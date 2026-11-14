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Йордан Ръсин х 5 е на кастинг за бащи в театър "Възраждане"

Виттория Николова е бъдеща майка, търсеща донор за бебе, в новия спектакъл на Крис Шарков

Днес, 14:04
Един от героите на хамелеона Йордан Ръсин в етап от кастинга за баща на бъдещото бебе на Анна - Виттория Николова.
Адриана Янкулова
Един от героите на хамелеона Йордан Ръсин в етап от кастинга за баща на бъдещото бебе на Анна - Виттория Николова.

Има статистика, според която за една жена над 35 съществува много по-голям процент вероятност да стане жертва на терористичен акт, отколкото да намери сигурен партньор, с когото да създаде трайна връзка и дете. Това обаче не означава, че тя няма да продължи да се хвърля като камикадзе върху всяка мярнала ѝ се възможност или като опитен сапьор да се опита да изключи защитите на поредния страхуващ се от обвързване мъжки екземпляр, за да го отвоюва за каузата си. Анна, героинята в спектакъла „Истории“ по пиесата на британската авторка Нина Рейн, която за пръв път у нас постави в театър „Възраждане“ режисьорът Крис Шарков, избира различен подход: абсолютната откровеност, подплатена със забележителния вътрешен финес на актрисата в ролята – Виттория Николова.

Анна наближава 40 и усеща, че отдавнашният ѝ приятел (Калоян Карагинев) не е наясно със себе си, не е готов за тази стъпка и започва да ѝ се изплъзва. Тогава решава, че може да пробва да стане майка и извън традиционната конфигурация на двойката от мъж и жена. Тя е кастинг-режисьор, което в случая ѝ носи и негативи, и позитиви: прекалено е заета, за да инвестира време в задължителните ритуали на една нова любовна история, но пък има достатъчно много контакти, за да организира прослушване за най-важната поддържаща роля в своя живот – за баща на бъдещото ѝ дете.

Така Анна/Виттория слага началото на поредица от кратки срещи с различни мъже – комични, трагикомични, абсурдни, трогателни, конфузни или просто делови: с актьор и модел, когото трябва да снима за негов бъдещ ангажимент; със стар познат, който работи като диджей; с художник на комикси; с анонимни донори от банката за сперма… Епизодите се редят един след друг темпераментно, на кинематографичен принцип, а в образите на всички тези тествани мъже е един-единствен шеметен актьор, Йордан Ръсин. От екипа и от зрителската зала са изборили пет негови клонинга за кандидат-осеменители. Във всеки следващ „кадър“ той се променя до неузнаваемост – поласкан от предложението младок, склонен да „поизлиза“ с бъдещата майка; чешит веселяк, който уж издълбоко и с интерес проучва перспективите в ситуацията, за да се отметне накрая; плюс още цял куп възможни превъплъщения на силния пол, когато най-вече трябва да запази мнимата си свобода и да избегне отговорност… Ще издържи ли някой кастинга?! В своята устременост към целта Анна стига и до търсенето на съдействие от известна дама от шоубизнеса, за да използва съпруга ѝ за услугата – парадокс, в който тя едва успява да запази достойнството си, поставяйки го на карта… А тази строга домина е от образите в спектакъла на още една отлична актриса, Жана Рашева – тук отново тотално различна от онова, което вече знаем за нея. Всички в каста на „Истории“, с изключение на протагонистката, влизат в обувките и в душите на няколко персонажи.   

Актрисата Виттория Николова-Василева, наскоро станала майка и както сама е признавала в интервю – благодарение на поредица от инвитро процедури, деликатно подсказва колко е в свои води в темата. Спектакълът на Крис Шарков дискутира по изключитено забавен начин сериозни неща, които обаче далеч надхвърлят репродуктивните страсти и неволи. Те са отчуждението в съвременния свръхдинамичен и технологизиран свят, когато нормалното човешко общуване се превръща в архивна рядкост, страховете на модерния човек да не изглежда уязвим в отношенията си, ако се поддаде на чувства, трансформациите на най-малката клетка в обществото и променящата се роля на жената в него, разминаването между придобитата самодостатъчност и обществените очаквания към нея. Изчезва ли наистина човекът? И защо голямата история на живота му се разпада на множество малки?... Заглавието на пиесата съвсем не е случайно. Защото историите (в оригинал – Stories) в актуалния дигитален жаргон са сторитата във Фейсбук и Инстаграм, които остават там само за 24 часа. Кога лутащият се между многото възможности за избор човек ще реши, че някоя от въпросните истории е достойна да го осмисли и трайно ще я увековечи и на стената в личния си профил?...

Режисьорът Крис Шарков, пословичен с интереса си към тежките, пропити с фатализъм екзистенциални проблеми в драматургията, сякаш никога не е бил толкова лекокрил в посланията и емпатичен към странностите на героите. А особеният му пиетет към изразните средства на седмото изкуство личи и тук: някои важни за историята неща се появяват върху плазмен екран над сцената. Хвърляйте поглед и към него, защото ако пропуснете една ключова подробност, може за вас представлението да остане с отворен финал…

Сценографията в спектакъла, наподобяваща рампа за скейтборд, изпъстрена с детски рисунки, върху която героинята символично би могла да „балансира“, е на Ванина Цандева, музиката – на Емилиян Гацов-Елби, видеото – на Ралица Георгиева. Останалите актьори – Никола Мутафов, Костадинка Аратлъкова, Никол Оташлийска, също са с не едно превъплъщение в историите. Преводът на пиесата на Нина Рейн е на Матей Тодоров. Следващите представления на „Истории/Stories“ са на 17 и 26 ноември, 4, 15 и 29 декември.

Виттория Николова сред декора, леко наподобяващ рампа за скейтборд.
Адриана Янкулова Виттория Николова сред декора, леко наподобяващ рампа за скейтборд.
Актрисата Костадинка Аратлъкова като психоаналитик.
Адриана Янкулова Актрисата Костадинка Аратлъкова като психоаналитик.
Никол Оташлийска и Никола Мутафов: сестрата и бащата на Анна - футболен фен, който ще "вика" и за внуче.
Адриана Янкулова Никол Оташлийска и Никола Мутафов: сестрата и бащата на Анна - футболен фен, който ще "вика" и за внуче.
Виттория Николова - Анна
Адриана Янкулова Виттория Николова - Анна
Жана Рашева в един от образите си в "Истории".
Адриана Янкулова Жана Рашева в един от образите си в "Истории".
Йордан Ръсин - ярък във всяко от превъплъщенията си.
Адриана Янкулова Йордан Ръсин - ярък във всяко от превъплъщенията си.
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