Климентина Фърцова пресъздава на сцената ролята на Ваня Цветкова в "Бариерата"

Спектакълът „Бариерата“ на Драматичен театър – Пловдив, създаден по едноименната повест на писателя Павел Вежинов и култовия филм на Христо Христов, ще гостува на 2 ноември в столичния театър „Българска армия“. Режисьорът Крис Шарков и драматургът Алекс Секулов-младши (син на известния драматург Александър Секулов) предлагат нов сценичен прочит на една от най-забележителните творби в съвременната българска литература, посветена на самотата, различните лица на любовта и границите на човешките възможности и възприятия.

Ролята на Доротея – момиче с изострена чувствителност и паранормални способности, с която преди години на ерана ярко изгря звездата на Ваня Цветкова, в постановката е поверена на Климентина Фърцова - в момента едно от главните действащи лица и в новия сезон на тв сериала "Под прикритие". В образа на Антони – преситен от живота композитор в творческа криза, изигран във филма от Инокентий Смоктуновски, пък влиза актьорът Иван Юруков, гост от Народния театър. В спектакъла участват още Мария Сотирова и Борис Кръстев. Сценограф е Никола Тороманов, композитор – Петко Славов, видео арт – Ралица Георгиева.

„Бариерата“ е сценична адаптация в жанровото поле на мистичния реализъм, отбелязват от Пловдивския театър. В центъра на фаублата е една неконвенционална любовна история отвъд границите на реалното между две самотни по свой начин човешки същества. Но също така „Бариерата“ е и вълнуваща фикция за възможностите на озарената от духовност личност. Разказ за множеството невидими бариери около и вътре в нас – бариерата на възприятията, бариерата на свързването, бариерите на наложената от социалните условности „нормалност“, бариерата между възможното и чудото, между баналността на живеенето и метафизиката. Бариери в съзнанието, в обществото и в самите нас...

Спектакълът „Бариерата“ отбелязва 50-годишнината от написването на повестта, издадена за пръв път през 1976 г. и продължаваща да вълнува със своята философска дълбочина и актуалност. Три години по-късно се появява и емблематичният филм на режисьора Христо Христов. Първоначалният замисъл е в ролята на филмовия композитор Антони да влезе големият български актьор Любомир Бъчваров („Следователят и гората“), но впоследствие режисьорът решава да покани чуждестранна звезда, за да може продукцията да привлече повече внимание на международни кинофоруми. И наистина, през 1979 г. „Бариерата“ печели награда „Сребърен Георгий“ – второто по важност отличие от престижния Международен кинофестивал в Москва. Лентата е и носител на голямата награда „Златна роза“ от Фестивала на българския игрален филм във Варна`80, а Ваня Цветкова получава приза за най-добра женска роля; на наградите за операторска работа и женска роля от Съюза на българските филмови дейци и др.