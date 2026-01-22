Когато скулптурите се превръщат в бижута

Националната галерия представя изложбата "Смяна на фокуса" на Мирена Златева в къща музей "Вера Недкова", продължавайки традицията да дава територия за изява на съвременни автори в уютното пространство на ул. "11 август" 2 – втори етаж. Създадената през 2019 г. програма "В дома на Вера Недкова" среща публиката с художници, вдъхновени от атмосферата на това място и творчеството на самата Вера Недкова.

Мирена Златева показва избрана колекция от бижута и форми, в които границата между скулптурата и накита постепенно се стопява и размива. В своите произведения авторката изследва, анализира и съпоставя частите и обемите през призмата на личния си обектив и чувствителност. И както тя споделя: "Вдъхновява ме самият материал. Обичам да сменям фокусната равнина."

В експозицията откриваме повече разказ за въздействието на конструкцията и формата, като своеобразна скулптура върху човешкото тяло. Поставени по този начин, произведенията са не просто бижута или визуални акценти, а скулптурни форми, преднамерено и необичайно обемни – пръстени, колиета, брошки, които от функционална гледна точка може би предизвикват усещане за дискомфорт, но същевременно – и желание да ги усетиш и докоснеш.

Изложени са бижута от серията Arrangement, Ag925 (2023) и последната колекция "Бяло", Ag925 (2025–2026), пластиката "Трева" (2014) и инсталацията "Дом" (2025–2026). Куратор на изложбата е Диана Драганова-Щир.

Произведенията ще останат в къща музей "Вера Недкова" до 12 юни.

Мирена Златева е родена на 30 ноември 1973 г. в Казанлък. Завършила е ССХУ „Дечко Узунов“ в родния си град – специалност „Промишлен дизайн“, и Националната художествена академия - катедра „Метал“, доцент е в НХА и доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства. Името Мирена Златева носи със себе си асоциация за стил, сдържаност, сложна пластика, полет на фантазията и вдъхновение, твърдят познавачите. Тя е сред най-изявените и разпознаваеми автори в сферата на българското ювелирно изкуство.

Металът е нейната голяма любов и специалността, която е придобила и днес пореподава. Дизайнерската й чувствителност се усеща във всяка форма, която създава. Материалът я води в работата, което е много характерно за истинския творец – да оставя вътрешната сила и логика на материала да води и вдъхновява творческата енергия, да овеществява творческата идея. Поизведения на Златева има в Британския музей – Лондон, Пушкинския музей – Москва, Националната галерия – София, MK Кремница – Словакия, музей Берген – Норвегия, колекцията на Симеон Сакскобургготски – България, в частни сбирки в Португалия, Япония, Алжир, Великобритания, САЩ, Италия, Франция и други страни.

Голямата българска художничката Вера Недкова (1906-1996) завършва Държавната художествена академия (Майстершуле) във Виена и специализира реставрация при проф. Роберт Маурер. Работи девет месеца във Флоренция, където изучава творчеството на ренесансовите художници. След период в Европа през 1934 г. се връща и се установява в България. Творчесткото наследство на Недкова е богато и разнообразно: живопис, графика, офорти, малка пластика, ескизи. През 1995 г., година преди смъртта си, Недкова завещава на Националната галерия своя апартамент в София, цялото си имущество и свои произведения: 117 живописни творби и 1282 рисунки, 57 икони, съдове и малка пластика. През 2004 г. в дома ѝ е открит музей на художничката