Монтеки и Капулети си мерят лайковете във "Фейк"

Монтеки и Капулети от дигиталната ера – две фамилии и техните приятели, оплетени в сложни връзки на явен ексхибиционизъм и скрити вражди, многолюдно населяват сцената на театър "Българска армия". Противно на класиката обаче, историята започва със сватба на двама млади, ала те не са точно новите Ромео и Жулиета, а инфлуенсъри – Бела е модна (Бела – Луизабел Николова) и Чичо Бо (Боян – Васил Дуев-Тайг), обсебени не толкова от взаимните си чувства, афиширани показно със страстни целувки и хип-хоп танци, а от това как ще изглеждат в екраните на последователите си. Ето защо церемонията се репетира и заснема предварително, за да бъде качена в съвършения си вид в социалните мрежи, а никога да не се unchain-ват е най-логичното пожелание към младоженците… Да, Монтеки и Капулети на дигиталния свят – това накратко е една от възможните интерпретации на част от (не)случващото се в премиерния спектакъл "Фейк" на Лиза Шопова – автор на текста, режисьор на постановката и изпълнителка на една от водещите роли в него.

"Фейк" е щуро и забавно зрелище – модерно, динамично, дори френетично, силно хореографирано и кинематографично: непрекъснато в бясно темпо някой влиза, друг излиза от сцената, прекосява я наляво, после надясно. Точно като живота в социалните мрежи – всичко е бързо и на няколко фронта (чатове), и уж все се „срещаме“ с много хора, пък не успяваме истински да се докоснем. А когато се опитаме да го направим – оказва се, че не можем да намерим думи за близост. Много показателна в това отношение е една страхотно намерена сцена, „клонинг“ на балконската сцена в „Ромео и Жулиета“: горе на терасата е свенливата Ема (Ели Колева), долу е влогърът Даката (шеметен Ясен Атанасов), които се изправят очи в очи, за да изяснят колебанията в чувствата си – и…остават задълго безмълвни. Те просто не са свикнали да общуват така…

Иначе в комуникацията във виртуалното пространство повечето герои са виртуози: замерват се с актуални термини, влизат в роли за онлайн аудиторията си, борят се за лайкове и брой последователи. Но както в живия живота, така и в качествения театър, под лустрото на тази синтетична реалност не може да не избият белезите на неподправената действителност. И нейните остри ръбове. Ще ги демонстрират най-ярко двамата матриарси на фамилиите – Илона, майката на булката (Лара Златарева), и Камена, майката на младоженеца (Лиза Шопова).

Техните героини са две конкуриращи се актриси: Кака Лара е неотразима като перфектно олицетворение на лицемерието с нейното престорено приветливо „Каменаааааа!“ и с „оплакването“, че пак ще играе главна роля в сериал. Камена на Лиза е по-сдържана и обрана, подразбира се, че временно се е отдръпнала от професията и суетата на арт средите, за да лекува депресия, но пиянската нощ ще я превърне в истинска фурия, поставяща – не, запращаща! – с хапливия си език всеки на мястото му. Илона пуска в мрежите тяхно общо селфи, което предизвиква присъстващия задочно продуцент да поиска да вкара и Камена в сериала. И двете влизат в люта схватка за водещата роля. А коя ще я получи – разбира се, онази, която спи с продуцента, но това е отделен детайл…

При единство на време и място, в деня на бракосъчетанието селската къща на домакина Цветомир – бащата на младоженеца (Моню Монев), е полето за развихряне на страстите – виртуални и реални. Неговият брат Тихомир (Тигран Торосян), таткото на Ема, също не е подминат от семейни проблеми, младата двойка на Лора – средната дъщеря на Илона, и Калоян (Костадинка Аратлъкова и Владимир Матеев) е зациклила в опитите да вземе решение как да бъде кръстено бъдещото им отроче, така че да поднови името на свекървата (както пледира той), или да не го поднови (както желае тя). Грижи си има и тийнейджърката бунтар Алиса – най-малката дъщеря на Илона (Алена Вергова), която не може да диша майка си. На линия със свой дневен ред е и Марио – братът на младоженеца (Симеон Дамянов). Между тях като тънка червена нишка се провира и снове Даката – влогърът, който качва в социалните си канали всевъзможни простотии, говори на диалект и нехае за нежните чувства на Ема. Хиперактивен, свръхпластичен и суператрактивен в образа е Ясен Атанасов. Всички тези персонажи повече или по-малко са обсебени от привидностите в живота, от необходимостта да изглеждат по определен начин в очите и представите на околните. Докато биха могли просто да са щастливи.

Спектакълът на Лиза Шопова е подсещане с намигване поне за кратко да се отлепим от екраните и от броенето на лайкове, за да не изпуснем по-важните неща в живота. Малко хаотичен и нищо-не-случващ, той е искрен и цветен зов за слизане на земята, за повече емпатия и вглеждане в човека до нас. По всеобщото мнение на първите зрители е и леко дългичък, но от „Армията“ докладваха, че вече е компресиран до по-комфортни дължини.

Сценографията и костюмите за спектакъла са на Никол Трендафилова, композитор е Петя Диманова, хореограф – Филип Миланов. Следващите представления на „Фейк“ са на 7 и 25 ноември.