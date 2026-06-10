Стратос Калафатис повежда на визуално плаване сред гръцките острови

Известният гръцки фотограф Стратос Калафатис открива изложба, наречена Archipelago, в софийската галерия „Синтезис“ на 18 юни от 18.30 часа. Откриването ще бъде съпътствано с тур за посетителите със самия автор, а на 22 юли – ден преди закриването на експозицията, от 18.30 часа българската публика ще има възможност за среща-разговор с него. Куратор на изложбата е Надежда Павлова.

Калафатис ни гостува за втори път след 2022 г., когато представи на същото място изложбата си „Атон: Цветове на вярата“. Този път фотографиите му ще ни отведат към Егейско море. В проекта Archipelago, по който авторът работи от 1998 до 2018 г., то се превръща в лично визуално пътешествие, в което географията постепенно отстъпва място на преживяването.

Показан за първи път по повод участието на Гърция в 10-ото Венецианско архитектурно биенале през 2006 г., проектът изследва концепцията за Егейския архипелаг като „воден град“ – идея, вдъхновена от историка Руджеро Романо. Вместо да документира островите като туристически дестинации или архитектурни обекти, Калафатис насочва погледа си към онова, което ги свързва: морските маршрути, корабите, хоризонтите и самото пътуване.

Archipelago не разказва за обитаването на островите, а за състоянието на постоянно придвижване между тях. Корабите се появяват като крехки следи в необятността, палубите се превръщат в театрални сцени на очакване, а прозорците и илюминаторите отварят поглед към пространства, в които близкото и далечното, материалното и метафизичното непрекъснато се преплитат. Морето е едновременно реалност и символ – място на срещи и раздели, на свобода и изолация, на памет и забрава.

Роден в Кавала – най-северното пристанище на Егейско море, Калафатис израства с шума на вълните, с историите на своя дядо моряк и с усещането за безкрайното присъствие на водата. „Така отминаваха летата – имах слънчев загар, бях бос и щастлив, сякаш осиновен от морето… По-късно живяхме четири години на остров Скопелос – съпругата ми Лия, малката Дафне и аз“, споделя майсторът на обектива.

Десетилетия по-късно фотографът се завръща към същите маршрути, за да проследи не само пространството на Архипелага, но и собствените си следи в него. „Отправих се на пътешествие от родния си град Кавала. Корабът, покрит с пластове сол и боя, ми беше познат от пътуванията на младостта ми. Оставихме сушата зад себе си. Черният дим се протягаше към хоризонта, докато постепенно не се изгуби в нощта. Достигнахме Лимнос. Червените светлини на кея и звукът от спускащата се рампа се запечатаха в съзнанието ми като първи фотографии от проекта Archipelago; щяха да последват още много“, разказва авторът.

Работата на Стратос Калафатис се отличава с рядка отдаденост към фотографския процес – продължително наблюдение, изследване на мястото и търпеливо изграждане на образа. Познатият пейзаж на Егейско море е освободен от клишетата на туристическата иконография и се разкрива като пространство на съзерцание, в което ежедневното и вечното, видимото и скритото съществуват едновременно.

Изложбата в галерия „Синтезис“ представя за първи път фотографиите от проекта Archipelago заедно с портрети от по-ранната серия на Калафатис – Journal, заснета в годините, когато той е живял на остров Скопелос.

Стратос Калафатис е фотограф, куратор и преподавател, роден в Кавала през 1966 г. Живее и работи в Солун. Той е бивш състезател по лека атлетика от националния отбор на Гърция. Завършва Солунския университет „Аристотел“ през 1987 г. и учи фотография в Арт института във Филаделфия между 1991 и 1993 г. След завръщането си в Гърция организира множество изложби, семинари и работилници. Участва в създаването на Музея на фотографията в Солун, а по-късно е избран за директор на Фотографския център на остров Скопелос.

Негови творби са представяни в множество самостоятелни и групови изложби, както и на световни форуми, сред които Международното архитектурно биенале във Венеция, Международното триенале в Тампере, Финландия, PhotoEspana в Мадрид и Les Rencontres d'Arles в Арл, Франция. Той е представляван от галерия Bernier/Eliades, Брюксел/Атина. През последните години работи по мащабния проект Via Egnatia, за който получава грант от Министерството на културата на Гърция.

Стратос Калафатис е автор на четири фотокниги, три от тях ще бъдат налични за продажба по време на изложбата – Archipelago, Journal и Athos: Colour of Faith.