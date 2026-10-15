Актьорската гилдия на САЩ почита Ал Пачино

Американският актьор Ал Пачино ще получи наградата за цялостен принос на Гилдията на екранните актьори и Американската федерация на телевизионните и радио артисти (SAG-AFTRA), съобщава Асошиейтед прес.

Актьорът, който е на 86 години, придоби световна известност с ролите си във филмите "Кръстникът", "Кучешки следобед", "Серпико", "Белязаният", "Усещане за жена" и др. Той ще стане 62-рият носител на най-високото отличие на актьорския съюз. Наградата ще му бъде връчена на 28 февруари 2027 г. на 33-тата церемония по връчването на Актьорските награди на САЩ в Лос Анджелис, която ще бъде излъчена пряко по "Нетфликс".

"През по-голямата част от живота си се лутах и блуждаех, но винаги съм се чувствал у дома си със сценария и колегите ми актьори. Работата и актьорите, с които съм работил през годините, са били сред най-големите радости в живота ми", заяви по този повод Пачино.

Актьорът придобива международна известност с ролята на Майкъл Корлеоне във филма "Кръстникът" (1972) на Франсис Форд Копола, която му носи първата номинация за "Оскар". В кариерата си Пачино има общо девет номинации за наградите на Американската филмова академия, като печели отличието за най-добра мъжка роля през 1993 г. за "Усещане за жена".

Сред наградите му са още две отличия на американския актьорски съюз, две награди "Еми" и четири "Златни глобуса". Макар да е преминал отдавна зенита си, и на тази достолепна възраст той продължава да работи активно - през 2025 г. се е снимал пет филма, от които у нас го гледахме в "Мъртва хватка", а през 2026 г. - в два.

От съюза отбелязват благотворителната дейност на Пачино, включително подкрепата му за пострадали от бедствия, борбата с глада и бедността и подпомагането на местни театрални трупи. Председателят на SAG-AFTRA Шон Астин определи Пачино като творец с изключителна смелост, интензивност и сърце, чието творчество е наложило изключително високи стандарти в актьорското майсторство.

Сред предишните носители на наградата за цялостен принос са Катрин Хепбърн, Франк Синатра, Пол Нюман, Джейн Фонда и Харисън Форд.