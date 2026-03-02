Николай Панайотов свири сбор за лунатичен полет отвъд реалността

Националната галерия представя изложбата „Лунатично“ на известния художник Николай Панайотов, който ще отбележи с нея своята 70-годишнина. Откриването е на 5 март, четвъртък, от 18.00 часа във филиала на НГ „Квадрат 500“ на пл. „Св. Александър Невски“ и ул. „19 февруари“ 1.

Експозицията с куратори Боряна Вълчанова и Весела Христова-Радоева очертава траекторията на едно дълго пътуване, в което реалността винаги е била само отправна точка. Тя събира ключови за автора теми, образи и нагласи, които определят неговия визуален свят: свободата на въображението, отказа от канона, ироничния поглед към историята и неизменното усещане за полет.

Заглавието „Лунатично“ е заимствано от серия картини на художника и едноименния текст към нея – хибрид между абсурден разказ, личен манифест и мит, които са ключ към разбирането на цялостното творчество на Николай Панайотов.

Експозицията не цели ретроспективна изчерпателност, а кани зрителя да навлезе в пространство, в което рационалното отстъпва място на интуитивното, а образът функционира като носител на смисъл отвъд буквалното. 10-метровата картина „Машина за целувки“ е създадена специално за настоящата изложба и е своеобразен контпрапункт на показаните в една от залите произведения от началото на 90-те.

Стилът на автора се отличава със специфичен композиционен строеж, повече с монументално, отколкото с кавалетно звучене. Независимо от формàта, независимо от сюжетно-тематичната идея, всяко негово живописно произведение има характер на каркас (носеща скелетна или рамкова конструкция), който въвежда елементите на авторовите инвенции в отворен, динамичен диалог с наратива на други картини. Отделните сцени и детайли притежават относителна самостойност, която обаче е подчинена на един фризообразен визуален разказ.

В творбите на Николай Панайотов човешките фигури, животните и предметите съжителстват в комбинации, които изглеждат едновременно абсурдни, но и някак неизбежно свързани. Неговото изкуство последователно избягва дидактиката, отказва се от директния коментар и предпочита езика на метафората, иронията, абсурда и гротеската.

В изложбата са включени и произведения, създадени съвсем скоро – през лятото на 2025 г. в Севлиево. Чрез живописна намеса върху вече съществуваща форма на санитарна керамика художникът изгражда диалог между индустриалното и жестовото, между готовия обем и свободната рисунка.

Изложбата на Николай Панайотов „Лунатично“ може да бъде разгледана в „Квадрат 500“ до 31 май.