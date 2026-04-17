Пейзаж на Моне бе продаден за рекордни 10.2 млн. евро във Франция

Пейзажна картина на френския художник Клод Моне беше продадена за 10,2 милиона евро на търг във Франция, предаде ДПА, позовавайки се на съобщение от аукционната къща "Сотбис".

Масленото платно Vétheuil, effet du matin ("Ветьой, утринно впечатление") е завършено от импресиониста през 1901 г.. Първоначално то беше оценено на между 6 и 8 милиона евро, според каталога на търга. Картината илюстрира ключови елементи от развитието на импресионизма, особено в начина, по който е представена естествената светлина и отраженията ѝ във водата, допълват от аукционната къща. От "Сотбис" посочиха, че постигнатата сума е рекордна цена за произведение на Моне, продадено във Франция.

Друга творба на Моне - Les îles de Port-Villez ("Островите при Порт-Вилез") от 1883 г. - беше продадена на същия търг за 6,45 милиона евро, над предварителната оценка от 3 до 5 милиона евро. И двете картини са били част от частни колекции в продължение на близо век и изобразяват участъци от река Сена край Живерни, където художникът е живял.

Световният рекорд за творба на Моне, продадена на търг, остава 110,7 милиона долара – цена, постигната от "Купи сено" (Meules) при продажба в Ню Йорк през 2019 г., допълва ДПА.