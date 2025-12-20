Иво Бистрички пренася парижките паркове в Бургас

Самостоятелна изложба на известния художник Иво Бистрички, наречена „Открити пространства“ (Open Spaces), отвори врати в галерия „Пролет“ в Бургас. Десетте живописни платна, които могат да бъдат видени до 23 януари 2026 г., са вдъхновени от светлината и атмосферата на Париж, където авторът пребивава в творческа резиденция в Cité des Arts. Това е второто му участие след 2009 г. в резиденцията, която се организира с конкурс от Съюза на българските художници и предоставя ателиета за български автори във френската столица. Поканата от "Пролет" идва повече от година след престоя на Бистрички там и подобно на предходната му експозиция в галерията, озаглавена "Солници", той избира да пресъздаде по-скоро емоция, а не, както обикновено, да се води от конкретна концепция, отбелязва кореспондентът на БТА в морския град. Според признанията на художника, той никога не е бил по-интуитивен при създаването на изложба – доверил се е на директните си чувства и усещания.

"Париж е много пъстър и много богат град – не само с архитектурата си, но и с реката, с хората, с това огромно многообразие, което човек може да види там“, казва Бистрички. Според него често споменаваната „парижка светлина“ не е само поетично клише: "Градът, облаците, които може би заради реката, постоянно висят над него, пречупват светлината по особен начин“, категоричен е той.

В представените платна основен акцент са парковете и градините на Париж, както и пространствата, в които зеленината и архитектурата съществуват в хармония. В повечето композиции, освен в една, отсъстват човешки фигури – решение, което художникът е взел съзнателно, за да предаде само настроението чрез цветовете и отношенията между тях, без да изпада в „социалност“. Изложбата напомня разходка по алея в градините на двореца „Тюйлери“, в която всичко се преплита в едно настроение, а меката светлина минава през клоните на дърветата и създава живи цветове и сенки. Зеленото присъства навсякъде в хармония с града, казват в описанието на експозицията домакините на събитието. "Първоначално мислех да рисувам само градините, защото това е един много зелен град. После обаче се появиха и тези части от сгради в парковите пространства. В град като Париж, който има огромни традиции, те са в хармония", обяснява художникът.

Иво Бистрички споделя, че при първата си резиденция в Париж през 2009 г. е получил "истински културен шок". Отношението към визуалните изкуства, към творците, броят на галериите и музеите и интересът на публиката към културния живот са силно впечатляващи. „В този град можеш да видиш всичко – от ранни класически образци до най-съвременни автори от цял свят“, посочва той.

Настоящата изложба е петата самостоятелна изява на Бистрички през годината. Преди „Открити пространства“ той представи свои различни проекти в Съюза на българските художници, галерия Little Bird Place в София, Художествената галерия в Казанлък и Художествената галерия в Габрово, като участва и в редица общи изложби. „След толкова интензивна година усещам, че имам нужда от пауза, за натрупам нов стимул за работа“, казва той.

Иво Бистрички е роден през 1971 г. в Благоевград, но живее и работи основно в село Лъка, област Бургас. Завършил е живопис във Факултета по изобразителни изкуства на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 1995 г. Вече над две десетилетия неговите произведения намират място в престижни галерии и изложби както в България, така и зад граница. За него художествените критици казват, че разравя митологични слоеве, за да създава визуални разкази за настоящата реалност. Неговите творби често включват разнообразни обекти от ежедневието и природата, които биват трансформирани в ритуални способи или композиционни подходи. Защото човекът е чужденец, който търси връзката си с божественото чрез ритуали за освобождаване от тленното…