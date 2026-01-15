Петима спорят за наградата за живопис на името на Майстора

Петима художници са номинираните за престижната Национална награда за живопис "Владимир Димитров-Майстора", съобщават от Художествената галерия в Кюстендил, домакини на събитието. Това са Динко Стоев, Долорес Дилова, Иво Бистрички, Слав Недев и Чавдар Петров.

Новият лауреат на наградата "Майстора" за 2025 година ще бъде обявен на тържествена церемония на 1 февруари. По традиция тя се организира на рождения ден на патрона Владимир Димитров-Майстора в художествената галерия в Кюстендил, носеща неговото име. В същия ден ще бъде открита и самостоятелната изложба на миналогодишния носител на отличието – Богдан Александров.

Наградата за живопис на името на Майстора включва статуетка, създадена специално за приза, и диплом, които са предоставени от Съюза на българските художници, както и 8000 лв., осигурени от Община Кюстендил и от Министерството на културата. Носителят на отличието трябва да представи своя изложба за рождения ден на Майстора през следващата година в залите на галерията в Кюстендил.

Наградата съществува от 1973 г. до края на 80-те години на миналия век, а след това е възстановена през 2013 г. Сред лауреатите на националното отличие за живопис през 70-те и 80-те години са големи имена като Златю Бояджиев, Ненко Балкански, Илия Петров, Стоян Сотиров, Калина Тасева, Светлин Русев, а след 2013-а сред отличените са Андрей Даниел, Свилен Блажев, Ивайло Мирчев, Станислав Памукчиев, Захари Каменов, Анета Дръгушану.

Ето кратко представяне по азбучен ред на тазгодишните номинирани за Националната награда за живопис "Владимир Димитров-Майстора".

Динко Стоев е роден през 1958 г. в София. Завършва Националното училище за изящни изкуства „Илия Петров“ (Художествената гимназия) през 1977-а и живопис в Националната художествена академия при проф. Иван Кирков през 1985-а. През 1994 г. получава стипендията на Британския съвет за специализация в Колежа по изящни изкуства в Бат, Великобритания. Носител е на Националната награда за живопис „Захарий Зограф“ (2007), наградите на СБХ за участие в изложбите „Родени независими“ (2009) и „Пейзажът“ (1995) и др. Творби на художника са собственост на Националната галерия, Софийската градска художествена галерия, редица галерии в страната, както и на частни колекции и галерии в Германия, Великобритания, Холандия, Япония и др.

Долорес Дилова е родена през 1960 г. в Плевен. Дъщеря е на художника Дило Дилов – един от ярките представители на импресионизма в българското изкуство. Още на 7-годишна възраст тя става носител на награда от конкурс за детски рисунки в Италия с председател на журито големия скулптор Хенри Мур. Завършва живопис в НХА при проф. Иван Кирков. През 1997-а печели конкурс за специализация в Париж. Има самостоятелни изложби в София, Париж, Берлин, Амстердам, Лондон, Москва, Хангджоу, Канзас сити, Аоста (Италия), Драма (Гърция). Лауреат е на отличията „Млад живописец”, „Човекът и морето”, Голямата награда на СБХ на Биеналето на малката форма (2008) и т.н., вече е била номинирана и за Националната награда „Владимир Димитров-Майстора” (2013).

Иво Бистрички е роден през 1971 г. в Благоевград, но живее и работи в село Лъка, Бургаско. Завършва средно образование СХУ „Академик Дечко Узунов“, изящен профил, и педагогика на изобразителното изкуство – специалност живопис във Великотърновския университет „Св.Св. Кирил и Методий“. Носител е на редица отличия, сред които от Квадриналето на живописта „Митовете и легендите на моя народ“, наградата за живопис от регионален конкурс на „Алианц България“, Голямата награда на СБХ от Биеналето на малките форми в Плевен и др. Работи и експерементира с различни материали, медии и похвати – живопис, дигитален принт, колаж, обекти. Произведенията му са в „крайните зони“ на конвенционалната картина. Типично за него е деконструирането на изображенията и нараняването на картинната повърхност. Темите, които го вълнуват, са свързани с влиянието на съвремения свят върху личността, с глобалните проблеми на политиката, икономиката, екологията. Художникът създава силни и запомнящи се образи, в които смесва минало и настояще, факти и митологии, реалност и утопия. Вече над две десетилетия негови произведения намират място в престижни галерии и изложби както в България, така и зад граница.

Слав Недев е роден през 1967 г. в София, завършил е живопис в НХА. Той е от поколението, което се проявява в годините след политическите промени в Източна Европа от 1989-а. Още на 22 години става „свободен артист“. Вдъхновява се от философия (Кант, Хайдегер), митология, история на изкуството, психология (Юнг), музика, литература, общуване с природата… Работи и експериментира с различни медии: от класическа маслена живопис през дигитални медии до скулптура и инсталация. Вълнуват го теми, свързани с градската среда, с природата и нейното разрушаване от човека, както и по-общи от областта на психологията, философията, човешките възприятия и ум. През последните години вниманието на художника се насочва към изкуство в градска среда – с проекта за инсталация “Биотоп”, реализирана в парк-розариум Казанлък, проекта за инсталация Liber Mundi и др. Печелил е множество награди и резиденции в чужбина, негови творби са в колекции като Градски музей на Вуковар Вуковар, Хърватска; Държавен департамент Вашингтон; офисите на ЕС в Брюксел; „Гауденц Б. Руф“ – Цюрих, Швейцария; Imago Mundi на фондация „Бенетон“ – Тревизо, Италия; Кураториум Europäische Kulturarbeit – Берацхаузен, Германия; Siddhartha Arts Foundation – Катманду, Непал и т.н.

Чавдар Петров е роден през 1955 г. в с. Екзарх Йосиф, Русенско. През 1974-а завършва Художествената гимназия в Казанлък, а през 1980-а – Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Живопис“. Същата година се установява във Видин, река Дунав е сред най-големите вдъхновения в творчеството му. През 1995-а е резидент в ателиетата на Cite des arts в Париж след конкурс на СБХ.

Има десетки изложби у нас и в чужбина, а негови творби са включени във фондовете на Националната галерия и почти всички музейни галерии в страната, както и в Сърбия, Румъния, Украйна, Франция, Германия, Чехия, Русия, Австрия, Белгия, САЩ, Великобритания и др. Определят го като един от най-разпознаваемите български живописци, а проф. Десислава Минчева казва за него: „Чавдар Петров е един от малкото художници, при които са така видими енергията и радостта от правенето на всяко платно. Изкуството му е като поетична приказка, написана от човек с детско сърце, който, колкото по-зрял става, толкова по-младежки, свежи и силни картини рисува“. Носител е на награди от тематични изложби на СБХ, а през 2016 г. е удостоен с Националната награда за живопис „Захарий Зограф“.