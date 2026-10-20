Воев, Ерофеев и Керуак влезли в един бар

"Канонът влиза през главния вход. Ние - през Вход Б." Така създателите на новото (контра)културно пространство на столичната ул. "Бистрица" 2 обявяват началото на дейността си през тази седмица. Откриващите събития ще продължат от 22 до 26 октомври, като ще завършат с "Денят на Воев". Събитието с модератор Емил Братанов ще представи книгата на Петър Канев "Явлението Воев. Преображение на края на света" и филмов запис от концерта на "Нова генерация" и приятели в камерна зала "България" на 7 май 1992 г.

"Вход Б" е по идея и реализация на издателство "Парадокс", създадено през 1991 г. и първо срещнало българските читатели с Уилям Бъроуз, Хенри Милър, Чарлс Буковски, Пол Боулс, Джезуалдо Буфалино, Салвадор Дали, Венедикт Ерофеев, Мирча Картареску, Джон Ървинг, Жан Д’Ормесон. Те наричат адреса на малката глуха уличка зад площад "Македония" Място за четене и култура. Но гарантирано ще има и много музика. Създателите на пространството са озаглавили програмата по откриването "През прага: литературно-визуален дисторшън".

Ето останалите събития от тази седмица във "Вход Б":

На 22 октомври от 19 часа е официалното откриване с аудио-визуалната инсталация "КонтраГлас" и участието на група "Юпитер 7". Борис Далчев и Максима Боева търсят как звучи гласът на несъгласието.

На 23-и от 18:30 часа - дискусия "СубКултура: от Керуак до българските 90-те". Ще говорят Вихра Барова и Милен Милев, а модератор на разговора е Константин Георгиев.

24 октомври е посветен на руския сюрреалист Венедикт Ерофеев: "On the Road от Москва до Петушки" е литературен разговор с Доротея Монова и Николай Ценов.

На 25-и във "Вход Б" ще разцъфнат "Цветя от края на 80-те". Събитието започва още в 17:00 часа, защото то ще включва и прожекция на филма "Рокендрол" на Борислав Колев, и представяне на книгата "Цветя от края на 80-те: Част II" на Емил Братанов, и разговор и спомени с Адриан Иванов - Адри от групите "Ера", "Ер малък", "Орион", и Николай Йорданов, по-познат като Кольо Гилъна, от "Контрол" и "КГБ".