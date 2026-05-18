Тина Златина се чувства като лисица в галерия "Васка Емануилова"

Галерия „Васка Емануилова“ – филиал на СГХГ, представя първа самостоятелна изложба на скуптроката Тина Златина в София след дългогодишната й творческа практика и изяви в редица европейски страни – Нидерландия, Франция, Полша и др. Откриването на „Ограничени // Restricted” е във вторник, 19 май, от 18.00 часа на бул. „Янко Сакъзов“ 15, където произведенията остават на вниманието на ценителите до 5 юли.

Изложбата на Тина Златина с куратор Галина Димитрова-Димова е вдъхновена от творчеството на именитата скулпторка Васка Емануилова, чието име галерията носи, и отдава почит към художественото й наследство, в което централно място заема образът на жената. Жената е основна тема и в експозицията на съвременната авторка, която изследва двойствената й роля в днешния свят – постигнала своето равноправно място в обществото и професионалната си кариера, но и все още с ограничителни линии пред пълноценната й изява поради доминиращия патриархален ред и закостенелите представи за нея в българската действителност.

Експозицията включва творби от керамика, метал, текстил и кожа, повечето специално създадени за изложбата, както и няколко предишни творби, които не са показвани в България. В центъра й са четири обектни инсталации, които напомнят облекла, бижута или модни аксесоари, като идеята е да се покажат как те поставят жената в ограничена позиция. Творбите препращат към модната и козметичната индустрия, които диктуват високи и често нереалистични стандарти за това как трябва да изглежда жената. Инсталациите включват видео документация на пърформанси на Златина, демонстриращи ограничените действия, които обектите налагат – метафора за психическите ограничения, които, според нея, младото поколение жени развива.

M(W)ake up представя хиперболизирани, но крехки като изработка керамични мигли, които „оковават“ погледа и напомнят за тежкия грим, който жената носи, за да отговори на очакванията към нея. Feel like vulpes („Чувствам се като лисица“) е обект рокля, изграден от множество изящни керамични елементи – метафора за хилядите проблеми, с които жената ежедневно се сблъсква. Your-self („Т-и“) е керамичен обект, алюзия за корона, намекваща, че ограничението е в самите нас и в „Аз“-а. „3777“ са имагинерни археологически артефакти, служещи като уреди за телепатия на измислена древна цивилизация.

Изложбата включва още сериите Belly button и Specimens, инсталацията „Невъзможната посока“ и фотографии, които доразвиват идеята за ограничението.

Тина Златина е завършила специалност „Скулптура“ в Националната художествена академия в София (1996-2001). Работи основно в областта на инсталацията, пърформанса и сайт специфик изкуството, като основните й изразни средства са керамика, порцелан и природни материали. Има множество общи и самостоятелни изложби у нас, в Европа и Канада. През собствената си призма и субективен поглед авторката изследва скрития потенциал на съзнанието, самовъзстановяването на тялото и вътрешната идентичност в общество, в което преобладават егоизмът, лицемерието и природоразрушителното поведение. Един от последните й проекти разглежда храната като основен инструмент на идентичността и поставя под въпрос цялостната структура на съвременното общество в това отношение.