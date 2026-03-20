Надя Дердерян, която направи фурор в “Мамник”, влиза в затвора в Сливен

Спектакълът „Пукнатини“ с нейно участие ще има софийска премиера на 27 април

Днес, 15:25
Надя Дердерян като мащехата на Лазар в сериала "Мамник".
стопкадър БНТ
Надя Дердерян като мащехата на Лазар в сериала "Мамник".

Спектакълът „Пукнатини“ по пиесата на Оля Стоянова с режисьор Надя Панчева ще има своята софийска премиера на 27 април в театър “Възраждане”. Продукцията на Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ ще бъде показана за пръв път пред публика в Плевен – на 31 март, след което на 24 април ще има и специално представление в женския затвор в Сливен – жест, който превръща темата на спектакъла в реален диалог с място и общност, близки до драматургичния свят на пиесата.

Постановката изследва границите между насилието и справедливостта чрез историите на четири жени. В техните образи влизат актрисите Надя Дердерян, Милена Ерменкова-Торосян, Диана Ханджиева и Мария Рушанова. Действието протича в затворническо шивашко ателие, където се изработват национални знамена. Слуховете за протести, извънредни положения и възможна революция проникват през стените по-бързо от всяка официална информация.

„Пукнатини“ е спектакъл за гласовете, които обществото се опитва да заглуши – и за онези моменти, когато дори най-малката пукнатина в системата може да се превърне в начало на съпротива. Затворът се превръща в умален модел на държавата: пространство на контрол, дисциплина и невидим труд.

Особен акцент в постановката е ролята на Вяра, в която се превъплъщава Надя Дердерян. Изключително експресивната поява на актрисата като Венета –мащехата на Лазар в сериала на БНТ “Мамник”, предизвика силен отзвук сред зрителите. „Актрисата от Плевенския театър внезапно се нареди сред най-впечатляващите български лица на екрана”, пише сайтът „Площад Славейков”. Ролята на Дердерян в спектакъла „Пукнатини“ е символ на моралния избор. Вяра е жената, която първа изговаря на глас онова, което всички останали мислят, но се страхуват да кажат. Майка на две деца, тя превръща личното си чувство за несправедливост в политически акт.

Чувствителната драматургия на Оля Стоянова днес звучи по-актуално от всякога, поставена в контекста на политическата обстановка по света. „Не съм виждала нова българска пиеса, която да говори толкова искрено и адекватно в момента. Проблем е, че масово новите български драматургии не могат да „пробият“ днешния ден. А „Пукнатини“ се занимава по много съвременен и интересен начин с политически теми”, коментира режисьорката Надя Панчева.

Тя споделя, че това за нея е много личен проект. Поради работните ангажименти на членовете на семейството ѝ, тя е израснала с темите, които „Пукнатини” залага. Нейните най-успешни спектакли са също политически – „Анна – непоправимата“ за съдбата на разследващата журналистка Анна Политковская, ликвидирана от режима в Кремъл, и „Докато смъртта ме раздели” – истинската история на травестита Шарлоте фон Малсдорф, който преминава през големите политически обрати на ХХ век, оцелява по времето на нацизма, преживява комунистическия режим в ГДР и завършва живота си след падането на Берлинската стена. Тези постановки са с номинации „Икар“ и „Аскеер“, участия на фестивала „Варненско лято“, Националния театрален фестивал на камерната драматургия и камерните театрални форми – Враца, и др.  В екипа на „Пукнатини“ са още Ясмин Манделли (сценография и костюми) и Милен Апостолов (композитор).

Надя Дердерян (вдясно) и Милена Ерменкова-Торосян в "Пукнатини" от Оля Стоянова.
Надя Дердерян (вляво) и Милена Ерменкова-Торосян в "Пукнатини".
Надя Дердерян в постановката на Надя Панчева.
Драматично-куклен театър Иван Радоев - Плевен, Надя Дердерян, пукнатини, Оля Стоянова, театър Възраждане, Мамник

Още новини по темата

Радина Кърджилова се готви за екзекуция в Плевенския театър
11 Март 2026

Ученици от 93.СУ учат в столовата заради пукнатини в сградата
13 Февр. 2026

Иванов на „Уимбълдън“
10 Яну. 2026

5 истории на актьора Георги Златарев
24 Дек. 2025

Пламен Карталов е новият стар директор на Софийската опера
22 Дек. 2025

Шефът на Старозагорската опера атакува креслото на Пламен Карталов
16 Дек. 2025

"Мамник" тръгва като сериал по БНТ
10 Дек. 2025

Валентин Танев режисира новия Бай Ганьо в Плевен
02 Дек. 2025

5 истории на актьора Атанас Атанасов
29 Ноем. 2025

Владимир Пенев проговаря с гласа на змей
02 Ноем. 2025

Йосиф Сърчаджиев разследва 10-те малки… на Агата Кристи
25 Септ. 2025

И Плевенският театър ще танцува „Танцът Делхи“ на Вирипаев
07 Май 2025

"Госпожица Юлия" прескочи в XXI век с Теодора Лилян
12 Апр. 2025

Аня Пенчева и Веселин Плачков са съпрузи в бляскава английска комедия
17 Март 2025

