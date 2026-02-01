Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Динко Стоев е новият лауреат на наградата за живопис "Майстора"

Художникът получи приза на тържествена церемония в галерията на Кюстендил

01 Февр. 2026
Динко Стоев получи отличието в галерията на Кюстендил.
СБХ
Динко Стоев получи отличието в галерията на Кюстендил.

Художникът Динко Стоев е новият носител на националната награда за живопис "Владимир Димитров-Майстора" за 2025 г. Отличието му бе връчено на тържествена церемония тази неделя в Кюстендил, провеждана по традиция на рождения ден на Майстора в художествената галерия на града, носеща неговото име.

На носителя Динко Стоев бе връчена статуетка от кмета на Община Кюстендил Огнян Атанасов, както и ваучер с еквивалента на 8000 лв. в евро от директора на галерията проф. Валентин Господинов.

„Ако имах една картина на Владимир Димитров-Майстора, бих се радвал на прелестна живопис. За съжаление някой може да дойде и да ми я вземе. Тази награда, която получавам сега, никой не може да ми я вземе. Тя ще ми бъде попътен вятър до края. Надявам се – и след това“, предаде кореспондентът на БТА думите на лауреата. Динко Стоев изказа към мнозина благодарност за признанието, най-вече на проф. Станислав Памукчиев, който, по думите на Стоев, му е помогнал да разбере собствените си картини.

Динко Стоев бе номиниран за наградата за живопис „Владимир Димитров-Майстора“ по повод на самостоятелната му изложба, представена през 2025 г. в столичната галерия „Стубел“, в която изследва екзистенциални теми като същността на човека, паметта и трансформацията. Номинацията е свързана и с участието му в изложбата „Дечко Узунов/Динко Стоев. Състояния“ в галерия „Дечко Узунов“ – филиал на Софийска градска художествена галерия. Тя е част от проекта „Срещи извън времето“, който създава диалог между поколенията в изкуството и традицията на българската живопис.

Сред номинираните за наградата през 2025 г., както и "Сега" съобщи по-рано, бяха още Долорес Дилова, Иво Бистрички, Слав Недев и Чавдар Петров.

По време на церемонията, също по традиция, бе открита и изложба на миналогодишния носител на наградата Богдан Александров, озаглавена „Енантиодромия. Очи в очи“.

Лауреатът Динко Стоев е роден през 1958 г. в София. Завършва Националното училище за изящни изкуства „Илия Петров“ (Художествената гимназия) през 1977-а и живопис в Националната художествена академия при проф. Иван Кирков през 1985-а. През 1994 г. получава стипендията на Британския съвет за специализация в Колежа по изящни изкуства в Бат, Великобритания. Носител е на Националната награда за живопис „Захарий Зограф“ (2007), наградите на СБХ за участие в изложбите „Родени независими“ (2009) и „Пейзажът“ (1995) и др. Творби на художника са собственост на Националната галерия, Софийската градска художествена галерия, редица галерии в страната, както и на частни колекции и галерии в Германия, Великобритания, Холандия, Япония и др.

Момент от тържествената церемония по награждаването.
СБХ Момент от тържествената церемония по награждаването.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Динко Стоев, награда за живопис, Владимир Димитров-Майстора, Станислав Памукчиев

Още новини по темата

Петима спорят за наградата за живопис на името на Майстора
15 Яну. 2026

Станислав Памукчиев разкрива душата си в автопортрети
15 Окт. 2025

Трима именити художници припомнят с акварели учителя си
20 Май 2025

Салонът на изкуствата отваря врати след 10 г. пауза
09 Апр. 2025

12 водещи художници и скулптори се събират за обща изложба на „Шипка“ 6
02 Апр. 2025

Живописта на Иван Андонов и пластиките на Сава Цонев озаряват галерия „Арте“
26 Март 2025

Магичният свят на Петър Чуклев населява с чудати герои галерия „Арте“
20 Февр. 2025

Голямото митологично време на Иван Русев обагря в бяло 70-годишнината му
12 Юни 2024

Атанас Атанасов превръща камъка в платно за картините си
30 Май 2024

Станислав Памукчиев изследва вечната диада на Мъжа и Жената
08 Май 2024

Живописецът Динко Стоев превръща ужаса на битието в изкуство
07 Ноем. 2023

Обявиха новите почетни граждани на София
17 Септ. 2023

Две галерии проследяват времевите траектории на Станислав Памукчиев
13 Апр. 2023

„Депо 80“ за 70-годишнината на художника Станислав Памукчиев
04 Апр. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Кой трябва да стане служебен премиер?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ