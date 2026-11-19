Изложба „Кирил Цонев и неговият артистичен кръг“ по случай 130 години от рождението на художника представя Софийската градска художествена галерия от 24 ноември. Вернисажът за откриването на експозицията е във вторник от 18.00 часа, а творбите могат да бъдат разгледани от ценителите до 7 март 2027 г.

Живописец, изследовател, критик, пътешественик и реставратор – това са само част от многобройните роли, които Кирил Цонев (1896-1961) съчетава през своя живот. Неговият творчески път надхвърля границите на изобразителното изкуство и се превръща в свидетелство за непрекъснат стремеж към познание, културен обмен и художествено обновление. Срещите му с различни знакови личности, артистични общности и културни среди у нас и в чужбина оформят не само неговото творчество, но и мястото му в историята на българското и европейското изкуство, изтъкват организаторите на събитието.

Чрез приятелства, житейски съдби, пътувания, идеи и професионални взаимодействия изложбата проследява сложната мрежа от връзки, оформили личността и изкуството на Кирил Цонев. Така неговата биография се разкрива не просто като последователност от събития, а като история за непрестанно търсене, развитие и диалог между различни художествени традиции. В този смисъл изложбата представя не само един от най-всестранно развитите български художници на XX век, но и човек, който превръща всяка среща, всяко пътуване и всяко ново познанство в част от своята творческа биография.

Изложбата с куратор Неда Живкова включва и редица съпътстващи събития – турове, лекции и детски ателиета. Подготвени са издание с изследователски текстове на изявeни специалисти и детска книга-игра. Експозицията и съвместният изследователски проект между СГХГ и Националната галерия се осъществяват с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Кирил Цонев е роден през 1896 г. в Кюстендил. През 1915 г. е приет за студент в Художествената академия, но е мобилизиран след избухването на Първата световна война. След войната продължава образованието си и завършва първия общ курс с преподавател проф. Цено Тодоров, а след това заминава да учи в Мюнхенската художествена академия, в живописния отдел на проф. Хуго фон Хаберман и проф. Карл Каспар. По същото време специализира технология, консервация и реставрация на изкуствата при проф. Дьорнер. От 1924 до 1929 г. е художник на свободна практика в Мюнхен. Свързва се с групата „Нова предметност” (Neue Sachlichkeit) към мюнхенското дружество „Жури Фрай”. Участва в общогермански и международни изложби, организира и свои самостоятелни изложби в Мюнхен, Дрезден, Амстердам, Копенхаген, Лос Анджелис, Сан Франциско. От 1930 до 1931 г. се установява и твори в Мексико Сити сред изявени представители на мексиканското изкуство като Диего Ривера, Давид Сикейрос, Хосе Клементе Ороско. През 1933 г. се завръща в България, през 1934-а става член на Дружеството на новите художници и негов председател. Включва се във всички изложби на дружеството, в международни изложби в Атина, Будапеща и Прага. Преподавател е по рисуване във Военното училище, а по-късно и професор в Художествената академия. От 1950 г. работи върху консервацията на стенописи и икони в църквите в Бояна, Земен, Драгалевския манастир. Негови творби се намират в различни музеи и галерии в Мексико, Куба, Германия, Австрия и САЩ.



Кирил Цонев е един от най-изтъкнатите български живописци, известен с автентичното си разбиране за чистота, простота, сила и обем на формите и линиите, със своя авангарден колоритен ритъм, до голяма степен различаващ се от обичайния по това време в българската традиция. Неговите пътувания в чужбина и най-вече пребиваването му в Мексико, разкриват пред него широкия диапазон на модерността. Новите елементи на заобикалящата го среда стават ключова част от облика на творческото му дело – разнообразните природни багри, тропическото цветоусещане и новите приятелства с представители на мексиканската живопис допринасят за еклектичния, автентичен почерк в картините му, отбелязват изкуствоведите. Кирил Цонев бележи най-големите си успехи в портретния и пейзажния жанр, както и в областта на натюрморта.