Стивън Кинг прави дебют на театралната сцена у нас

Борис Урумов „Гняв“ е за група тийнейджъри, които застават пред нас с травмите, които носят в душите си.

Спектакълът „Гняв“ по едноименния роман на Стивън Кинг бележи първата поява на Краля на ужаса на театралната сцена у нас. Автор на драматизацията е Елизабет Динкова, а режисьор на постановката е Стефан Спасов. Премиерните представления са насрочени за 14 и 15 октомври в театър „Българска армия“. В представлението зрителите ще видят актьорите Симеон Дамянов, Тигран Торосян, Владимир Матеев, Климентина Фърцова, Луизабел Николова, Рада Христова (гост), Мартин Методиев, Мартин Великов (гост), Веселин Ранков, Георги Къркеланов, Стойко Пеев и Радосвета Василева.

„Гняв“ ни среща с няколко тийнейджъри, които застават пред нас с най-мрачните си мисли. С всичко онова, което са преживели, с травмите, които носят, с думите, останали дълбоко в тях. Те са жертви на обстоятелствата, на различията, на неразбирането. Объркани, наранени и сами в опита си да намерят начин да се справят със света и със самите себе си.

Стивън Кинг публикува своя роман „Гняв“ през 1977 г. Оттогава много неща са се променили, но и много са останали същите. „Казват, че живеем в объркани времена. Питам се колко ли пъти оттогава досега хората са изричали същото и колко още пъти ще продължават.

Историята на Чарли Декър от романа на Стивън Кинг е разказана през срещата между героя и неговия създател – писателя. Те се връщат назад и разкриват история, която постепенно се превръща в огледало на света, в който живеем“, споделя в аванс режисьорът Стефан Спасов.

„Гняв“ изобразява реалност, в която все по-трудно се разбираме, а младите хора остават сами сред собствените си страхове и объркване. Те търсят свобода, справедливост, близост. Търсят някой, който да ги чуе. И понякога, когато не намират отговор, гневът започва да говори вместо тях. Защото преди гнева има болка. Преди насилието има страх. Преди изстрела има мълчание, повдигат завесата от екипа. Колко далеч може да стигне човек, когато никой не е чул неговия вик?...

„Гняв“ е спектакъл за всичко онова, което се случва с човека, когато дълго време няма къде да отиде с болката си. За нежността, която постепенно се изпарява. За границата, след която няма връщане. За насилието, което никога не идва без последствия.

А дали писателят трябва да се срамува от творението си, или от причината, поради която го е създал? Защото причината остава, дори когато всичко друго е заклещено между страниците, разсъждава режисьорът.

Автор на сценографията и костюмите за спектакъла е Нина Пашова, музиката е на Явор Карагитлиев, сценичен бой – Емил Видев, видео – Борис Урумов.