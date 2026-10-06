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"Стара Прага" на Златю Бояджиев е хит в есенния аукцион на Artmark

Картината от 1967 г. ще бъде предложена на търг на 21 октомври

06 Окт. 2026
Картината "Стара Прага" е от зрелия период на олемия български художник Златю Бояджиев.
Artmark
Картината "Стара Прага" е от зрелия период на олемия български художник Златю Бояджиев.

Картината „Стара Прага“ (1967) на Златю Бояджиев е сред акцентите в eсенния аукцион на Artmark. На 21 октомври в София ще бъдат представени 189 произведения на българското класическо, модерно и съвременно изкуство, съобщават организаторите. Наддаването ще бъде на място в галерията на аукционната къща на ул. "Кузман Шапкарев" 1 в центъра на столицата, по телефон и онлайн.

Произведението на Златю Бояджиев е създадено през зрелия му период и представя чешката столица, видяна от Карловия мост. В творбата архитектурата на Стария град и скулптурите на моста са допълнени от характерните за художника експресивни човешки фигури, отбелязват от Artmark.

През март тази година друга картина на Златю Бояджиев – „Две сватби“ (1970), беше продадена след близо 15-минутно наддаване на пролетния аукцион на Artmark, достигайки според организаторите най-високата официално регистрирана цена за произведение на български автор на търг в България. Справка в архива на „Сега“ показва, че творбата на Бояджиев тогава е изтъргувана за 280 000 евро.

Сред акцентите в лотовете за предстоящия търг са „Космически форми“ на Жорж Папазов от началото на 30-те години на ХХ век и „Обяд на тревата“ (1918) на Жул Паскин. Творбата на Паскин има документирана изложбена и библиографска история – показвана е в Galerie Marcel Bernheim в Париж през 1954 г. и е репродуцирана в каталога към изложбата.

Селекцията обхваща различни поколения и направления в българското изобразително изкуство от началото на ХХ век до наши дни. Сред представените автори са Антон Митов, Иван Пенков, Елиезер Алшех, Кирил Петров, Атанас Яранов, Генко Генков, Димитър Казаков-Нерон, Георги Баев, Димитър Киров-ДиКиро и Любен Зидаров.

Преди събитието всички 189 произведения могат да бъдат разгледани в галерия Artmark до 20 октомври. Част от водещите творби ще бъдат представени и в Пловдив между 9 и 11 октомври, след което ще се върнат в София, информира БТА.

 

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Ключови думи:

Златю Бояджиев, Artmark, Стара Прага, Две сватби

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