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Художници от цялата страна красят разходката по варненското Ларго

Седмото издание на лятната изложба представя 30 автори до края на август

03 Авг. 2026
Кристина Вътова, "На повърхността".
Кристина Вътова, "На повърхността".

През горещия август за пореден път варненската галерия "Ларго" предлага на ценителите в морската столица „Лятна разходка по Ларгото“ - седмо издание на традиционната сборна сезонна изложба, в която са представени творби на тридесет български художници. Експозицията ще остане цял месец в залите на варненската галерия на адрес ул. "Хан Крум" 8.

В изложбата участват както утвърдени имена, така и млади автори в началото на творческия си път. Публиката ще се наслади на произведения на знакови и обичани варненски художници като Албена Коева, Валентина Чернева, Веселин Начев, Георги Лечев, Мария Чакърова, Милен Маринов, Светлин Ненов, Христо Христов. Пловдивската школа е застъпена с работи на Александър Димитров, Васил Стоев, Илия Желев, а специален акцент в цялата експозиция е голямоформатна картина на Димитър Киров. От Бургас в изложбата се включват Николай Ангелов-Гари и Радостин Дамасков.

За първи път в галерия "Ларго" са показани произведения на Деян Вълков, Слав Недев и Стоил Мирчев. Освен тях от столицата пристигат нови предожения на Долорес Дилова, Живка Маринова и Цветан Лазаров. Сливенският график Веселин Дамянов-ВЕС присъства с две живописни творби, а Димитър Каратонев участва както с графики, така и с живопис. Димитър Чолаков е изпратил за изложбата пейзаж с морски привкус, а с няколко камерни творби се включва търновската художничка Цветелина Максимова, която на 31 юли откри и своя самостоятелна изложба в Градската художествена галерия на Варна.

За първи път в галерия "Ларго" са експонирани работи на двама артисти с успешна международна кариера: Алекси Начев, който живее от дълги години в САЩ, представя графика и рисунки, а варненецът Искрен Илиев, утвърдил се като авторитет във Виена, фигурира в сбирката с три живописни платна.

Организаторите споделят, че охотно в настоящата изложба са включили четирима млади художници, всеки от които за първи път влиза в галерия "Ларго". Двама от тях са пловдивчани, работещи активно в областта на съвременното изкуство - Кристина Вътова и Йордан Велков. Йордан съчетава задачите си като асистент в катедра "Живопис" на НХА с активни участия в изложби, а Кристина, която работи основно живопис, е позната от едно от първите издания на варненския конкурс за екслибрис. Особено приятна изненада за публиката ще бъдат двама млади художници, чието професионално поприще всъщност е музиката. И двамата са представители на артистични семейства. След сериозна кариера като концертиращ виолист в Австрия, Емилия Гладнишка решава да се отдаде изцяло на статива и платното. Изключително популярният варненски артист Нейчо Петров-Реджи - певец, композитор, актьор и режисьор на спектакли, също разкрива още една страна на своя талант: работата си в областта на визуалните изкуства, на която се посвещава с не по-малка отдаденост.

Вярна на своята политика да подкрепя млади автори, галерия "Ларго" подава ръка на четиримата творци и с особено удоволствие представя по няколко техни творби в изложбата, отбелязват организаторите на събитието.

Деян Вълков, Дуел"
Деян Вълков, Дуел"
Долорес Дилова, "Спомен от едно пътуване"
Долорес Дилова, "Спомен от едно пътуване"
Емилия Гладнишка, "Наблюдателка"
Емилия Гладнишка, "Наблюдателка"
Радостин Дамасков, "Ветроходи в жълто"
Радостин Дамасков, "Ветроходи в жълто"
Слав Недев, "Пейзаж с легнала фигура"
Слав Недев, "Пейзаж с легнала фигура"
Цветан Лазаров, "Светло пространство"
Цветан Лазаров, "Светло пространство"
Васил Стоев, "Интериор"
Васил Стоев, "Интериор"
Йордан Велков, "Интроспекция"
Йордан Велков, "Интроспекция"
Стоил Мирчев, "Картина в картината"
Стоил Мирчев, "Картина в картината"
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галерия Ларго Варна, Лятна разходка по Ларгото, Димитър Киров, Слав Недев, Долорес Дилова, Алекси Начев

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