В крак с времето: Artmark продава монументално платно от архива на ЦК

Международната аукционна къща Artmark, която стъпи и на българския пазар преди две години и половина, проявява забележителен усет към политическите ветрове у нас. Исторически акцент в предстоящия й на 19 май търг "От Танев до Яранов: Търг на значима колекция от български майстори" е монументална творба, красила залите на ЦК на БКП преди 1990 г.

Това е картината "Легенда за новия ден (Строителството на НДК)", нарисувана от Петър Дочев в началото на 80-те години. "Надхвърляйки чисто естетическата си стойност, творбата предлага рядък поглед към една отминала епоха на политическата и институционалната власт. С оценка от 8000 до 15 000 евро, произведението представлява едновременно връх в творческия път на автора и безценен документален артефакт", пишат от "Артмарк".

Те отбелязват, че произходът на монументалното платно е добре установен и му придава изключителен обществен интерес. На гърба на картината е запазен оригиналният инвентарен етикет, удостоверяващ принадлежността ѝ към Централния комитет на Българската комунистическа партия, откъдето е придобита след официална изложба през 80-те години.

В художествен план творбата на Петър Дочев "излъчва индустриално величие и монументалния дух на своето време, изпълнена с техника, която съчетава академична прецизност с поетична интерпретация на модернизма", отбелязват те. Петър Дочев е роден през 1934 г. в Лесидрен и завършва ВИИИ "Николай Павлович" със специалност "живопис". Между 1960 и 1975 г. работи като художник към "Кремиковци" и изкуството му е тясно свързано с работническата тема и индустриалния пейзаж. Той обаче не остава на ниво пропаганден художник и през годините прави множество експерименти и радикални промени в личния си стил на рисуване. Има над 30 изложби и е носител на престижни награди. Умира през 2005 г.

"Легенда за новия ден (Строителството на НДК)" може да бъде видяна заедно с още над 130 произведения от колекцията в "Къща Ватев", Галерия Artmark (ул. "Кузман Шапкарев" №1, София). Изложбата е отворена всеки ден до 18 май, със свободен вход за всички желаещи да се докоснат до визуалния свят на майстори като Атанас Яранов, Никола Танев и Светлин Русев. Цялата колекция, оценена на над 200 000 евро, отразява последователна кураторска визия, изграждана десетилетия чрез пряк контакт с художниците и техните наследници, независимо от преходните пазарни тенденции.

Аукционът "От Танев до Яранов: Търг на значима колекция от български майстори" ще се проведе във вторник, 19 май, от 19:00 ч., в Балкан Палас, София. Процент от приходите от търга ще бъде дарени в полза на Фондация "Заимов".

"Артмарк" е нидерландско-румънска компания с близо 20-годишна история, която стъпи у нас през декември 2023 г. Оттогава е организирала при голям интерес няколко аукциона на българско изкуство - с общи продажби на стойност над 3 милиона евро и повече от 600 изтъргувани произведения. Къщата организира и изложби на редки или слабо познати творби. На последния търг на Artmark през март шедьовърът на Златю Бояджиев "Две сватби" постигна рекордната за родния пазар цена от 280 000 евро.