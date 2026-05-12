Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

В крак с времето: Artmark продава монументално платно от архива на ЦК

"Легенда за новия ден (Строителството на НДК)" е звездата в предстоящия на 19 май търг

Днес, 15:22
"Легенда за новия ден (Строителството на НДК)"
Artmark
"Легенда за новия ден (Строителството на НДК)"

Международната аукционна къща Artmark, която стъпи и на българския пазар преди две години и половина, проявява забележителен усет към политическите ветрове у нас. Исторически акцент в предстоящия й на 19 май търг "От Танев до Яранов: Търг на значима колекция от български майстори" е монументална творба, красила залите на ЦК на БКП преди 1990 г.

Това е картината "Легенда за новия ден (Строителството на НДК)", нарисувана от Петър Дочев в началото на 80-те години. "Надхвърляйки чисто естетическата си стойност, творбата предлага рядък поглед към една отминала епоха на политическата и институционалната власт. С оценка от 8000 до 15 000 евро, произведението представлява едновременно връх в творческия път на автора и безценен документален артефакт", пишат от "Артмарк".

Те отбелязват, че произходът на монументалното платно е добре установен и му придава изключителен обществен интерес. На гърба на картината е запазен оригиналният инвентарен етикет, удостоверяващ принадлежността ѝ към Централния комитет на Българската комунистическа партия, откъдето е придобита след официална изложба през 80-те години. 

В художествен план творбата на Петър Дочев "излъчва индустриално величие и монументалния дух на своето време, изпълнена с техника, която съчетава академична прецизност с поетична интерпретация на модернизма", отбелязват те. Петър Дочев е роден през 1934 г. в Лесидрен и завършва ВИИИ "Николай Павлович" със специалност "живопис". Между 1960 и 1975 г. работи като художник към "Кремиковци" и изкуството му е тясно свързано с работническата тема и индустриалния пейзаж. Той обаче не остава на ниво пропаганден художник и през годините прави множество експерименти и радикални промени в личния си стил на рисуване. Има над 30 изложби и е носител на престижни награди. Умира през 2005 г.

"Легенда за новия ден (Строителството на НДК)" може да бъде видяна заедно с още над 130 произведения от колекцията в "Къща Ватев", Галерия Artmark (ул. "Кузман Шапкарев" №1, София). Изложбата е отворена всеки ден до 18 май, със свободен вход за всички желаещи да се докоснат до визуалния свят на майстори като Атанас Яранов, Никола Танев и Светлин Русев. Цялата колекция, оценена на над 200 000 евро, отразява последователна кураторска визия, изграждана десетилетия чрез пряк контакт с художниците и техните наследници, независимо от преходните пазарни тенденции.

Аукционът "От Танев до Яранов: Търг на значима колекция от български майстори" ще се проведе във вторник, 19 май, от 19:00 ч., в Балкан Палас, София. Процент от приходите от търга ще бъде дарени в полза на Фондация "Заимов".

"Артмарк" е нидерландско-румънска компания с близо 20-годишна история, която стъпи у нас през декември 2023 г. Оттогава е организирала при голям интерес няколко аукциона на българско изкуство - с общи продажби на стойност над 3 милиона евро и повече от 600 изтъргувани произведения. Къщата организира и изложби на редки или слабо познати творби. На последния търг на Artmark през март шедьовърът на Златю Бояджиев "Две сватби" постигна рекордната за родния пазар цена от 280 000 евро.

Eкспонатите от предстоящия търг могат да се видят в "Къща Ватев".
Artmark Eкспонатите от предстоящия търг могат да се видят в "Къща Ватев".
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Артмарк, Artmark, търг на картини

Още новини по темата

"Аполон и Меркурий" чества 40 години с юбилеен търг на изкуство
07 Май 2026

Пейзаж на Моне бе продаден за рекордни 10.2 млн. евро във Франция
17 Апр. 2026

Картина на Златю Бояджиев се продаде за рекордните 280 000 евро
27 Март 2026

Шедьовър на Златю Бояджиев излиза на търг в София
10 Март 2026

Artmark обяви първия си търг за следвоенно и съвременно изкуство
03 Ноем. 2025

Портрет на музата на Пикасо, скрит 80 г., се продаде за 32 млн. евро
26 Окт. 2025

Картини от колекциите на Радичков и Боян Радев излизат на търг
01 Окт. 2025

Баща и дъщеря художници откриват сезона в „Артмарк“
04 Септ. 2025

"Мома от Врачанско" на Мърквичка е гвоздеят в летен търг на картини
03 Юни 2025

Пейзажи "От Златю Бояджиев до Любен Зидаров" показват за пръв път в София
07 Май 2025

Картина на Ярослав Вешин бе продадена за рекордните 65 000 евро на търг у нас
27 Март 2025

"Спяща нимфа" бе продадена в Румъния за 330 000 евро
22 Март 2025

Шедьовър на Ярослав Вешин очаква нов тръжен рекорд
12 Март 2025

Сто картини на Стоян Василев гостуват за пръв път в София
12 Февр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса