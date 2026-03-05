"Соло акт" събира Мария Калас, Нижински и Швейк в Габрово

Десетото издание на Международния фестивал на монодрамата "Соло акт", което ще се състои от 21 до 26 април в Габрово, обяви днес своята програма в Националния пресклуб на БТА в града. Директорът на Драматичен театър "Рачо Стоянов" – актьорът Петко Койчев, и драматургът и селекционер на фестивала Емилия Илиева представиха деветте спектакли участници в тазгодишния афиш – шест български и три чуждестранни. Те ще се съревновават за отличията на проявята, които се присъждат от едно професионално жури и друго алтернативно, включващо представители на габровската общественост.

Фестивалната програма ще започне на 21 април с моноспектакъла на Младежкия театър и актрисата Ангелина Славова „Рожденият ден на Рупърт“, режисиран от Стоян Радев. В паралелната програма същата вечер е премиерата на „Ивановден“ – моноспектакъл на самия Петко Койчев, подставен от Николай Гундеров, продукция на Драматичен театър „Рачо Стоянов“ – Габрово.

На 22 април ще се играе Омировата „Илиада“ в изпълнение на актьора хамелеон Леонид Йовчев – продукция на сдружение „Метеор“ с режисьор Ани Васева. В паралелната програма е включен документалният спектакъл „Една педя над земята“ с елементи на вербатим и променада, режисиран от Мартина Новакова.

На 23 април публиката ще гледа „Кротката“ по Фьодор Достоевски – моноспектакъл на Стоян Велков от Северна Македония. Вечерната програма включва „Глас“ на Антоанета Добрева-Нети от театър „Българска армия“ в постановка на проф. Ивайло Христов. Автор на пиесата за нереализираната Мария Калас – постоянна дубльорка на оперната дива, е известната писателка Елена Алексиева.

На 24 април в паралелната програма е музикално-поетичният пърформанс „Бабо, чуй ме“ на Анна Верховска. За по-късно е планиран спектакълът „Последният танц на Нижински“ от Норман Алън, в който актьор и режисьор на историята на легендарния балетист е експресивният Георги Грозев от Драматичен театър „Борис Луканов“ – Ловеч.

На 25 април ще бъде представена „Кървава сватба“ по Федерико Гарсия Лорка в изпълнение на Мария Видал от Испания. Вечерната програма включва моноспектакъла Prima Facie на Елена Телбис, продукция на База Х и Artvent по текст на австралийката Сузи Милър.

Фестивалът ще завърши на 26 април с представлението „Приключенията на добрия войник Швейк“, пресъздадени на сцената от актьора Михай Александру от Драматичния театър в Петрошани, Румъния. Закриващото заглавие е „Слон в стаята“ – моноспектакъл на Стефка Янорова от Театър 199 с автор и режисьор Елена Телбис, която за него има номинация за награда „Икар 2026“ за драматургичен текст.

Фестивалът ще включва и разширена паралелна програма – концерти, пърформанси и събития с вход свободен. Сред тях са концертите на актрисите Виолина Доцева и Ванина Попова в първия фестивален ден и на хора за църковна музика при храм „Света Троица“ в последния ден. Ново събитие в програмата е „Борса за монопиеси“, която ще се проведе на 24 април. В рамките на инициативата откъси от селектирани, но непоставяни български монипиеси ще бъдат представени пред театрални директори, режисьори и продуценти. Сред тях са „Разпитът“ от Стефан Иванов, „Сбогом, тъга“ от Евелина Мандевска, „Арт“ от Теменуга Маринова, „Среднощни мисли“ от Емилия Илиева, „Само два процента“ от Александра Славова и Любомира Видева – тандемът, който спечели с друго свое произведение последното издание на драматургичния конкурс на театър „София“. „Идеята ни е да дадем възможност на авторите на монопиеси да срещнат своите текстове с театрални професионалисти и потенциални продуценти“, посочи Емилия Илиева.

Билетите за спектаклите са на цени между 8 и 17 евро, като са предвидени отстъпки за ученици и пенсионери. Предлагат се и фестивални карти за всички събития, както и за избран брой представления. До 21 март ще се продават промоционни билети с отстъпка.

Подготовката за фестивала е започнала близо година по-рано, тъй като организацията на подобно събитие изисква доста време и работа – от подбора на спектаклите до комуникацията с участниците и партньорите, обясни Илиева. „Фестивалът се утвърждава като място за среща на български и международни артисти и като възможност българските спектакли да достигнат до други европейски сцени“, отбеляза директорът на театъра домакин Петко Койчев, добавяйки, че се предвижда участие и на международни гости – от Гърция, Албания, Италия и Румъния.

Фестивалът е одобрен за финансиране по Националния културен календар на Министерството на културата, но средствата все още не са осигурени, алармират организаторите. „Продължаваме подготовката с надеждата, че държавата ще намери решение и проектите от културния календар ще бъдат финансирани“, каза Койчев. Форумът се организира от Драматичен театър „Рачо Стоянов“ – Габрово, с подкрепата на Община Габрово и партньорството на Държавен куклен театър – Габрово, и Дом на културата „Емануил Манолов“.