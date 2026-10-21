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Внучка на Пастернак търси оплодител в пиеса, поставена от Крис Шарков

"Истории" на Нина Рейн ще се играе в театър "Възраждане"

Днес, 11:37
Очарователната актриса Виттория Николова е в главната роля в "Истории".
Театър Възраждане
Очарователната актриса Виттория Николова е в главната роля в "Истории".

Историята на живота ни невинаги следва сюжета, който сме си представяли. Понякога се разпада под натиска на трудните избори или от опитите ни да избягаме от самотата. Тъкмо тези човешки търсения са в основата на "Истории" (Stories) – пиеса от съвременния британски драматург Нина Рейн, която се поставя за първи път в България в столичния театър "Възраждане" в превод на Матей Тодоров. Режисьор на спектакъла е Крис Шарков, а премиерата е насрочена за 31 октомври.

В центъра на действието е Анна – жена в края на трийсетте си години, която мечтае да стане майка. След като дългогодишната ѝ връзка се разпада, а надеждата за традиционно семейство е разколебана, тя решава да поеме съдбата си в свои ръце и да потърси начин да има дете без постоянен партньор. Така започва поредица от необичайни, комични, а понякога и болезнени срещи с различни мъже, които демонстрират не само противоречивия характер на съвременните отношения, но и обществените нагласи към жената, биологичния часовник и правото на личен избор.

Анна, в чиято роля зрителите ще видят очарователната актриса Виттория Николова, е кастинг-режисьор, който прави най-важните проби в живота си – за баща на бъдещето си бебе. И така историята на нейния личен филм се оказва търсенето на собствен сюжет и смисъл. "Истории" е и пиеса за всички сюжети, които модерният човек си фантазира, за да се спаси от самотата и липсата на смисъл.

В жанровото поле на съвременната трагикомедия пиесата изследва един важен за днешния европеец проблем – за  възпроизвеждането: не само в биологичния, а предимно в социално-екзистенциалния му контекст, изтъкват от екипа. Изчезва ли наистина човекът?  И защо голямата история на живота му се разпада на множество малки?...

В спектакъла участват още актьорите Йордан Ръсин – любимец на зрителите, особено след превъплъщенията му в образа на полицая Камен Почекаин от тв сериала "Мамник" и в моноспектакъла "Викове от подземието" по Достоевски, Жана Рашева, Никола Мутафов, Костадинка Аратлъкова, Калоян Карагинев и Никол Оташлийска.

Сценографията и костюмите са проектирани от Ванина Цандева, музиката е на композитора Емилиян Гацов-Елби, а видеото в постановката – на Ралица Георгиева.

Британският драматург Нина Рейн, родена през 1975 г., по майчина линия е правнучка на големия руски писател Борис Пастернак ("Доктор Живаго"). Тя не е ново име за българската сцена. Преди около две години режисьорът Зафир Раджаб постави в театър "Българска армия" нейната пиеса "Племе" – историята на глухо момче, което търси своя приобщаваща среда, защото семейството му, макар и доброжелателно, не го разбира. А преди няколко сезона режисьорът Недялко Делчев представи в театър "София" своята версия на "Съгласие" – друга нейна творба, засягаща важни въпроси на съвременността като отчуждението, дискриминацията, насилието над жени.

Театър Възраждане
Театър Възраждане
Театър Възраждане
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