Стивън Кинг е най-забраняваният автор в американските училища

Негови книги са засегнати от цензура в 206 случая, най-много "Кери" и "Сблъсък"

Днес, 13:48
ЕПА/БГНЕС

Според нов доклад на "Пен Америка" за забраните на книги в американските училища Стивън Кинг е авторът, който е най-вероятно да бъде цензуриран. В доклада "Забранени в САЩ", който от организацията са публикували, страната е разделена на щати, които активно ограничават произведенията, и такива, които се опитват да ограничат или премахнат забраните, предава АП.

Документът проследява над 6800 случая на книги, които са временно или постоянно изтеглени за учебната 2024-2025 г. Новата цифра е по-ниска от над десетте хиляди за 2023-24 г., но все още е далече над нивата отпреди няколко години, когато организацията не дори не е счела за необходимо да състави доклад.

Около 80 процента от тези забрани идват само от три щата, които са приели или са се опитали да приемат закони, изискващи изтеглянето на книги, считани за неприемливи - Флорида, Тексас и Тенеси. Междувременно "ПЕН Америка" не е открила почти никакви случаи на изтегляне на книги в щатите Илинойс, Мериленд и Ню Джърси са сред тези, които имат закони, ограничаващи правомощията на училищните и обществените библиотеки да правят това.

Книгите на Стивън Кинг са били цензурирани 206 пъти, според доклада на "ПЕН Америка". Сред 87-те произведения на писателя, засегнати от цензурата, са "Кери" и "Сблъсък". Най-забраняваното произведение на който и да е автор обаче е дистопичната класика от 60-те години на миналия век "Портокал с часовников механизъм" на Антъни Бърджес. За него организацията е открила 23 случая на изтегляне. 

Други книги и автори, изправени пред сериозни ограничения, са "Продадена" на Патриша Маккормик, "Завинаги" на Джуди Блум и "Без дъх" на Дженифър Нивън, както и множество произведения на Сара Дж. Маас и Джоди Пико.

