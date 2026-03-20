Надя Дердерян, която направи фурор в “Мамник”, влиза в затвора в Сливен

Спектакълът „Пукнатини“ по пиесата на Оля Стоянова с режисьор Надя Панчева ще има своята софийска премиера на 27 април в театър “Възраждане”. Продукцията на Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ ще бъде показана за пръв път пред публика в Плевен – на 31 март, след което на 24 април ще има и специално представление в женския затвор в Сливен – жест, който превръща темата на спектакъла в реален диалог с място и общност, близки до драматургичния свят на пиесата.

Постановката изследва границите между насилието и справедливостта чрез историите на четири жени. В техните образи влизат актрисите Надя Дердерян, Милена Ерменкова-Торосян, Диана Ханджиева и Мария Рушанова. Действието протича в затворническо шивашко ателие, където се изработват национални знамена. Слуховете за протести, извънредни положения и възможна революция проникват през стените по-бързо от всяка официална информация.

„Пукнатини“ е спектакъл за гласовете, които обществото се опитва да заглуши – и за онези моменти, когато дори най-малката пукнатина в системата може да се превърне в начало на съпротива. Затворът се превръща в умален модел на държавата: пространство на контрол, дисциплина и невидим труд.

Особен акцент в постановката е ролята на Вяра, в която се превъплъщава Надя Дердерян. Изключително експресивната поява на актрисата като Венета –мащехата на Лазар в сериала на БНТ “Мамник”, предизвика силен отзвук сред зрителите. „Актрисата от Плевенския театър внезапно се нареди сред най-впечатляващите български лица на екрана”, пише сайтът „Площад Славейков”. Ролята на Дердерян в спектакъла „Пукнатини“ е символ на моралния избор. Вяра е жената, която първа изговаря на глас онова, което всички останали мислят, но се страхуват да кажат. Майка на две деца, тя превръща личното си чувство за несправедливост в политически акт.

Чувствителната драматургия на Оля Стоянова днес звучи по-актуално от всякога, поставена в контекста на политическата обстановка по света. „Не съм виждала нова българска пиеса, която да говори толкова искрено и адекватно в момента. Проблем е, че масово новите български драматургии не могат да „пробият“ днешния ден. А „Пукнатини“ се занимава по много съвременен и интересен начин с политически теми”, коментира режисьорката Надя Панчева.

Тя споделя, че това за нея е много личен проект. Поради работните ангажименти на членовете на семейството ѝ, тя е израснала с темите, които „Пукнатини” залага. Нейните най-успешни спектакли са също политически – „Анна – непоправимата“ за съдбата на разследващата журналистка Анна Политковская, ликвидирана от режима в Кремъл, и „Докато смъртта ме раздели” – истинската история на травестита Шарлоте фон Малсдорф, който преминава през големите политически обрати на ХХ век, оцелява по времето на нацизма, преживява комунистическия режим в ГДР и завършва живота си след падането на Берлинската стена. Тези постановки са с номинации „Икар“ и „Аскеер“, участия на фестивала „Варненско лято“, Националния театрален фестивал на камерната драматургия и камерните театрални форми – Враца, и др. В екипа на „Пукнатини“ са още Ясмин Манделли (сценография и костюми) и Милен Апостолов (композитор).