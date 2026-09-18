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Изложба рисува щастието като форма на съпротива

11 български художници са поканени в кураторския проект на СГХГ в галерия „Васка Емануилова“

Днес, 17:06
Дина Стоев, "Лувърът е празен", 2021, акрил и масло върху неразпънато платно
Дина Стоев, "Лувърът е празен", 2021, акрил и масло върху неразпънато платно

Изложба съвременно изкуство под мотото „Щастието като форма на съпротива“ отваря врати на 23 септември в галерия „Васка Емануилова“ – филиал на Софийската градска художествена галерия. Откриването е в сряда от 18.00 часа на адрес бул. „Янко Сакъзов“ 15 в центъра на столицата. Експозицията е кураторски проект на Галина Димитрова – уредник в галерията.

Идеята на изложбата е вдъхновена от Симон дьо Бовоар – бележита френска писателка и философ екзистенциалист, която размишлява върху възможността за щастие в трудни времена, задавайки въпроса: „Правилно ли е да бъдеш щастлив в един разбит свят?“. Отговорът е труден и минава през различни човешки дилеми, тревоги и чувство за вина. Дали, фокусиран върху собственото си щастие, означава да се откъснеш от политическата реалност? Предвид безмилостните факти на фона на войни, политически кризи и всеобщо страдание „що за извратено чудовище трябва да бъдеш, за да си щастлив“, пита Симон дьо Бовоар. Разговорите с колегата ѝ екзистенциалист Албер Камю помагат авторката да изведе тезата, че докато щастието е „автентично“, то може да бъде акт на съпротива срещу несправедливостта и абсурдността в живота. „Щастието е важно, защото приемайки го, не влошаваме нещастието на другите хора, то дори помага да се бориш за тях“ (Камю)*.

Кураторът Галина Димитрова заема тази теза от времето след Втората световна война и я прехвърля към наши дни, като смята, че онзи период от историята има допирни точки с настоящата ситуация в света. Надеждата е тя да даде някакъв ключ за осъзнаване и реакция на обърканите ни мисли и поведение в днешните „трудни времена“.

Изложбата търси рефлексиите на твърдението, че щастието е форма на съпротива, чрез произведения на творци, които имат какво да кажат по този сложен въпрос. В проекта са поканени 11 български визуални артисти: Венета Андрова, Харита Асумани, Ива Вачева, Невена Георгиева, Петра Димитрова, Думисани Карамански, Антоанета Куик, Слав Недев, Радостин Седефчев, Димитър Солаков, Дина Стоев. Селектираните произведения са осъществени като различни видове изобразително изкуство: живопис, видео, обект и инсталация. Това не са активистки или остро социално ангажирани работи, а са по-скоро в стилистиката на поетичното политическо изкуство, което кураторката представя в проектите си през последните години, коментират организаторите от СГХГ. Някои от тях минават през екзистенциални размисли, други през лични истории, трети през справянето с травмата и фокусирането върху изкуството и свободата като единствена алтернатива да продължиш живота си.

Изложбата „Щастието като форма на съпротива“ може да бъде разгледана в галерия „Васка Емануилова“ до 29 ноември. Заглавието ѝ, както и част от изследването върху темата са заимствани от статията на Skye C. Cleary: Happiness as an act of resistance – Simone de Beauvoir and Authentic Happiness, публикуванa в уебсайта на Institute of Art and Ideas, 21 юли 2022 г.

Ива Вачева, "Сдъвчи клеветите в целувки", 2024, акрилни бои върху платно, дъвки.
Ива Вачева, "Сдъвчи клеветите в целувки", 2024, акрилни бои върху платно, дъвки.
Венета Андрова, STRETCH & RELEASE, 2021, анимационен филм.
Венета Андрова, STRETCH & RELEASE, 2021, анимационен филм.
Харита Асумани, "Горящо цвете", 2024, акрил върху платно.
Харита Асумани, "Горящо цвете", 2024, акрил върху платно.
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Ключови думи:

галерия Васка Емануилова, СГХГ, Щастието като форма на съпротива, Симон дьо Бовоар, Слав Недев, Димитър Солаков

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