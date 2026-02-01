Динко Стоев е новият лауреат на наградата за живопис "Майстора"

Художникът Динко Стоев е новият носител на националната награда за живопис "Владимир Димитров-Майстора" за 2025 г. Отличието му бе връчено на тържествена церемония тази неделя в Кюстендил, провеждана по традиция на рождения ден на Майстора в художествената галерия на града, носеща неговото име.

На носителя Динко Стоев бе връчена статуетка от кмета на Община Кюстендил Огнян Атанасов, както и ваучер с еквивалента на 8000 лв. в евро от директора на галерията проф. Валентин Господинов.

„Ако имах една картина на Владимир Димитров-Майстора, бих се радвал на прелестна живопис. За съжаление някой може да дойде и да ми я вземе. Тази награда, която получавам сега, никой не може да ми я вземе. Тя ще ми бъде попътен вятър до края. Надявам се – и след това“, предаде кореспондентът на БТА думите на лауреата. Динко Стоев изказа към мнозина благодарност за признанието, най-вече на проф. Станислав Памукчиев, който, по думите на Стоев, му е помогнал да разбере собствените си картини.

Динко Стоев бе номиниран за наградата за живопис „Владимир Димитров-Майстора“ по повод на самостоятелната му изложба, представена през 2025 г. в столичната галерия „Стубел“, в която изследва екзистенциални теми като същността на човека, паметта и трансформацията. Номинацията е свързана и с участието му в изложбата „Дечко Узунов/Динко Стоев. Състояния“ в галерия „Дечко Узунов“ – филиал на Софийска градска художествена галерия. Тя е част от проекта „Срещи извън времето“, който създава диалог между поколенията в изкуството и традицията на българската живопис.

Сред номинираните за наградата през 2025 г., както и "Сега" съобщи по-рано, бяха още Долорес Дилова, Иво Бистрички, Слав Недев и Чавдар Петров.

По време на церемонията, също по традиция, бе открита и изложба на миналогодишния носител на наградата Богдан Александров, озаглавена „Енантиодромия. Очи в очи“.

Лауреатът Динко Стоев е роден през 1958 г. в София. Завършва Националното училище за изящни изкуства „Илия Петров“ (Художествената гимназия) през 1977-а и живопис в Националната художествена академия при проф. Иван Кирков през 1985-а. През 1994 г. получава стипендията на Британския съвет за специализация в Колежа по изящни изкуства в Бат, Великобритания. Носител е на Националната награда за живопис „Захарий Зограф“ (2007), наградите на СБХ за участие в изложбите „Родени независими“ (2009) и „Пейзажът“ (1995) и др. Творби на художника са собственост на Националната галерия, Софийската градска художествена галерия, редица галерии в страната, както и на частни колекции и галерии в Германия, Великобритания, Холандия, Япония и др.