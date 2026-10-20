Приятелството на Вера Недкова и Кирил Цонев възкръсва в изложба

Националната галерия представя съвместната изложба живопис „Съприкосновения“ на художниците Вера Недкова и Кирил Цонев. Откриването е утре, 21 октомври, от 17 до 19 часа в къщата музей „Вера Недкова“ на столичната ул. „11 август“ 2 (втори етаж), където произведенията могат да бъдат разгледани до 20 ноември.

Вера Недкова (1906-1996) и Кирил Цонев (1896-1961) принадлежат към поколението художници, които през 30-те години на ХХ век променят облика на българското изобразително изкуство, като внасят в него модерен европейски дух. Дълбоката връзка между тях е едно от най-значимите колегиални и творчески приятелства в родния интелектуален живот за периода. Запазените спомени, текстове и документи свидетелстват за техните изключителна култура и ерудиция, чрез които се откриват и се ценят взаимно.

Вера Недкова и Кирил Цонев, независимо един от друг, прекарват младостта си в два от големите световни художествени центрове – Виена и Мюнхен. Свободното движение из пътищата на Европа е характерно за тяхното поколение. Това до голяма степен изиграва водеща роля за формиране на техния мироглед, като ги откъсва от традиционния български битов реализъм и ги възпитава в духа на модерната западна пластична култура.

През 1934 г. Вера Недкова се завръща окончателно в България. След дългият си престой във Виена тя попада в твърде консервативна и затворена художествена среда. Личност, в чието лице открива истински европейски мащаб и модерно мислене, се оказва художникът Кирил Цонев. Именно той я въвежда в арт кръговете и ѝ помага още същата година да организира първата си самостоятелна изложба в галерия „Преслав“ в София (1934). На него Вера Недкова дължи предговора, превода и подготовката на каталога с рецензиите от Австрия, както и познанството си с Никола Мавродинов – една от авторитетните фигури в родния интелектуален елит: изкуствовед и археолог, един от най-добрите познавачи на българското средновековно изкуство, архитектура и култура.

Близкото творческо сътрудничество на Вера Недкова с Кирил Цонев се оказва ключово. Той разпознава нейния изключителен талант и европейски изказ, затова я кани в най-прогресивното за 30-те години на ХХ век у нас Дружество на новите художници. Тяхната среща, започнала като колегиална подкрепа за дебюта на една млада художничка, прераства в съюз между двама творци, които със своя талант и модерни възгледи променят насоката на българската живопис за дълъг период от време.