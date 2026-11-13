Йоана Буковска живее „Три версии на живота“ в пиеса шедьовър на Ясмина Реза

Пиесата „Три версии на живота“ от Ясмина Реза се завръща на сцената на I AM Studio на 25 ноември с ново попълнение в актьорския състав – обичаната актриса Йоана Буковска-Давидова. Едно от най-разпознаваемите лица на българския театър и кино се присъединява към актьорския екип, в който е и особено популярният напоследък Йордан Ръсин заедно с Камелия Хатиб и Адриан Филипов. Под режисурата на Стоян Радев те ще поведат публиката през три различни прочита на една привидно обикновена житейска ситуация. В този проект, след „Всички малки светлинки“, режисьорът Стоян Радев за втори път работи с независимото театрално сдружение Enso в лицето на Камелия Хатиб и Адриан Филипов. Те са поканили като гост-актьор своя съмишленик Йордан Ръсин – сценичен хамелеон, от чийто герой най-вече зависи коя версия на живот ще бъде активирана. Сега в тяхната компания вече ще бъде и Йоана Буковска, на мястото на актрисата Александра Димитрова, с която преди близо две години и половина започна проектът.

В центъра на историята са две семейства, една неочаквана среща и вечер, която съвсем не протича по план. Едно подранило гостуване, напрежение в отношенията, професионални амбиции, засегнато самолюбие и поредица от неудобни ситуации се превръщат в повод за комични сблъсъци и неочаквани обрати. Но какво би станало, ако същата вечер се случи отново? Ако този път героите реагират по съвсем различен начин? Именно в това се крие чарът на великолепната пиеса, разказана в три версии – всяка със собствено настроение, динамика и отношение към човешките слабости.

С характерния си интелигентен хумор и неподражаема ирония френската драматуржка Ясмина Реза превръща ежедневните недоразумения в забавен, но и проницателен поглед към отношенията между хората. Спектакълът на Стоян Радев напомня, че понякога е достатъчно да погледнем на една ситуация от друг ъгъл, за да се промени целият ни свят. Режисьорът създава отлично структуриран спектакъл, в чиято органична цялост отделните версии на живота са ясно разграничими в атрактивната х 3 игра на актьорите, като настроението напредва в постъпателна градация от мрачна семейна драма в стил „Кой се страхува от Вирджиния Улф“ до топлия парти дух на един приятелски купон.

След премиерата с новото име в актьорския състав на 25 ноември, следващото представление на „Три версии на живота“ ще бъде на 22 декември, когато зрителите отново ще имат три възможности да видят живота такъв, какъвто може да бъде. Преводът на пиесата от френски е на Снежина Здравкова, сценографията в спектакъла е на Илияна Кънчева.

Първата среща на българската публика с пиесата на Ясмина Реза, поднесена тогава като „Живот х 3“ от режисьора Явор Гърдев и актьорите Снежина Петрова, Владимир Пенев, Атанас Атанасов и Емануела Шкодрева, бе преди близо четвърт век в Театър 199. Който я помни, ще бъде особено изкушен да открие разликите…