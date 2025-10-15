Станислав Памукчиев разкрива душата си в автопортрети

Изложба под наслов „Автопортрет“ на проф. Станислав Памукчиев представя галерия „Арте“ с адрес на столичната улица „Бузлуджа“ 31. Вернисажът е на 20 октомври, понеделник, от 18.00 до 20.00 часа, а картините ще могат да бъдат разгледани до 1 ноември.

Новосъздадената серия автопортрети (2025) е резултат на работно въвеждане в режим на човешко и артистично саморазкриване, на себеузнаване в напреженията на големите екзистенциални въпроси. Автопортретите са емоционално оголване, намерило място върху познатото собствено лице. Място на среща на физическото, тленното, баналното, описуемото, суетно изкушеното с тайната на емоционално-психичното съдържание на Аз-а, обяснява художникът. За него автопортретите са вчувствано въобразени, като преодоляват физическите характеристики и настояват за изразяване в експресивна, психизирана пластическа форма, за спонтанен жест на емоционална и духовна откритост.

Големите платна в изложбата са еднофигурни композиции – портрети, които тематизират твореца, като се вглеждат в неговата странна двойствена съдба – обзет и обречен, победител и победен в битката за постигане на визуална форма, на пластическа „плът“, носеща съдържанията на същественото, съкровеното, личното.

Тези нови картини са среща със собственото достойнство и несрета, сила и безсилие, мрачно предчувствие и духовна осветеност. Те са среща на собствената тревожност с тревожността на времето, в което живеем. Картини, оголени като съкровен акт и споделен пластичен опит, в който изплуват силуетите на великите майстори-учители, на техните разбрани и недоразбрани уроци. „Те идват – Рембранд, Ел Греко, Веласкес, Гоя, Курбе и Домие, Ван Гог и Сутин, Кете Колвиц, Корнелио Баба, Франк Ауербах и още... с тяхната непосилна артистична мярка и величав дух. Автопортрети – вдъхнати“, споделя техният създател.

За изложбата в галерия „Арте“, като предистория на изборите на автора към психологическия портрет, ще бъдат включени и два много ранни негови автопортрета – от 1979 и 1984 г.

Станислав Памукчиев е роден на 9 май 1953 г. в София. Завършил е Националната художествена гимназия „Илия Петров“ и специалност „Стенопис“ във ВИИИ „Николай Павлович“ при проф. Димо Заимов (1979). Професор и в катедра „Рисуване“ на Националната художествена академия. Разнородно по стил и изразни средства, обемистото творчество на Памукчиев включва живопис, рисунки, скулптури, инсталации.

Има над 40 самостоятелни изложби в София, Скопие, Белград, Париж, Прага, Херенталс (Белгия) и множество участия в общи и международни изложби у нас, в САЩ, Германия, Чехия, Словакия, Индия, Китай, Италия (Benetton Collection – Imago mundi, Венеция, 2015) и др. Носител е на редица творчески отличия, сред които Голямата награда от Международното триенале на живописта в София (1996), националните награди за живопис „Захари Зограф“ (2002) и Владимир Димитров-Майстора (2015), годишната награда за култура „Златно перо“ (2002). През 2023 г. е обявен за почетен гражданин на София.