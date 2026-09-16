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Денят на София ще е учебен

Празничният ден ще премине по стандартния учебен график

Днес, 15:36
Утре всички следва да са на училище по график.
СНИМКА: ИЛИЯНА КИРИЛОВА
Утре всички следва да са на училище по график.

Денят на София - 17 септември, ще бъде учебен ден за столичните училища. Това са потвърдили за "По света и у нас" от Столичната община.

Тази година празничният ден ще премине по стандартния учебен график, уточняват от общината.

Миналата година на 15 септември столичният кмет Васил Терзиев обяви, че 17 септември ще бъде присъствен ден за всички училища, но дали ще е учебен или неучебен, ще решава педагогическият съвет на всяко училище. На учебните заведения бе изпратен списък с инициативи, които класовете можеха да посетят организирано според възрастта на учениците. Идеята му никак се понрави на доста от директорите.

Това беше промяна спрямо 2024 г., когато кметът обяви 17 септември за неучебен ден в последния момент, което пък предизвика масово недоволство сред учители и родители.

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Ключови думи:

17 септември, Ден на София, учебен ден

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