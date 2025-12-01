Слав Недев ни разхожда из „Синхронични пространства“

Галерия „Арте“ представя изложбата „Синхронични пространства“ – нов живописен проект на художника Слав Недев, който изследва невидимите връзки, съвпаденията и приплъзванията между различни нива на реалност. Откриването е в четвъртък от 18.00 часа, а произведенията ще могат да се видят на адреса на галерията – ул. „Бузлуджа“ 31, до 19 декември.

Цикълът „Синхронични пространства“ включва платна, в които архитектура, фигури и символи съществуват едновременно в общо поле на чувствителност – пространство, което художникът изгражда като визуална аналогия на понятието синхроничност, въведено от Карл Густав Юнг. Според Юнг значещите съвпадения не са резултат от причинно-следствена логика, а проявление на по-дълбоки, невидими структури на свързаност. Именно към такива нелинейни връзки насочва вниманието си Слав Недев.

Картините на автора представят силуетни фигури, монументални архитектурни обекти, сгъстени цветови полета и знакови жестове, които не разказват конкретни истории, а създават ситуации на едновременност. В тях реални места се превръщат в абстрактни пространства, а човешките присъствия – в маркери на движение, памет, действие. Както отбелязват арт теоретици като Никола Бурио и Ханс Улрих Обрист, съвременното изкуство все по-често функционира като поле на взаимодействия, наслагвания и паралелни времена – и именно в този контекст се разгръща новият цикъл на Недев.

В изложбата са включени произведения, създадени в периода 2023–2025 г., сред които „Упражнение със знаме“, „Отворен интериор“, „Очакване/Духът на гората“, „Цивилизация“, „Квантово заплитане“, „Между ангели и демони“, „Към други пространства“, „Отражение“, „Тържествен момент“.

„Картините създават усещане за сценичност. Зрителят е поканен да „влезе“ в пространствата, да ги доизгради със собствените си асоциации, културни препратки и спомени. Така всяко платно се превръща в място, където вътрешното и външното, реалното и въображаемото, личното и колективното се срещат“, коментира изкуствоведът Мария Василева.

Слав (Светослав) Недев е роден през 1967 г. в София, където и досега работи и живее в София. Художникът е от поколението, което се появява в годините след политическите промени в Източна Европа от 1989-а. Още на 22 години той става „свободен артист“ се отдава на изкуството. Докато усъвършенства техниката си, се вдъхновява от философия (Кант Хайдегер), митология, история на изкуството и психология (Юнг). Музиката, литературата и общуването с природата предлагат допълнителни стимули за естествената му склонност да изследва социални, философски и психологически проблеми със средствата на изобразителното изкуство.

Слав Недев работи и експериментира с различни медии – от класическа маслена живопис през дигитални медии до скулптура и инсталация. В творческия си път изследва различни теми, които обикновено се оформят като завършени серии от произведения. В зависимост от идеята се променя и стилът. Ранните му работи са силно експресивни, психологически натоварени картини. Впоследствие преминава през серии от сюрреалистични акварели и пастели и стига до един вид нова вещественост в серията “Останки” (1995-96), а в един по-късен момент – до голямоформатните платна от серията “Пост-урбанистични визии”. Обикновено го вълнуват теми, свързани с градската среда, с природата и нейното разрушаване от човека, както и по-общи теми от областта на психологията, философията, човешките възприятия и ум.

През последните години вниманието на художника се насочва към изкуство в градска среда – с проекта за инсталация “Биотоп” в парк-розариум Казанлък на създаденото от него и група съмишленици едноименно сдружение (2012) и проекта за инсталация Liber Mundi. Работейки по тази и други проекти Слав Недев започва да използва и дигитални изображения които се групират в нови серии като “Биотоп” (2008-17) и Yogurt Culture (2016).

Слав Недев е носител на редица отличия, сред които са първа награда от конкурс за пластика в парк-розариум Казанлък, награда “Гауденц Б. Руф”, почетен диплом от Академията за изящни изкуства “Катманду Непал”, резиденции в Oberpfälzer Künstlerhaus – Швандорф, Германия, и в Cité Internationale des Arts – Париж, Франция.

Той е сред живописците с най-стойностно въображение в нашето съвременно изкуство. Често може да се прочете, че той рисува сънищата, но в действителност това е само началото. Да направиш материални и „истински” образите от несъзнаваното е сложна живописна задача, постигана от малцина художници в света, пише изкуствоведът Надежда Джакова за художника Слав Недев, който не се бои открито да излиза пред публиката с най-съкровените си видения.

