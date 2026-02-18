Тайният живот на пчелите и пчеларя от село Езерец

Изложба, посветена на тайния живот на пчелите и пчеларите, се открива утре, 19 февруари, в столичната галерия "Синтезис". Красимир Костов живее в село Езерец и от двадесет години снима на филм. Сам копира снимките си и работи с камери, подобни на онези, с които баща му навремето въвежда традицията да се документира ежедневието на семейството. "Понякога си мисля, че заниманието ми с аналогова фотография е някакъв акт на съпротива срещу така превратно изменящия се свят. Престанах да купувам нови и по-съвършени обективи, светломери и фотоапарати с цел да запазя визията на любителската, недокрай изпипана снимка. Което не означава, че не искам добри копия", споделя авторът, който ще присъства лично на откриването от 18:30 часа на бул. "Васил Левски" 57.

Красимир Костов е роден е през 1975 г. във Варна. Прекарва детството си в Каварна, завършва Национална гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив и "Педагогика на изобразителното изкуство" в СУ "Св. Климент Охридски" в София. От 2000 г. живее в малкото село Езерец, община Шабла. Освен че работи с различни аналогови фотографски техники, той експериментира, като рисува върху фотографски копия с водоразтворими бои. Участва и в музикалния проект KopfderHund Band, с който свири на фестивала "БУНА 2" във Варна през 2024 г. Заниманията му с музика ще бъдат част от изложбата в "Синтезис": на 20 февруари от 18:30 часа заедно с Иван Костолов ще изнесат музикален пърформанс в галерията.

Най-голямата страст на Костов обаче остават пчелите. Той се грижи за тях, а те се грижат за него. Същата взаимност можем да открием и във връзката му с фотографията: Костов ѝ позволява трайно да се настани в дома му, а тя от своя страна се превръща в градивна единица на една паралелна, медено-фотографска" вселена. Тя е обитавана от неговата съпруга Елен, от сина им Коки, от баща му Кирил, от кучето Вяра и котката Бела, както и от приятелите им, които, дори когато не присъстват физически, са там – на "стената до печката", чрез свои картини, портрети и графики. Във фотографиите на Красимир присъства всеки елемент от ежедневието – битови предмети, инструменти, декорации.

За този автор времето няма значение. Фотографиите му впечатляват с методичност, спокойствие и отдаденост. Във време, в което мнозина вярват, че трябва да изминат хиляди километри, за да намерят вдъхновение, той го открива там, където се буди всеки ден. В "Градината на пчелите" срещаме любовта във всичките ѝ форми – между мъжа и жената, бащата и сина, приятелите; между човека и пчелата, котката, кучето и черешата. А фотографията се явява като екстракт от ежедневието, тих непрестанен рефрен, потопен в море от мед, пишат кураторите на изложбата Надежда Павлова и Никола Михов.

Изложбата включва сребърно-желатинови копия от личния архив на Красимир Костов, както и творби на художниците Иван Костолов, Нено Белчев, Динко Ангелов и Константин Костов.

"Градината на пчелите" ще остане в галерия "Синтезис" до 4 април, като са предвидени още две съпътстващи събития. На 11 март от 20:00 ч. в близкото кино "Одеон" ще има прожекция на "Медена земя" - документален филм от Северна Македония, посветен също на живота на пчелите и отличен с две номинации "Оскар" през 2020 г. На 17 март от 17 до 20 часа пък в Библиотека Фотосинтезис ще бъдат представени "Семейни летописи" с гост Росен Кузманов.