Кака Лара грабна приз „МаксиМ“ за най-добра водеща актриса в Армията

Театър „Българска армия“ връчи своите годишни награди „МаксиМ“ за водещи актьорски постижения на най-заслужилите артисти от своята собствена трупа снощи. Отличията са за най-значимо присъствие на сцената на театъра през изминалата година, но има и приз за представители на техническите служби, наречен „Златен чук”. Това е дългогодишна традиция, с която актьорите от „Армията“ изразяват признание към своите колеги за техните постижения през сезона, коментират от трупата.

С награда „МаксиМ“ за водеща женска роля тази година бе удостоена актрисата Лара Златарева, известна на поколения пораснали деца като „Кака Лара“ от телевизионния екран. Тя бе отличена за превъплъщението си в завистливата актриса Илона – неотразима като перфектно олицетворение на лицемерието в авторския спектакъл „Фейк“ на Лиза Шопова. Самата Лиза Шопова пък грабна приза за поддържаща женска роля в спектакъла на Иван Урумов „Евридика“ по Жан Ануи. В него Лиза също е в ролята на актриса, но в ретро стил – лекомислена, самовлюбена и много забавна.

Награда „МаксиМ“ за водеща мъжка роля заслужи младият Владимир Матеев като Орфей от „Евридика“. Неговият герой е чувствителен, отхвърлящ прозата и материалните грижи на деня, готов да умре, дори да потърси смъртта заради любовта си, защото е убеден, че истински чувства има само отвъд еснафския реален свят. За поддържаща мъжка роля с медал се окичи Ясен Атанасов за образа на Дюлак – мениджър на актьорската трупа, част от която е и Евридика в едноименния спектакъл.

Наградите „МаксиМ“ са учредени през 1993 г. по инициатива на военната трупа, като алтернатива на наградите „Аскеер”, с които едноименната академия отличава своите колеги от другите театри в навечерието на 24 май и за които по регламент няма право сама да се номинира. Всяка година, в чест на Международния ден на театъра 27 март, броени дни след „Икар“-ите, се връчват награди „МаксиМ“ за главна мъжка, главна женска, поддържаща мъжка и поддържаща женска роля.



