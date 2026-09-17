Стефан Цанев получи Наградата на София за изключителен принос в културата

Поетът, драматург и писател Стефан Цанев получи Специалната награда на София за изключителни постижения и принос в националната култура на церемония в навечерието на празника на столицата в Националната галерия – Двореца. Творци и творчески колективи бяха отличени там снощи за ярки постижения в областта на културата.

Статуетката, дело на скулптора Георги Чапкънов и реплика на статуята „София“ в центъра на столицата, му беше връчена от кмета на София Васил Терзиев. Цанев пристигна за тържественото събитие от Балчик, където основно живее в последните години, за да приеме лично отличието.

„Искам да благодаря на Съюза на артистите, че ме предложиха за тази награда. Благодаря на артистите, на всички артисти въобще, защото имах щастливата участ да живея през последните 65 години от живота си заедно с тях“, каза Стефан Цанев, която на 7 август тази година навърши 90. По думите му изкуството е съпротива – „против неправдите, против мълчанието, когато е несправедливо, против апатията, съпротива срещу смъртта“. Поетът благодари на хората, които казват добра дума за него и го обичат, както и на тези, които не го обичат, защото „тяхната вражда събужда в мен и поддържа чувството за съпротива“.

Наградите на Столичната община се връчват традиционно в навечерието на 17 септември – Деня на София. Те отличават конкретни произведения или художествени факти, създадени, представени и реализирани на територията на столицата в периода от 1 юли 2025 г. до 30 юни 2026 г., които имат принос към културния живот на града, посочва БГНЕС.

Призовете са в 11 категории – „Литература“, „Театър“, „Музика“, „Визуално-пластични изкуства“, „Художествена фотография“, „Кино“, „Архитектура, опазване на културното наследство и естетизация на градската среда“, „Критика и журналистика в областта на културата“, „Танцово изкуство“, „Фолклорни сценични изкуства“ и „Съвременни перформативни и мултижанрови изкуства“.

„Изключително съм щастлив да бъдем заедно и исках да поздравя всички номинирани и всички победители. Но има един голям победител, всъщност двама – нашият град и България“, заяви кметът Васил Терзиев. Той пожела на творците да не се страхуват от предизвикателствата и да продължават да показват различния си поглед към света. По думите му, цитирани от БТА, всички имат нужда от тяхната критика, от различния им поглед към света и от това да показват възможностите за бъдещето. „Бъдещето, което много често вие го виждате, а на нас трябва да ни бъде обяснено. Така че ви пожелавам много устрем в това да вървите против тълпата, да не ви е страх и да показвате накъде бихме могли да отидем“, каза кметът. Той пожела на творците, независимо от предизвикателствата и моментите на отчаяние, да не губят вяра в българския народ: „Имайте сила, имайте любов, имайте търпение, за да можем заедно да построим това по-хубаво бъдеще, за което всички мечтаем. Благодаря ви за всичко, което правите, поклон пред таланта ви“.

В направление „Литература“ наградата беше присъдена на Тодора Радева, Демна Димитрова и Ивана Хиткова от фондация „Прочети София“ за „Литературни срещи 2026“. Грамоти получиха писателката Кристин Димитрова и проф. Галин Тиханов. В „Театър“ беше отличен актьорът Йордан Ръсин за моноспектакъла си „Викове от подземието“ по Достоевски, в „Музика“ – композиторът Ангел Заберски, а грамоти бяха връчени на световноизвестния цигулар Светлин Русев и на Хора на Софийските момчета с диригент Александър Митев.

В „Танцово изкуство“ отличието получиха Ива Свещарова и Вили Прагер за спектакъла си „Тела на властта“. Наградата за „Архитектура, опазване на културното наследство и естетизация на градската среда“ е за екипа на проекта „Сградите разказват“ на Регионалния исторически музей – София: Йордана Николова, Валентин Витанов, Даниел Иванов, Марио Филипов и Тихомир Ташев.

В „Художествена фотография“ беше отличен екипът на изложбата и албума „Повече от една снимка. История на българската фотография през ХХ век“ в Софийската градска художествена галерия – Аделина Филева, Ренета Георгиева, Иво Хаджимишев, Катерина Гаджева, Георги Лозанов, Явор Попов и Тихомир Стоянов. Грамоти получиха Никола Михов и Надежда Павлова, куратори на изложбата „Градината на пчелите“, както и проф. Цочо Бояджиев.

В категория „Кино“ наградата получи „Киноклуб Супер 8“ за поредицата „Кинолюбителите“.

В „Съвременни перформативни и мултижанрови изкуства“ отличието беше присъдено на хореографа Галина Борисова за A Never Ending Story, а в „Критика и журналистика в областта на културата“ – на проф. д.н. Камелия Николова за книгата „Българският театър 1856-2026. Репертоарни политики/Постановъчни практики“.

В категория „Визуално-пластични изкуства“ беше отличен визуалният артист Правдолюб Иванов за изложбата „Орнаменти на болката“, представена в галерия КУБ на Регионалния център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“. Грамоти получиха Адриана Андреева и Бояна Гяурова от „Студио Комплект“ ООД и Анелия Николаева, директор на Националната галерия.

Във „Фолклорни сценични изкуства“ наградата получи фолклорен танцов ансамбъл „София-6“ за концерт-спектакъла „370“ по повод 50-годишнината на формацията.

Наградата на журито получи „Студио Комплект“ – Адриана Андреева и Бояна Гяурова, за „Европейски дизайн фестивал 2026“.

Днес събитията по повод Деня на София продължават и на открито. Musicology Live на Мартен Роберто излиза извън Първо студио на БНР с фотографска изложба в градинката „Кристал“. Експозицията събира избрани кадри на фотографа Радослав Делийчев, запечатали музиканти, емоции и моменти от концертите на Musicology Live през годините. Сред артистите, представени във фотографиите, са „Анимационерите“, Trombobby, Odd Crew, Даниела Белчева, Жлъч, Woomb, Lunikk, Цар Плъх, Les Animaux Sauvages и други представители на съвременната българска музикална сцена. Събитието е и по повод рождения ден на Радио София. До 30 септември градинката „Кристал“ ще бъде своеобразна галерия на съвременната българска музика.