"Прелистени страници" оцветяват корабния дневник на Алекси Начев

Художникът се завръща от САЩ, за да отбележи половин век творчески път в НХА

Днес, 13:59
"Таро", Алекси Начев
Художникът Алекси Начев отбелязва 50 години творчески път с изложба, в която представя илюстрации, графики и рисунки, създавани през различни периоди от творчеството му. Експозицията "Прелистени страници" ще бъде открита от него и изкуствоведа Филип Зидаров на 2 юни в галерия "Академия" на Националната художествена академия в София (ул. "Шипка" 1). В нея са включени страници от книги, които авторът е илюстрирал, скицници с проучвания на фигурата, както и графични серии, в които експериментира с различни художествени техники и изразни средства.

"В моето детство, дълго преди да съм видял телевизия, книгата беше моят прозорец към въображаемия свят, в който ми се искаше да живея. В този свят аз можех да пътувам между минало и настояще, да срещам велики герои, да участвам в рисковани приключения в далечни страни с екзотични имена", обяснява той заглавието на изложбата, обобщаваща половинвековен творчески път. ""В желанието си да запазя тези незабравими моменти, аз се опитвах да ги материализирам в скицника с цветни моливи. Въображаемите места бяха по-интересни и по-истински от заобикалящата действителност, и на белите страници оживяваха моите версии на драматични моменти и впечатляващи характери."

"Оглеждайки се назад, все още се вълнувам какъв разнообразен свят може да оживее на белия лист хартия. Сега аз използвам повече от цветни моливи, за да направя този свят реален, въпреки че понякога и едната линия е достатъчна. 

И понеже съм прекарал доста време по вода и под платна, мога образно да се изразя: пред вас са прелистените страници от корабния дневник на моето пътешествие като художник. И плаването продължава…", кани той ценителите.

Алекси Начев е роден през 1951 г. в София. Завършва НУИИ "Илия Петров", а след това и "Книга, илюстрация, печатна графика" в Националната художествена академия при проф. Петър Чуклев и проф. Владислав Паскалев. Дипломната му работа "Украински народни приказки" е публикувана през 1979 г. от изд. "Народна младеж". В периода 1985 – 1990 г. е редовен асистент в катедра "Рисуване" на Националната художествена академия.

През 80-те години работи с водещите български издателства, публикува множество книги за деца и възрастни и сътрудничи на периодичния печат. 

От 1990 г. живее и работи в САЩ, където също илюстрира над 20 детски книги за утвърдени издателства. Преподава във висши училища по изкуства, сред които Savannah College of Art and Design, University of the Arts (Филаделфия) и Maryland Institute College of Arts (Балтимор). Професор емеритус е в Delaware College of Art and Design, където в продължение на 12 години ръководи програмата по илюстрация. Реализира самостоятелни изложби в редица музеи, културни институции и галерии, сред които и ретроспективната му изложба в Delaware Art Museum, Wilmington (2013). 

Изложбата в галерия "Академия" може да бъде разгледана до 21 юни.

"Минотавър"
"Бандити в черно-бяло"
"Автопортрет"
"Таро"
Плакатът за изложбата.
