Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Соло акт" събира Мария Калас, Нижински и Швейк в Габрово

Международният фестивал на монодрамата е одобрен за финансиране от МК, но средствата още не са осигурени

Днес, 18:48
Антоанета Добрева-Нети в моноспектакъла "Глас".
Борис Урумов
Антоанета Добрева-Нети в моноспектакъла "Глас".

Десетото издание на Международния фестивал на монодрамата "Соло акт", което ще се състои от 21 до 26 април в Габрово, обяви днес своята програма в Националния пресклуб на БТА в града. Директорът на Драматичен театър "Рачо Стоянов" – актьорът Петко Койчев, и драматургът и селекционер на фестивала Емилия Илиева представиха деветте спектакли участници в тазгодишния афиш – шест български и три чуждестранни. Те ще се съревновават за отличията на проявята, които се присъждат от едно професионално жури и друго алтернативно, включващо представители на габровската общественост.

Фестивалната програма ще започне на 21 април с моноспектакъла на Младежкия театър и актрисата Ангелина Славова „Рожденият ден на Рупърт“, режисиран от Стоян Радев. В паралелната програма същата вечер е премиерата на „Ивановден“ – моноспектакъл на самия Петко Койчев, подставен от Николай Гундеров, продукция на Драматичен театър „Рачо Стоянов“ – Габрово.

На 22 април ще се играе Омировата „Илиада“ в изпълнение на актьора хамелеон Леонид Йовчев – продукция на сдружение „Метеор“ с режисьор Ани Васева. В паралелната програма е включен документалният спектакъл „Една педя над земята“ с елементи на вербатим и променада, режисиран от Мартина Новакова.

На 23 април публиката ще гледа „Кротката“ по Фьодор Достоевски – моноспектакъл на Стоян Велков от Северна Македония. Вечерната програма включва „Глас“ на Антоанета Добрева-Нети от театър „Българска армия“ в постановка на проф. Ивайло Христов. Автор на пиесата за нереализираната Мария Калас – постоянна дубльорка на оперната дива, е известната писателка Елена Алексиева.

На 24 април в паралелната програма е музикално-поетичният пърформанс „Бабо, чуй ме“ на Анна Верховска. За по-късно е планиран спектакълът „Последният танц на Нижински“ от Норман Алън, в който актьор и режисьор на историята на легендарния балетист е експресивният Георги Грозев от Драматичен театър „Борис Луканов“ – Ловеч.

На 25 април ще бъде представена „Кървава сватба“ по Федерико Гарсия Лорка в изпълнение на Мария Видал от Испания. Вечерната програма включва моноспектакъла Prima Facie на Елена Телбис, продукция на База Х и Artvent по текст на австралийката Сузи Милър.

Фестивалът ще завърши на 26 април с представлението „Приключенията на добрия войник Швейк“, пресъздадени на сцената от актьора Михай Александру от Драматичния театър в Петрошани, Румъния. Закриващото заглавие е „Слон в стаята“ – моноспектакъл на Стефка Янорова от Театър 199 с автор и режисьор Елена Телбис, която за него има номинация за награда „Икар 2026“ за драматургичен текст.

Фестивалът ще включва и разширена паралелна програма – концерти, пърформанси и събития с вход свободен. Сред тях са концертите на актрисите Виолина Доцева и Ванина Попова в първия фестивален ден и на хора за църковна музика при храм „Света Троица“ в последния ден. Ново събитие в програмата е „Борса за монопиеси“, която ще се проведе на 24 април. В рамките на инициативата откъси от селектирани, но непоставяни български монипиеси ще бъдат представени пред театрални директори, режисьори и продуценти. Сред тях са „Разпитът“ от Стефан Иванов, „Сбогом, тъга“ от Евелина Мандевска, „Арт“ от Теменуга Маринова, „Среднощни мисли“ от Емилия Илиева, „Само два процента“ от Александра Славова и Любомира Видева – тандемът, който спечели с друго свое произведение последното издание на драматургичния конкурс на театър „София“. „Идеята ни е да дадем възможност на авторите на монопиеси да срещнат своите текстове с театрални професионалисти и потенциални продуценти“, посочи Емилия Илиева.

Билетите за спектаклите са на цени между 8 и 17 евро, като са предвидени отстъпки за ученици и пенсионери. Предлагат се и фестивални карти за всички събития, както и за избран брой представления. До 21 март ще се продават промоционни билети с отстъпка.

Подготовката за фестивала е започнала близо година по-рано, тъй като организацията на подобно събитие изисква доста време и работа – от подбора на спектаклите до комуникацията с участниците и партньорите, обясни Илиева. „Фестивалът се утвърждава като място за среща на български и международни артисти и като възможност българските спектакли да достигнат до други европейски сцени“, отбеляза директорът на театъра домакин Петко Койчев, добавяйки, че се предвижда участие и на международни гости – от Гърция, Албания, Италия и Румъния.

Фестивалът е одобрен за финансиране по Националния културен календар на Министерството на културата, но средствата все още не са осигурени, алармират организаторите. „Продължаваме подготовката с надеждата, че държавата ще намери решение и проектите от културния календар ще бъдат финансирани“, каза Койчев. Форумът се организира от Драматичен театър „Рачо Стоянов“ – Габрово, с подкрепата на Община Габрово и партньорството на Държавен куклен театър – Габрово, и Дом на културата „Емануил Манолов“.

Георги Грозев в "Последният танц на Нижински" от Норман Алън.
ДТ Ловеч Георги Грозев в "Последният танц на Нижински" от Норман Алън.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Соло акт, Международен фестивал на монодрамата Габрово, театър Рачо Стоянов - Габрово, Петко Койчев, Антоанета Добрева-Нети, Елена Телбис, Ангелина Славова, Стоян Радев режисьор

Още новини по темата

Закичват Анета Сотирова и Веселин Маринов с награди „Икар“
09 Февр. 2026

Три сестри, но не по Чехов, а по Макдона
24 Яну. 2026

Звездни актриси пренасят „Албион“ в Младежкия театър
13 Яну. 2026

Три известни актриси влизат в „Новата танцувална зала“ на Театър 199
07 Яну. 2026

Без кръв: България и Северна Македония споделят 3 статуетки "Аскеер"
25 Май 2025

Сатиричен маратон събира в Габровския театър спектакли от три държави
02 Апр. 2025

Нети и Ясен Атанасов са новите носители на награда "МаксиМ"
29 Март 2025

Морфов поставя в Пловдив „Съзаклятието на лицемерите“ от Булгаков
24 Яну. 2025

"Рожденият ден на Рупърт" празнува чудото на битието
30 Септ. 2024

Здрава Каменова обра наградите на фестивала за моноспектакли „Соло акт“
08 Апр. 2024

Фестивалът на монодрамата „Соло акт“ представя 13 театрални хита
02 Апр. 2024

Адвокат Елена Телбис пледира за справедливост в моноспектакъл
05 Март 2024

Артисти 2 месеца работели без доход заради МФ и МК
21 Дек. 2023

Уволненият Морфов с номинации "Аскеер" за най-добър режисьор и спектакъл
27 Апр. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Могат ли 15 разгневени прокурори да пробият страха в системата?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?