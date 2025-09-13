Феерия от цветове и форми от 50 държави озарява „Квадрат 500“ (СНИМКИ)

Международното биенале на стъклото се открива на 18 септември, четвъртък, от 18.00 часа в „Квадрат 500“ – филиал на Националната галерия на пл. „Св. Александър Невски“ (ул. „19 февруари“ 1). Форумът отбелязва своето пето издание и утвърждава ролята си на водеща платформа за съвременното изкуство на стъклото в България и по света. От основаването си през 2017 г. той привлича все повече художници и публики, превръщайки се в територия за обмен на идеи и културни срещи., отбелязват организаторите от Националната галерия и сдружение „Арт Реал К.Л.М.“.както

Традиционно под мотото „Заедно“, тази година в залите на галерията ще бъдат представени близо 200 произведения на автори от 50 държави – впечатляваща селекция, която обединява утвърдени и изгряващи имена, различни поколения и многообразие от техники.

Сред акцентите в изложбата са произведения на Вацлав Циглер (Чехия) –една от най-влиятелните фигури в развитието на оптичното стъкло и концептуалната скулптура, творба от издухано стъкло на световноизвестния Дейл Чихули (САЩ), ваза с апликирани елементи с митологична символика на муранския майстор Лучо Бубако (Италия) и пространствено-аналитична работа на художника и архитект Хан де Клайвер (Нидерландия).

Това издание включва няколко ключови сътрудничества, сред които са проведената в CIRVA (Марсилия), Нов български университет и Националната художествена академия френско-българска резиденция на художниците Клара Риво и Пламен Кондов, гостуващата изложба на Академията за изкуство и дизайн „Еугениуш Геперт" във Вроцлав и участието на финалисти от Световната купа по студена обработка на стъкло в чешкия град Светла над Сазава.

Събитието се организира от сдружение „Арт Реал К.Л.М.” съвместно с Националната галерия и с подкрепата на фондация „Тианадера“ (САЩ), Нов български университет, Френския институт в България, Италианския културен институт в София, Националния дарителски фонд „13 века България“, Чешкия център в София, Chihuly Studio и Чарлз Париот, както и още редица галерии, институции и личности, ангажирани с развитието на съвременното изкуство от стъкло.

Основател и арт директор на Международното биенале на стъклото е изтъкнатият български художник стъклопластик Константин Вълчев, възпитаник на Академията за приложни и изящни изкуства в Прага UMPRUM и на чешката школа – една от най-авторитетните в световен мащаб в тази област на изкуството.