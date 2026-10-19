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Климентина Фърцова пресъздава на сцената ролята на Ваня Цветкова в "Бариерата"

В пловдивския спектакъл, който на 2 ноември гостува в София, Иван Юруков е в образа, изигран на екрана от Смоктуновски

Днес, 13:55
Климентина Фърцова и Иван Юлуков се готвят за полет над сцената в спектакъла "Бариерата".
Георги Вачев
Климентина Фърцова и Иван Юлуков се готвят за полет над сцената в спектакъла "Бариерата".

Спектакълът „Бариерата“ на Драматичен театър – Пловдив, създаден по едноименната повест на писателя Павел Вежинов и култовия филм на Христо Христов, ще гостува на 2 ноември в столичния театър „Българска армия“. Режисьорът Крис Шарков и драматургът Алекс Секулов-младши (син на известния драматург Александър Секулов) предлагат нов сценичен прочит на една от най-забележителните творби в съвременната българска литература, посветена на самотата, различните лица на любовта и границите на човешките възможности и възприятия.

Ролята на Доротея – момиче с изострена чувствителност и паранормални способности, с която преди години на ерана ярко изгря звездата на Ваня Цветкова, в постановката е поверена на Климентина Фърцова - в момента едно от главните действащи лица и в новия сезон на тв сериала "Под прикритие". В образа на Антони – преситен от живота композитор в творческа криза, изигран във филма от Инокентий Смоктуновски, пък влиза актьорът Иван Юруков, гост от Народния театър. В спектакъла участват още Мария Сотирова и Борис Кръстев. Сценограф е Никола Тороманов, композитор – Петко Славов, видео арт – Ралица Георгиева.

„Бариерата“ е сценична адаптация в жанровото поле на мистичния реализъм, отбелязват от Пловдивския театър. В центъра на фаублата е една неконвенционална любовна история отвъд границите на реалното между две самотни по свой начин човешки същества. Но също така „Бариерата“ е и вълнуваща фикция за възможностите на озарената от духовност личност. Разказ за множеството невидими бариери около и вътре в нас – бариерата на възприятията, бариерата на свързването, бариерите на наложената от социалните условности „нормалност“, бариерата между възможното и чудото, между баналността на живеенето и метафизиката. Бариери в съзнанието, в обществото и в самите нас...

Спектакълът „Бариерата“ отбелязва 50-годишнината от написването на повестта, издадена за пръв път през 1976 г. и продължаваща да вълнува със своята философска дълбочина и актуалност. Три години по-късно се появява и емблематичният филм на режисьора Христо Христов. Първоначалният замисъл е в ролята на филмовия композитор Антони да влезе големият български актьор Любомир Бъчваров („Следователят и гората“), но впоследствие режисьорът решава да покани чуждестранна звезда, за да може продукцията да привлече повече внимание на международни кинофоруми. И наистина, през 1979 г. „Бариерата“ печели награда „Сребърен Георгий“ – второто по важност отличие от престижния Международен кинофестивал в Москва. Лентата е и носител на голямата награда „Златна роза“ от Фестивала на българския игрален филм във Варна`80, а Ваня Цветкова получава приза за най-добра женска роля; на наградите за операторска работа и женска роля от Съюза на българските филмови дейци и др.

Борис Кръстев
Георги Вачев Борис Кръстев
Иван Юруков
Георги Вачев Иван Юруков
Климентина Фърцова
Георги Вачев Климентина Фърцова
Мария Сотирова
Георги Вачев Мария Сотирова
Климентина Фърцова
Георги Вачев Климентина Фърцова
Иван Юруков
Георги Вачев Иван Юруков
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