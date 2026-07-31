„Квадрат 500“ представя визионера Йожен Кариер – предтеча на модерното изкуство

Националната галерия представя пълната си колекция от творби – живописни платна, литографии и рисунки, на френския художник Йожен Кариер (1849-1906) в голяма изложба, която се откри снощи във филиала на галерията „Квадрат 500". Експозицията „Йожен Кариер. Визионерът“ може да бъде разгледана до 4 октомври.

По време на откриването директорът на Националната галерия Анелия Николаева коментира, че НГ притежава произведения на Кариер на световно ниво. „Следвайки линията на това да показваме части от колекцията на Националната галерия от българско и чуждестранно изкуство, решихме да продължим да показваме автори, които са позабравени или които в постоянната експозиция остават в един общ фон“, каза тя, цитирана от БТА. Според нея, когато тези творци биват представени, „разбираме какво голямо съкровище притежаваме“. „Цялата фино изнесена интимност, изваяна с много майсторска и виртуозна четка, прави изкуството на Кариер такова, каквото го познаваме“, изтъкна Николаева.

Кураторът на експозицията Искра Траянова отбеляза: Изложбата е посветена на един много специален художник, който в края на XIX век със своето творчество и присъствие оставя трайна следа в историята на френската живопис“. По думите ѝ Кариер е сериозен художник, който израства в нелеки условия, но който е високо оценен още от своите съвременници. Траянова уточни, че колекцията за първи път се показва в своята цялост. Тя разказа за живота на художника, за влиянието му върху френската живопис като цяло, посочвайки, че интересът към неговото творчество е много активен и днес. В изложбата е отделено място и на приятелството между Кариер и Огюст Роден с творби на легендарния френски скулптор.

Йожен Кариер съзнателно остава извън художествените течения на своето време. Сред авторите, повлияни от неговото творчество, е и Пабло Пикасо, който намира вдъхновение в характерната му монохромна живопис, казват организаторите от Националната галерия.

В изложбата са показани живописни произведения, литографии и рисунки, дело на Кариер. Тя предлага нов, по-концептуален поглед към един от най-забележителните френски художници от втората половина на XIX век, подчертавайки влиянието, което е оказал върху своите съвременници, както и върху творчеството на ключови фигури на ранната модерност през XX век.

Въпреки че Йожен Кариер присъства в постоянната експозиция на Националната галерия в „Квадрат 500“, името му е сравнително непознато за широката публика. Амбицията на екипа на изложбата е да бъдат представени за първи път всички негови живописни платна, литографии и рисунки от музейната колекция. В хода на проучването става ясно, че тези литографии са с висока колекционерска стойност, изключително ценни екземпляри от уникални библиофилски издания, публикувани в ограничен тираж в Париж през последната четвърт на XIX век. Само Метрополитън музей в Ню Йорк, Държавният музей в Щутгарт, музеят „Орсе“ в Париж, Държавният музей в Амстердам и Музеят на изкуствата в Кливланд могат да се похвалят, че притежават от тези отпечатъци.

Кариер е работил винаги извън стилистичните категории на своето време, без да претендира, че принадлежи към някакво конкретно движение. Съпротивлявайки се на всякаква квалификация, живописецът, гравьорът и рисувачът Кариер – съвременник на Гюстав Моро, Одилон Редон и Пол Гоген – бързо се обгражда с най-влиятелните фигури в артистичния и литературния свят на своето време.

Отвъд модерността на сюжетите, именно в стила на рисуване на художника се крие голямото приключение в изкуството му, обясняват от екипа на изложбата. Изтъкнат портретист, майстор на семейните сцени и темата за майчинството (основни негови модели са съпругата му Софи и децата им), предшественик на минимализма, Кариер елиминира детайлите, превръщайки образите в архетипи и изрази на чувство отвъд условната рамка на конкретното време. Постигнатото меко, монохромно сфумато му позволява да създаде сложно и мистериозно взаимодействие на прозрачност и дълбочина. Подобно на мимолетни видения, неговите фигури сякаш изплуват от пейзажа, от фона, от друго пространство и време…

Йожен Кариер (1849–1906) е френски художник и литограф, водещ представител на символизма и предшественик на модерното изкуство. Роден е в Гурне сюр Марн, но отрасва в Страсбург, където учи литография – умение, което по-късно оформя рисунъчния му стил. През 1870 г. се премества в Париж, за да се обучава в престижната École des Beaux-Arts. По време на Френско-пруската война е взет в плен и именно в Дрезден се запознава с творчеството на Рубенс, което оказва огромно влияние върху ранните му работи. След войната става ученик на водещия академичен художник Александър Кабанел. В зрелия си период обаче отхвърля академичните ярки цветове в полза на ограничена земна палитра – охра, кафяво и дълбоко сиво. Неговите творби се отличават с мистичното „извайване на светлината“ (chiaroscuro), като детайлите са сведени до минимум.

Заедно с Огюст Роден, с когото го свързва дълбоко приятелство, Йожен Кариер основава Националното дружество за изящни изкуства през 1890 г., а осем години по-късно открива и свое училище – Académie Carrière. Там той вдъхновява редица бъдещи авангардисти, включително Анри Матис. Смята се също, че неговата монохромна палитра пряко вдъхновява „синия период“ на Пабло Пикасо.