"Джипси Кингс" вече свирят на български китари "Кремона"

Легендите на фламенкото "Джипси Кингс" избраха българската "Кремона", съобщиха от Казанлък. Световноизвестни мелодии като Bamboleo, Djobi Djoba и Volare вече се изпълняват с произведени у нас инструменти. Партньорството с българския производител доведе до създаването на два нови авторски модела китари, които обикалят световните сцени заедно с френските музиканти.

Историята на "Кремона" започва преди повече от век - през 1924 година в град Казанлък, където и до днес се изработват ръчно класически и акустични китари. С непрекъснатото усъвършенстване на изработката и качеството през последните 25 години българските инструменти достигат до редица световни музиканти, които ги използват на големите сцени по целия свят. Не са малко и големите родни изпълнители, които свирят на инструменти "Кремона".

"Джипси Кингс" - формация, основана през 1979 г. (първоначално под името Los Reyes), превръща фламенко румбата в световен феномен, а музиката им достига до милиони слушатели и печели "Грами". Специално за музикантите "Кремона" изработва пет персонализирани уникални китари в пет различни цвята, съобразени със сценичната визия на групата. Инструментите съпътстват музикантите по време на световното им турне Viva el Arte 2026, включващо над 85 концерта, и могат да бъдат видени както в публикациите на групата в социалните мрежи, така и на концертните сцени по света.

Сътрудничеството доведе и до създаването на два авторски модела - GIPSY KINGS REYES И GIPSY KINGS ALMA. REYES Ce отличава с ярък, динамичен звук и бърза реакция, характерни за традиционното фламенко, докато ALMA предлага повече комфорт и свобода при сценични изпълнения, уточняват лютиерите. Китарите носят личния подпис на лидера на групата Андре Рейес. И двата модела са вече достъпни за масовата публика и може да се купят чрез сайта на "Кремона" или във фабриката.