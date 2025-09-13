Медия без
Феерия от цветове и форми от 50 държави озарява „Квадрат 500“ (СНИМКИ)

Петото издание на Международното биенале на стъклото се открива в четвъртък

Днес, 13:08
Пространствена композиция на Вацлав Циглер, Чехия, 1981.
Международното биенале на стъклото се открива на 18 септември, четвъртък, от 18.00 часа в „Квадрат 500“ – филиал на Националната галерия на пл. „Св. Александър Невски“ (ул. „19 февруари“ 1). Форумът отбелязва своето пето издание и утвърждава ролята си на водеща платформа за съвременното изкуство на стъклото в България и по света. От основаването си през 2017 г. той привлича все повече художници и публики, превръщайки се в територия за обмен на идеи и културни срещи., отбелязват организаторите от Националната галерия и сдружение „Арт Реал К.Л.М.“.както

Традиционно под мотото „Заедно“, тази година в залите на галерията ще бъдат представени близо 200 произведения на автори от 50 държави – впечатляваща селекция, която обединява утвърдени и изгряващи имена, различни поколения и многообразие от техники.

Сред акцентите в изложбата са произведения на Вацлав Циглер (Чехия) –една от най-влиятелните фигури в развитието на оптичното стъкло и концептуалната скулптура, творба от издухано стъкло на световноизвестния Дейл Чихули (САЩ), ваза с апликирани елементи с митологична символика на муранския майстор Лучо Бубако (Италия) и пространствено-аналитична работа на художника и архитект Хан де Клайвер (Нидерландия).

Това издание включва няколко ключови сътрудничества, сред които са проведената в CIRVA (Марсилия), Нов български университет и Националната художествена академия френско-българска резиденция на художниците Клара Риво и Пламен Кондов, гостуващата изложба на Академията за изкуство и дизайн „Еугениуш Геперт" във Вроцлав и участието на финалисти от Световната купа по студена обработка на стъкло в чешкия град Светла над Сазава.

Събитието се организира от сдружение „Арт Реал К.Л.М.” съвместно с Националната галерия и с подкрепата на фондация „Тианадера“ (САЩ), Нов български университет, Френския институт в България, Италианския културен институт в София, Националния дарителски фонд „13 века България“, Чешкия център в София, Chihuly Studio и Чарлз Париот, както и още редица галерии, институции и личности, ангажирани с развитието на съвременното изкуство от стъкло.

Основател и арт директор на Международното биенале на стъклото е изтъкнатият български художник стъклопластик Константин Вълчев, възпитаник на Академията за  приложни и изящни изкуства в Прага UMPRUM и на чешката школа – една от най-авторитетните в световен мащаб в тази област на изкуството.

Дейл Чихули, САЩ, 2013
Константин Вълчев, България, "Илюзия", 2010
Лучо Бубако, Италия, "Сатир, Ерос и нимфа" (серия “Помпей”), духано стъкло, 2023
Хан де Клайвер, Нидерландия, "Момент на размисъл", лято стъкло, 2025
Агниешка Лешняк Банашак, Полша, "Рогнаф II", лято стъкло, 2025
Моника Найденова, България, "Ново начало", 2025
Милан Крайчек, Чехия, "Изгубен град", лято в калъп стъкло, 2024
