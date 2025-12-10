"Мамник" тръгва като сериал по БНТ

Ако не харесвате как БНТ отразява протестите, от 8 януари ще имате алтернатива. Тогава по обществената телевизия тръгва сериалът "Мамник", създаден по нашумялата криминална мистерия на писателя Васил Попов. Негов режисьор е Виктор Божинов ("Възвишение", "Вина", "Голата истина за група "Жигули"), а екранната версия на бестселъра ще се състои от 12 епизода и ще се излъчва всеки четвъртък от 21:00 ч.

Сюжетът на романа, появил се през 2020 г. първо в аудиоверсия след конкурс на стрийминг платформата Storytel, разказва за борбата между човека и древно зло. Жителите на село Вракола се изправят срещу загадъчни явления и се сблъскват с потулени тайни, забравени легенди и чудовището от българския фолклор Мамник – крилата демонична птица, за която се вярва, че носи смърт и проклятие. Три години по-късно "Мамник" бе издаден и в хартиен вариант и стана една от най-обсъжданите и четени книги на 2023 г. Заради свръхестествените елементи в романа, сред почитателите му (измисленото) трънско село Вракола си спечели прозвището "българският Туин Пийкс".

Васил Попов е автор на редица книги, вдъхновени от мрачните дълбини на българския фолклор. Сред произведенията му са още "Пермафрост", "Лехуса" и "Аждер".

"За мен "Мамник" е най-интересният сериал, който съм правил, защото е нещо ново и различно, с което към момента телевизионната аудитория не се е срещала", сподели режисьорът Виктор Божинов, който междувременно работи над пълнометражна екранизация на романа на Милен Русков "Чамкория" за големия екран.

Творческият екип на сериала включва още сценаристите Владислав Тинчев и Димитър Христов – Кевин, оператора Антон Бакарски, композитора Петър Дундаков. В главните роли на Божана, Лазар, Митко и Камен влизат младите актьори Екатерина Лазаревска, Гринго-Богдан Григоров, Мариян Стефанов и Йордан Ръсин. Заедно с тях зрителите на БНТ 1 ще видят и големи имена от българското кино и театър – Владимир Пенев, Ели Скорчева, Атанас Атанасов, Никола Додов, Мариана Крумова, Галя Александрова.

"Мамник" е единственият сериал, избран на пролетната сесия за финансиране на български екранни произведения, организирана от БНТ м.г. Сериалът е финансиран и от Националния филмов център, откъдето са отпуснали 100 хил. лв. за създаването му.