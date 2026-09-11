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Големият Павел Койчев търси формите на „Четирите елемента“ в СГХГ

Именитият скулптор открива нова изложба на 15 септември с 4 арт инсталации, символизиращи огън, земя, въздух и вода

Днес, 18:55
Скулпторът Павел Койчев в ателието си, докато подготвя елементите за 4-те арт инсталации.
СГХГ
Скулпторът Павел Койчев в ателието си, докато подготвя елементите за 4-те арт инсталации.

Големият български скулптор Павел Койчев открива в Софийската градска художествена галерия на 15 септември от 18.00 часа изложба, наречена „Четирите елемента“. Експозицията с куратор Иво Милев е създадена специално за пространствата на СГХГ и включва четири тематични скулптурни инсталации с повече от 30 фигурални елемента. Изложбата ще бъде съпътствана от документален филм за нейното създаване с режисьор и оператор Стефан Н. Щерев, както и със специално албумно издание.

За Павел Койчев най-важна винаги е била формата – формообразуването и метаморфозата, отбелязват изкуствоведите. Да създава форми, да ги поставя в естествена среда и да ги конфронтира с нея е неговото занятие. Присъстващи в ландшафта или в градската среда, неговите творения изглеждат като пришълци – в своите обиталища, летящи или приводнени къщи; пасажи от риби, които напускат водната си среда и търсят своя маршрут по сушата; стада, излезли на своята водна паша; биволици, неуспели да влязат в концертната зала… Пришълци в непознат свят, на които съчувстваме. Възможни, алтернативни форми в един свят на необходимости. „Пространството няма нужда от нас“, казва Павел Койчев. Единственото, което изобщо може да се противопостави на този свят, са човешкото въображение и актът на съзидание.

Някога, в една по-поетична визия за Космоса, четири елемента изграждат света и човека: идеите за огън, вода, земя и въздух, които търсят форми, за да се проявят. Противоречиви, изключващи се една друга – в проявените си форми те се успокояват и примиряват. Освободени от тях, те се превръщат в стихии. Светът се крепи на тази удържана във форми вътрешна динамика, вярва скулпторът. Равновесието, запазващо света ни, е толкова крехко. И ние сме принудени да живеем в свят на сътрудничество. Всъщност това е и самата идея на тази изложба…

Проектът се реализира в партньорство с фондация „Процес-Пространство“, с подкрепата на фондация „Лъчезар Цоцорков“ и други спомоществователи.

Изложбта „Четирите елемента“ може да бъде разгледана в СГХГ до 8 ноември.

 

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Ключови думи:

Павел Койчев, СГХГ, Четирите елемента

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