", през 2018 г. гостува със серията "Албания на ръба на промяната, 1990-1991 г.", а през 2019 г. с Pnoe Dendron.