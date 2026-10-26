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Художникът фантаст Христо Симеонов, който бродеше из свят без гравитация

„Квадрат 500“ показва космическа селекция от 60 творби, създадени в рамките на пет десетилетия

26 Окт. 2026
Христо Симеонов, "В чест на Бодлер", 1986.
Христо Симеонов, "В чест на Бодлер", 1986.

Националната галерия представя космическа изложба, наречена „Между материята и антиматерията“, на художника фантаст Христо Симеонов. Откриването е на 28 октомври, сряда, от 18.00 часа във филиала на НГ „Квадрат 500“ на пл. „Св. Александър Невски“, където произведенията могат да бъдат разгледани до 31 декември.

Христо Симеонов (1935-2020) принадлежи към поколението живописци, чиито търсения се развиват в условията на променящия се визуален език през втората половина на ХХ век. В контекста на българското изкуство той се откроява със своя творческа система, която е резултат от дългогодишните търсения на автора в сферата на физиката, астрологията и космологията и се разполага на границата между живопис, философия, наука и въображение.

Изложбата „Между материята и антиматерията” представя селекция от повече от 60 произведения, създавани в рамките на пет десетилетия – от натюрмортите, интериорите, портретите и пейзажите, чрез които художникът остава свързан с реалността, до неговия opus magnum – париореализма.

В по-ранните творби на Христо Симеонов предметите, светлината и пространството са изградени с прецизност, а всекидневното се превръща в поле за изследване на взаимоотношенията на човека със заобикалящия го свят. Пейзажите, рисувани от него през целия му живот, разкриват природата и градската среда като постоянен източник на вдъхновение. Търсейки обаче нова артистична посока, в края на 70-те художникът формулира концепцията за свое собствено направление в живописта, наречено „париореализъм“ – абстрактен стил със силно изразени научнофантастични асоциации.

Париореализмът изследва изобразяването на абстрактни и хипотетични реалности чрез познати визуални елементи, целящи да представят непостижими състояния на съзнанието и физическото възприятие. Чрез възможностите на аерографа, необичайните пространствени решения и разсъжденията за ритъма, материята и Вселената той изгражда образи отвъд познатите закони на физическата реалност. Ето какво споделя приживе авторът за своята живопис: „Вълнуващото при нея е, че чрез трите основни цвята, чийто корен е бялото, т.е. чрез промяната на ритъма и ритъмния трепет, който те пораждат, аз съм в състояние да изобразявам видимото и въображаемото, да внушавам идеи по чувствен път, при това – като бродя из безгравитационен свят. Интуитивно усещах, че преповтарям нещо съществено, което природата таи. Като следвах неотклонно логиката и разширявах познанията си, извървях дългия път до изводи, които очертаха света по-различно“...

В историята на българското изкуство името на Христо Симеонов е тясно свързано с художниците фантасти като Стефан Лефтеров, Васил Иванов, Текла Алексиева и Димитър Янков, отбелязва уредникът на предстоящата изложба Мария Кодинова.

Христо Симеонов е роден на 14 май 1935 г. в София и завършва живопис през 1960-а в класа на проф. Панайот Панайотов.

През 1982 г. участва в салона на художественото обединение „Ника-кай“ в Токио, където е забелязан от самия престолонаследник, който по-късно се възкачва на престола като поредния японски император – Акихито, и става първият български художник в личната му колекция.

През 1994 г. Христо Симеонов е поканен и прави самостоятелно първата българска изложба в сградата на Обединените нации в Ню Йорк. Той е и единственият българин, представен с множество цветни репродукции в легендарното американско списание ОМNI.

В периода 1995-2003 публикува последователно три есета за ритъма в природата, обединени под общото наименование „Три въображаеми писма до Стивън Хокинг – моят анти-аз“, в които по своеобразен начин се противопоставя на общоприететата теория за относителността на Айнщайн.  

Христо Симеонов живее между науката и изкуството. Достатъчна илюстрация за това са названията на неговите творби: „Отвъд хоризонта на събитията“, „Поетичната граница между материята и антиматерията“, „Дивергенция“, „Трансмутация“, „Миражите на Йо“, „Светлината на пулсарите“, „Градът отвъд Магелановите облаци“…

Симеонов е автор на множество самостоятелни изложби в София, Виена, Берлин, Варшава, Краков, Лонг Айлънд, Ню Йорк. Негови творби притежават държавни и частни художествени галерии, както и частни лица в България, Япония, САЩ, Австрия, Гърция, Кувейт, Италия, Белгия, Аржентина, Алжир, Испания, Уругвай, Унгария, Русия…

"Субгравитонен детектор", 1997.
"Субгравитонен детектор", 1997.
"Поетично за големия адронен колайдер", 2005.
"Поетично за големия адронен колайдер", 2005.
"Конструкция в бяло", 1979.
"Конструкция в бяло", 1979.
"Трансмиграция", 1987.
"Трансмиграция", 1987.
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