Художници от цялата страна красят разходката по варненското Ларго

През горещия август за пореден път варненската галерия "Ларго" предлага на ценителите в морската столица „Лятна разходка по Ларгото“ - седмо издание на традиционната сборна сезонна изложба, в която са представени творби на тридесет български художници. Експозицията ще остане цял месец в залите на варненската галерия на адрес ул. "Хан Крум" 8.

В изложбата участват както утвърдени имена, така и млади автори в началото на творческия си път. Публиката ще се наслади на произведения на знакови и обичани варненски художници като Албена Коева, Валентина Чернева, Веселин Начев, Георги Лечев, Мария Чакърова, Милен Маринов, Светлин Ненов, Христо Христов. Пловдивската школа е застъпена с работи на Александър Димитров, Васил Стоев, Илия Желев, а специален акцент в цялата експозиция е голямоформатна картина на Димитър Киров. От Бургас в изложбата се включват Николай Ангелов-Гари и Радостин Дамасков.

За първи път в галерия "Ларго" са показани произведения на Деян Вълков, Слав Недев и Стоил Мирчев. Освен тях от столицата пристигат нови предожения на Долорес Дилова, Живка Маринова и Цветан Лазаров. Сливенският график Веселин Дамянов-ВЕС присъства с две живописни творби, а Димитър Каратонев участва както с графики, така и с живопис. Димитър Чолаков е изпратил за изложбата пейзаж с морски привкус, а с няколко камерни творби се включва търновската художничка Цветелина Максимова, която на 31 юли откри и своя самостоятелна изложба в Градската художествена галерия на Варна.

За първи път в галерия "Ларго" са експонирани работи на двама артисти с успешна международна кариера: Алекси Начев, който живее от дълги години в САЩ, представя графика и рисунки, а варненецът Искрен Илиев, утвърдил се като авторитет във Виена, фигурира в сбирката с три живописни платна.

Организаторите споделят, че охотно в настоящата изложба са включили четирима млади художници, всеки от които за първи път влиза в галерия "Ларго". Двама от тях са пловдивчани, работещи активно в областта на съвременното изкуство - Кристина Вътова и Йордан Велков. Йордан съчетава задачите си като асистент в катедра "Живопис" на НХА с активни участия в изложби, а Кристина, която работи основно живопис, е позната от едно от първите издания на варненския конкурс за екслибрис. Особено приятна изненада за публиката ще бъдат двама млади художници, чието професионално поприще всъщност е музиката. И двамата са представители на артистични семейства. След сериозна кариера като концертиращ виолист в Австрия, Емилия Гладнишка решава да се отдаде изцяло на статива и платното. Изключително популярният варненски артист Нейчо Петров-Реджи - певец, композитор, актьор и режисьор на спектакли, също разкрива още една страна на своя талант: работата си в областта на визуалните изкуства, на която се посвещава с не по-малка отдаденост.

Вярна на своята политика да подкрепя млади автори, галерия "Ларго" подава ръка на четиримата творци и с особено удоволствие представя по няколко техни творби в изложбата, отбелязват организаторите на събитието.