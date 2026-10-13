На 34 г. почина Ар Джей Мити от сериала Breaking Bad

Актьорът Ар Джей Мити почина на 34-годишна възраст, предадоха световните агенции, като се позоваха на съобщение от властите и на неговото семейство. Той страдаше от церебрална парализа и неговата роля в сериала "В обувките на Сатаната" (познат и с оригиналното си заглавие Breaking Bad) се превърна в една от най-важните и автентични изяви на хора с увреждания на малкия екран, отбелязва АП.

Мити е починал в понеделник в Браунсвил, щата Тексас. Когато полицията е пристигнала на адреса след подаден по обяд сигнал, актьорът вече бил мъртъв. Обстоятелствата около смъртта му се разследват, като засега няма данни за насилствени действия.

Ар Джей Мити участва в почти всеки епизод от петте сезона на сериала. Той изигра Уолтър Уайт-младши - синът на гимназиалния учител по химия, превърнал се в наркодилър, в чиято роля влезе Брайън Кранстън. Наскоро "В обувките на Сатаната" бе обявен за най-добрия сериал на XXI век в престижна анкета на "Ню Йорк таймс".

Кранстън каза, че е потънал в дълбока скръб заради загубата на своя "прекрасен син". "Бях на среща с него, когато той беше едва 14-годишен и току-що бе избран за образа на Уолтър Уайт-младши - роля, която той изигра с толкова много радост и ентусиазъм", написа Брайън Кранстън в публикация във Фейсбук. "Роден с церебрална парализа, той нито веднъж не позволи на това предизвикателство да му служи като оправдание за каквото и да било. Той се изправяше лице в лице и с огромна решителност с тежкия снимачен график".

През 2014 г. Мити каза пред АП, че неговото увреждане и съпътстващите го трудности - физиотерапията, семейните проблеми и непосилните медицински сметки - все ключови теми и в самия сериал - всъщност са го направили по-добър в професията му. "Развиваш различно мислене и започваш да гледаш по друг начин на това как светът вижда теб и как ти виждаш света", казва той. "Успяваш да го използваш в своя полза. И мисля, че това е по-скоро предимство, отколкото нещо, което би те спирало."

Мити е роден през 1992 г. и израснал в Джаксън, щата Мисисипи. След като се премества в Лос Анджелис през 2006 г., той получава малки епизодични участия в ситкоми, преди да извоюва една от главните роли във "В обувките на Сатаната". Сериалът се излъчваше от 2008 до 2013 г.

Това хлапе беше все още съвсем "нешлифован диамант", когато започнахме да снимаме пилотния епизод, пише още Кранстън в поста си, "но малко по малко го наблюдавахме как израства в истински прекрасен актьор". Кранстън допълва: "Обичах го и за мен беше удоволствие да бъда в компанията му през годините на снимки, както и след като светлините на прожекторите над "В обувките на Сатаната" угаснаха".

Освен пред камерата, Ар Джей Мити се изявяваше и зад нея като продуцент на няколко независими филма. Той бе посланик на организациите United Cerebral Palsy и детските болници "Шрайнерс", а също президент на собствената си фондация "Мити", която активно подкрепяше благотворителни и обществени инициативи, насочени към подобряване на живота на хората с увреждания.