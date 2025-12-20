Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Иво Бистрички пренася парижките паркове в Бургас

Самостоятелната изложба на художника „Открити пространства“ ще остане в морския град до 23 януари 2026-а

Днес, 14:16
Художникът предава настроението чрез особената парижка светлина, цветоете и съчетанията между тях.
Художникът предава настроението чрез особената парижка светлина, цветоете и съчетанията между тях.

Самостоятелна изложба на известния художник Иво Бистрички, наречена „Открити пространства“ (Open Spaces), отвори врати в галерия „Пролет“ в Бургас. Десетте живописни платна, които могат да бъдат видени до 23 януари 2026 г., са вдъхновени от светлината и атмосферата на Париж, където авторът пребивава в творческа резиденция в Cité des Arts. Това е второто му участие след 2009 г. в резиденцията, която се организира с конкурс от Съюза на българските художници и предоставя ателиета за български автори във френската столица. Поканата от "Пролет" идва повече от година след престоя на Бистрички там и подобно на предходната му експозиция в галерията, озаглавена "Солници", той избира да пресъздаде по-скоро емоция, а не, както обикновено, да се води от конкретна концепция, отбелязва кореспондентът на БТА в морския град. Според признанията на художника, той никога не е бил по-интуитивен при създаването на изложба – доверил се е на директните си чувства и усещания.

"Париж е много пъстър и много богат град – не само с архитектурата си, но и с реката, с хората, с това огромно многообразие, което човек може да види там“, казва Бистрички. Според него често споменаваната „парижка светлина“ не е само поетично клише: "Градът, облаците, които може би заради реката, постоянно висят над него, пречупват светлината по особен начин“, категоричен е той.

В представените платна основен акцент са парковете и градините на Париж, както и пространствата, в които зеленината и архитектурата съществуват в хармония. В повечето композиции, освен в една, отсъстват човешки фигури – решение, което художникът е взел съзнателно, за да предаде само настроението чрез цветовете и отношенията между тях, без да изпада в „социалност“. Изложбата напомня разходка по алея в градините на двореца „Тюйлери“, в която всичко се преплита в едно настроение, а меката светлина минава през клоните на дърветата и създава живи цветове и сенки. Зеленото присъства навсякъде в хармония с града, казват в описанието на експозицията домакините на събитието. "Първоначално мислех да рисувам само градините, защото това е един много зелен град. После обаче се появиха и тези части от сгради в парковите пространства. В град като Париж, който има огромни традиции, те са в хармония", обяснява художникът. 

Иво Бистрички споделя, че при първата си резиденция в Париж през 2009 г. е получил "истински културен шок". Отношението към визуалните изкуства, към творците, броят на галериите и музеите и интересът на публиката към културния живот са силно впечатляващи. „В този град можеш да видиш всичко – от ранни класически образци до най-съвременни автори от цял свят“, посочва той.

Настоящата изложба е петата самостоятелна изява на Бистрички през годината. Преди „Открити пространства“ той представи свои различни проекти в Съюза на българските художници, галерия Little Bird Place в София, Художествената галерия в Казанлък и Художествената галерия в Габрово, като участва и в редица общи изложби. „След толкова интензивна година усещам, че имам нужда от пауза, за натрупам нов стимул за работа“, казва той.

Иво Бистрички е роден през 1971 г. в Благоевград, но живее и работи основно в село Лъка, област Бургас. Завършил е живопис във Факултета по изобразителни изкуства на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 1995 г. Вече над две десетилетия неговите произведения намират място в престижни галерии и изложби както в България, така и зад граница. За него художествените критици казват, че разравя митологични слоеве, за да създава визуални разкази за настоящата реалност. Неговите творби често включват разнообразни обекти от ежедневието и природата, които биват трансформирани в ритуални способи или композиционни подходи. Защото човекът е чужденец, който търси връзката си с божественото чрез ритуали за освобождаване от тленното…

Иво Бистрички, "Алея".
Иво Бистрички, "Алея".
"Алея"
"Алея"
"Бяла нощ"
"Бяла нощ"
"Градината"
"Градината"
"Дървета"
"Дървета"
"Ортогонал"
"Ортогонал"
"Парк"
"Парк"
"Пудел"
"Пудел"
"Фонтан"
"Фонтан"
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Иво Бистрички, галерия Пролет Бургас, Открити пространства, Cité des Arts

Още новини по темата

Кентаври и гола земя оживяват в две изложби на Иво Бистрички
03 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ