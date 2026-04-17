Пейзаж на Моне бе продаден за рекордни 10.2 млн. евро във Франция

Това обаче е 10 пъти под най-голямата сума, платена за импресиониста в световен мащаб

17 Апр. 2026
"Ветьой, утринно впечатление"
Сотбис
Пейзажна картина на френския художник Клод Моне беше продадена за 10,2 милиона евро на търг във Франция, предаде ДПА, позовавайки се на съобщение от аукционната къща "Сотбис".

Масленото платно Vétheuil, effet du matin ("Ветьой, утринно впечатление") е завършено от импресиониста през 1901 г.. Първоначално то беше оценено на между 6 и 8 милиона евро, според каталога на търга. Картината илюстрира ключови елементи от развитието на импресионизма, особено в начина, по който е представена естествената светлина и отраженията ѝ във водата, допълват от аукционната къща. От "Сотбис" посочиха, че постигнатата сума е рекордна цена за произведение на Моне, продадено във Франция. 

Друга творба на Моне - Les îles de Port-Villez ("Островите при Порт-Вилез") от 1883 г. - беше продадена на същия търг за 6,45 милиона евро, над предварителната оценка от 3 до 5 милиона евро. И двете картини са били част от частни колекции в продължение на близо век и изобразяват участъци от река Сена край Живерни, където художникът е живял.

Световният рекорд за творба на Моне, продадена на търг, остава 110,7 милиона долара – цена, постигната от "Купи сено" (Meules) при продажба в Ню Йорк през 2019 г., допълва ДПА.

Още новини по темата

Картина на Златю Бояджиев се продаде за рекордните 280 000 евро
27 Март 2026

Шедьовър на Златю Бояджиев излиза на търг в София
10 Март 2026

Портрет на музата на Пикасо, скрит 80 г., се продаде за 32 млн. евро
26 Окт. 2025

"Спяща нимфа" бе продадена в Румъния за 330 000 евро
22 Март 2025

6 най-скъпи картини, продадени през 2024 г.

24 Дек. 2024

След банана и бяло платно очаква милионна цена
07 Дек. 2024

Шедьовър на Жул Паскин е гвоздеят в Зимния търг на картини
03 Дек. 2024

Продадоха първата картина на робот за над $ 1 млн.
10 Ноем. 2024

На търг в София бяха продадени картини за 400 000 евро
17 Окт. 2024

Продават на търг картина на хуманоиден робот
16 Окт. 2024

ФБР върна на собствениците открадната от нацистите картина на Моне
12 Окт. 2024

Майстора е рисувал Сталин – и сега той се продава
09 Окт. 2024

Картина на Бенчо Обрешков постави рекорд за търг у нас
22 Юни 2024

Активистка "изпепели" маковете на Моне в музея "Орсе"
04 Юни 2024

