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Будният разум сънува в 21 графики на Гоя

Изложбата на испанския гений ще продължи от 4 август до 21 октомври в "Квадрат 500"

02 Авг. 2026
Франсиско Гоя, "Начин на летене", из "Диспаратес"
Франсиско Гоя, "Начин на летене", из "Диспаратес"

Изложба с 21 графики на испанския художник Франсиско Гоя (1746–1828) от колекцията на Националната галерия ще бъде подредена в "Квадрат 500". Експозицията "Франсиско Гоя. Сънища на будния разум" ще бъде открита на 4 август, вторник. 

Показаните произведения проследяват развитието на автора от ранните му офорти, повлияни от Диего Веласкес, до върховите постижения на забележителен с остротата си социален тълкувател, интерпретатор на мрачни събития и сложни характери. В експозицията са включени творби от четирите най-известни графични серии на Гоя – "Капричос", "Бедствията на войната", "Тавромахия" и "Диспаратес". Неин куратор е Калин Николов, който разказва пред сайта "Площад Славейков", че изложените творби са основно придобити от държавата в края на 70-те за тогава създаващата се Галерия за чуждестранно изкуство. За събирането на колекцията решаващи са контактите на художника Владимир Гоев, директор на Националната галерия в периода 1975-1985 г. Малка част от картините в испанската колекция са в хранилищата още от края на 50-те години. 

В НХГ се съхраняват седем творби от серията на Гоя "Капричос", 1799 г. Осмиването на институционалните опори на властта, църквата, инквизицията, паразитизма на феодалното благородничество, моралния разпад сред социалните класи, е повод серията да бъде забранена за показване.

Серията "Бедствията на войната", която Гоя започва около 1810-а и се връща към нея около 1820-а, не е била публикувана от художника приживе. Една от творбите е наименована "Затворник. Задържането е толкова варварско, колкото и престъплението" и е считана за уникална, тъй като рядко се среща в други музейни и частни колекции от света.

"Тавромахия", създадена вероятно между 1815 и 1816 г. отразява интереса на Гоя към бикоборството. Тези графики съчетават крещящата жестокост на коридата с възхищението от умението и вълнуващото действие на игрите. От общо 33-те гравюри от серията Националната галерия притежава пет.

По същото време, когато все още работи върху "Тавромахия", художникът вероятно е започнал и серията, озаглавена "Диспаратес" (глупост или безумие). Фантастичните композиции са криптирани алегории, чиято дълбочина е очаровала творци като Бодлер, Юго, Дьолакроа. В колекцията на НХГ се намират четири от тях, две от които - "Глупоста на младите бикове" и "Начин на летене" – са емблематични за гения на художника.

В експозицията е включен и офортът "Слепият певец", емоционално определен от Николай Райнов в неговата "История на пластичните изкуства" от 1939 г. като "пръв" сред "любопитните и важни" графични произведения на Гоя. Изложбата завършва една творба на испанския сюрреалист Салвадор Дали (1904–1989), посветена на Гоя и неговите "Капричос". 

Франсиско Гоя (1746–1828) е сред най-забележителните и влиятелни творчески личности в световната култура. Създава над 1 000 живописни и графични произведения. Определят го като последния представител на класическите школи и предшественик на модерното изкуство. Всеобхватното му дело – живопис, графики и рисунки – се превръща във водещ естетически принцип за много от художествените направленията през XIX и XX век, включително импресионизма, експресионизма и сюрреализма.

Изложбата "Сънища на будния разум" ще остане в залите на "Квадрат 500" до 21 октомври.

"Затворник", из "Ужасите на войната"
"Затворник", из "Ужасите на войната"
"Глупостта на младите бикове", из "Диспаратес"
"Глупостта на младите бикове", из "Диспаратес"
"Продухване", из "Капричос"
"Продухване", из "Капричос"
"Капризите на Гоя" от Салвадор Дали
"Капризите на Гоя" от Салвадор Дали
"Женски глупости", из "Диспаратес"
"Женски глупости", из "Диспаратес"
"И това също", из "Ужасите на войната"
"И това също", из "Ужасите на войната"
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Ключови думи:

Франсиско Гоя, Квадрат 500, Национална галерия

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